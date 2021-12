Cartas al director de HERALDO: El Ministerio de Consumo y la salud

El Ministerio de Consumo y la salud

Con la necesidad de complacer a los varios y dispersos partidos que apoyan a nuestros sumos gobernantes, ha resultado imprescindible dividir algunos ministerios que administraban objetivos coherentes.

Tal ha sido el caso de Sanidad y Consumo que, ahora, van cada uno por su lado a pesar de que todos sabemos que de lo que se consume depende nuestra salud. La realidad es tan terca que incluso el ministro Garzón sigue aplicando dicha máxima y destaca por su empeño en que consumamos productos saludables: en esta línea parece querer pasar a la posteridad por su recetario mágico y barato. Personalmente no me parece mal, pero ya puestos sería importante que se preocupara de otros consumos que afectan gravemente a la salud. Me refiero por ejemplo a las drogas, con una llamada especial sobre la cocaína. Según recientes datos, un 2,5% de la población de entre 15 y 64 años la ha tomado en España: cerca de 800.000 personas, con ligera superioridad de varones y una gran implantación en el mundo laboral. Es una droga con nefasto prestigio, porque con ella se percibe "una sensación de aumento de control sobre uno mismo y se siente más vigor, capacidad de trabajo y alegría que llega a euforia. El individuo se encuentra sencillamente normal", dicen los expertos. Por ello el usuario no toma conciencia de su riesgo. Se lucha contra los proveedores de la materia con poca fortuna: a los actuales les seguirán otros. Creo que la guerra hay que ganarla trabajando al consumidor, es decir por el consumo: en ella debería implicarse el Ministerio que lleva ese nombre, al que ruego que, cuando se aburran, en lugar de hacer un librillo más de los miles que existen, se dediquen a buscar recetas que combatan esta pandemia tan impresentable.

Francisco Alós Barduzal. Zaragoza

Jóvenes del siglo XXI

Sois hijos del XXI. Habéis nacido en una sociedad moderna, forjáis un nuevo estilo de vivir que es mejor, más actual y cualificado que el de las generaciones anteriores. Vuestros padres envidian vuestro caminar, pero a su vez os culpan de todo. Una y otra vez se acusa a los veinteañeros: no saben lo que quieren; se lo han encontrado todo hecho; solo piensan en divertirse... Aunque ya jubilado, reniego de todo ello. La realidad es que están mucho más preparados que nosotros. A los 21 años son empresarios, médicos, maestros o agricultores. Tienen los medios, el tiempo y el conocimiento. Son solidarios y hablan en futuro: cambio climático, mundo ecológico, investigación y mucha tecnología. ¡Cuántos jóvenes se esfuerzan por ayudar a los demás! Su bandera es la solidaridad. Su camino, la capacidad. Su objetivo, la igualdad en el mundo. Están construyendo la sociedad del siglo XXI. La comparamos con la del siglo XX y nos equivocamos. Las cosas no pueden ser iguales. Medio siglo supone unas diferencias extraordinarias. A los 21 años se es irreverente e impetuoso, como lo fuimos en el siglo pasado. La sociedad que avanza necesita la frescura y el saber de los jóvenes. Creemos que son botellón y drogas y, si no encuentran trabajo, vagos. Apostato de quienes así opinan. El alcohol y las drogas ya son del siglo pasado. La envidia y el odio también, así como la pobreza y el paro. Viven liberados de tabús religiosos, sociales o políticos. Son capaces y responsables. Envidio los nuevos tiempos. Deben sentir nuestro apoyo, no la eterna censura. Jóvenes, seguid adelante. Tendréis críticas y denuncias, pero no miréis atrás. ¡Pero cuidado!, este mundo es responsabilidad vuestra. Ya no podéis culpar al siglo XX de vuestra incapacidad, si llega a suceder. Cuando ya mayores miréis atrás, como nosotros, criticaréis a la siguiente generación. Es la forma torpe de defenderse cada uno de sus impotencias.

Jesús Añaños Vinué. Zaragoza

Los catalanes y el español

En mi condición de hispanohablante y catalanoparlante soy capaz de atender las ruedas de prensa de los políticos catalanes cualquiera que sea el idioma que utilizan; es más, sé que utilizan el español cuando les interesa que nos enteremos del mensaje y el catalán cuando la cosa no tiene importancia. Lo primero que hicieron mal nuestros políticos, todos, en la Transición fue tragar que en España habláramos castellano y no español. Esa fue la primera victoria de los independentistas, en privado no podían hablar español, acaso en castellano que no compromete. En Francia, francés, no galo. En Alemania, alemán, no germano. En Portugal, portugués, no luso. México, Argentina, Perú, etc., hablan español y dicen hablar castellano para no quedar mal. Ada Colau ha sido tajante, les ha comunicado a los catalanes que si quieren estudiar en castellano, que no español, se lo tendrán que pagar, eso sí, lo ha dicho en perfecto español, pocos catalanes hablan español como ella, y todos nos hemos enterado. Un tal Rufián nos ha comunicado que Pedro Sánchez, nuestro presidente, no hace nada sin que ‘ellos’ se lo manden y lo ha dicho en un español perfecto. Es fácil, si hablan en catalán lo que dicen no tiene importancia, si hablan en español ya podemos rezar.

Pedro Calvet Gutiérrez. Zaragoza

El alcalde y los patinetes

Leí con asombro la carta del 28 de noviembre titulada ‘¿Movilidad sostenible?’, y solo veo el delirio de un lector que acusa a nuestro alcalde de fomentar el uso de patinetes en las aceras y que por correr maratones lo dejan inutilizado para ejercer su cargo. Si este lector no tiene más argumentos, alcalde, quédese tranquilo, podrá seguir ejerciendo su cargo mucho tiempo.

Alberto Solanas Val. Zaragoza

Gracias al buen samaritano

El lunes día 22 de noviembre por la tarde mi marido, que ya es mayor, se cayó a causa de la lluvia en la calle San Blas. Un joven lo levantó y lo acompañó hasta un bar. Él tenía que ir a algún sitio, lo dejó y allí, lo limpiaron y llamaron a la Policía Municipal. Un señor, le prestó el móvil para que me llamara a mí. El joven que lo había ayudado en la calle volvió más tarde para interesarse por cómo se encontraba. ¡Gracias, joven! Gracias también al dueño del bar San Agustín, que lo acogió, a quien lo estuvo curando y limpiando y a quien llamó a la Policía Local, a la cual también le doy las gracias. Quiero resaltar con todo esto que hay muchas personas buenas y con buen corazón. Lo mismo que hay noticias de acciones malas, también es importante contar cosas buenas que hace la gente, que igual no tienen tanta repercusión en los medios, pero son una buena noticia para toda la sociedad.

Pascuala Ruiz Ruiz. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es