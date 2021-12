Hace unos días tuve una revelación y un importante aprendizaje.

Conversando con un gran empresario hablamos de los buenos negocios que pueden hacerse en torno a un huevo frito, con un vaso de vino, a primera hora de la mañana. A mí el truco del huevo frito me lo enseñó Dionisio Sánchez, director de ‘El Pollo Urbano’, una persona a la que admiro mucho y por quien siento un enorme cariño. Ante este almuerzo motero la gente se relaja. Es un acto informal, fluye la confianza y el acuerdo. Sobre todo si la gente no está acostumbrada a almorzar con vino. A tomar un huevo frito no se va tenso. A una comida puede, pero al huevo frito no, te predispone. El empresario, muy afable y conocido, hablando de este desayuno ‘gourmet’ me desveló que también sirve para entender la diferencia que existe entre implicarse y estar comprometido. Me dijo: "Visualiza un plato con un huevo frito y un chorizo. ¿Lo ves? ¿Lo tienes en tu mente? ¿Quién está implicado y quién comprometido? La gallina ha puesto un huevo, está implicada. Pero en ese plato el cerdo está comprometido". Desde entonces no hago más que contar esta enseñanza y clasificar en gallinas y cerdos a todo el que me rodea. Desearía que nuestros políticos fueran todos unos ‘chorizos’, que fueran auténticos ‘cerdos’. Metafóricamente. Los buenos políticos deben estar comprometidos, pensar en la sociedad, aunque requiera otros tiempos distintos a los electorales. Conozco a algunos así. Auténticos ‘cerdos’. También a unos cuantos ‘gallinas’. Y otros ni eso.