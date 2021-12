Hay veces que el lenguaje se queda pequeño.

Hay ocasiones en las que no se encuentran palabras para hablar en un momento de, por ejemplo, desconsuelo. Tampoco las hay para describir el asombro o la belleza total. De hecho, quedarse boquiabierto o embelesado son actos silenciosos. Así me quedé yo cuando el otro día pensaba en la casualidad que hay en mí como ser planetario, como ser que vuela en esta galaxia. Comencé a pensar en mí como una continuación de una gran malla de antepasados de los cuales desciendo. Y eché números. Si mis padres son dos, mis abuelos cuatro, mis bisabuelos ocho, mis tatarabuelos dieciséis, mis trastatarabuelos –estos, según mis cálculos, vivieron los sitios de Zaragoza–, treinta y dos. De época de Felipe II, tengo la friolera de 16.384 antepasados. Es decir, que para que yo esté aquí y sea parte de esa telaraña de gente que tejemos la humanidad ha hecho falta que la magia de la vida y de las casualidades tocara a muchas, muchísimas personas. Y que un hilo de energía serpenteara y se abriera hasta darme mi existencia. Y constato que por fuerza, ya que no ha habido tantos millones de personas como la lógica matemática que sigo aplicando, tenemos que estar emparentados entre nosotros y con gente de otros continentes, de otras razas y pueblos. Y que aunque seamos individuos también formamos una humanidad como especie, como los árboles de un bosque, como los bancos de peces y que tenemos que actuar con una adecuada conciencia social y solidaria hacia todos los miembros de nuestra gran colonia humanícola.