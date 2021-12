Cartas al director de HERALDO: Los defectos del sistema educativo

Los defectos del sistema educativo

Leía hace unos días, sobre el tema del bilingüismo en Madrid, que necesitaba una evaluación integral que despejara dudas sobre su utilidad para los alumnos, pasados diecisiete años de aplicación.

Acompañaban al artículo una serie de actitudes de profesores y alumnos en estas clases que descorazonarían a los lectores. No sé si el artículo se escribió porque se hablaba de Madrid (la diana de moda) o del inglés, ni si el artículo profundizaba en exceso en lo negativo; en todo caso, bien venidos sean estos artículos que cuestionan qué se está haciendo con la educación de nuestros muchachos. Normalmente las críticas al sistema educativo se utilizan para atacar al gobierno que aprueba los sistemas, y dichas críticas siempre se alientan por falta de financiación, recursos, ratios, horas y preparación del docente, pocas se harán desde una crítica al propio sistema educativo, que por su enormidad genera tal cantidad de intereses a quienes diariamente lo llevan a cabo, que cuestionarlos desacredita la competencia del sistema. A mi juicio ese es el motivo de que haya tan poco análisis en educación: basta que se incluya un nuevo proyecto educativo para que se generen tantos derechos a quienes se acogen a él y tanta reorganización de materiales y profesorado, que cuestionarlo o eliminarlo es algo más que una cuestión de educación. Y desde esa actitud tan deferente, ¿quién se atreve a criticar nada? Por ejemplo, en los años noventa se cometieron desatinos tales como sacar a los niños de las escuelas de EGB a los institutos y reducir los cursos de bachillerato, y una vez creada la organización y moviendo los destinos del profesorado, ¿quién se atreverá a dar marcha atrás? Imposible, pero pudo ser una chapuza, muy cara y poco eficaz.

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

La Babel ibérica

Mi primera lectura de los domingos es ‘Carasol aragonés’ por Enrique Satué. Lengua y temas que recuerdo de mi abuela materna. Algo aprendí de ella, y leo sin problemas el aragonés. Tengo algunos libros en ese idioma. En la escuela, mi asignatura preferida eran las letras, en castellano, mi lengua materna y la de mi familia aragonesa. En la recta final del siglo XIX construyeron una bonita casa-escuela en mi pueblo, Ginuábel, e iban a clase mi madre, sus hermanas y su hermano. Pero a este le gustaba más cuidar corderos y le llamaba la atención que yo leyera algún libro. Recordaba sus tiempos en la escuela, porque decía: «Un modo de hablar de nuestro reino de España». Entiendo que trataría de la enseñanza en castellano. Hoy mis hijas, nietas y nietos en Barcelona, que saben español, inglés y catalán, se interesan por el aragonés. ¿Curiosidad? Con mi nieto mayor, que trabaja en Inglaterra, mantuve hace poco una charla sobre idiomas, historia y ciencia. Le solté un párrafo de mi cosecha: qué más y mejor quisiera uno que poder hablar y escribir en varios idiomas locales, con respeto y coherencia; que sirvieran para entendernos, no como arma política y arrojadiza. Quitaron de la enseñanza el griego y el latín, que es la madre del cordero en España, en media Europa y en las Américas. ¿Quitar un árbol cuando de sus raíces han brotado muchos tallos? ¿Adónde vamos con el aragonés y el catalán? «Con el idioma aragonés, no te alejes de tus pies. Con el idioma catalán, no vayas más allá de Perpiñán». En cambio, con el gallego puedes ir a Portugal y a Brasil. Y se pongan como se pongan algunos, mandan la realidad y la fuerza de la razón, contra la razón de la fuerza o la negación de una enseñanza bilingüe en Cataluña. Solo está bien enseñar y aprender todas las lenguas con libertad, y conservarlas. Algunas como huella y legado histórico; no como herramientas útiles a la sociedad.

Luis Buisán Villacampa. Barcelona

Acciones extraordinarias

Hace unos días falleció de covid en Teruel, con 92 años, mi cuñado Fernando Muñoz Rodríguez, asiduo colaborador en esta sección. En la hojita posterior del taco de ese día, con el título ‘Vivir con esperanza’, se hacía referencia al encarcelamiento del cardenal Francisco Javier Nguyen en el Vietnam comunista; la hojita refiere al final lo que transcribo: "¿Cuántas veces volveré a vivir una ocasión como esta? Lo único seguro en la vida es la muerte. Por tanto, tengo que aprovechar las ocasiones que se me presentan cada día para cumplir acciones ordinarias de manera extraordinaria". Fernando, un profesor mercantil por la Universidad de Barcelona, fustigaba con dolor en sus cartas a los independentista de la Barcelona a la que tanto admiró y que con frecuencia visitaba. Fernando fue un extraordinario empresario de la repostería turolense, como se puede confirmar tecleando en internet; casado con una enfermera maña, María Pilar Barrecheguren, que en sus tiempos colaboró con el fallecido profesor Solsona. Menciono esto porque Fernando ha tenido la suerte de que, a pesar de estar vacunado contra la covid, ha fallecido con una doble neumonía, pero acompañado de su mujer, también afectada con el ‘bicho’, aceptándolo con plácida solidaridad. No interpreten esto como una descalificación de la vacuna, ella no es el bálsamo quijotesco de Fierabrás, pero este matrimonio ha dado siempre la ocasión de imitar al cardenal vietnamita, han hecho de su vida ordinaria acciones extraordinarias, como la aquí comentada.

Ángel García Bea. Zaragoza

En el supermercado

Una voz femenina en el supermercado anuncia las ofertas del día. Saco del bolsillo la lista de la compra. Con el carro voy parando ante las estanterías y meto el producto que necesito. Anuncian tres por dos o segunda unidad, pero no hago caso. El gasto sería doble y no me interesa. Un anciano con las manos detrás de la espalda encorvada se acerca a la estantería de repostería y panadería. Palpa el pan, comprueba si está blando o crujiente. Coge un paquete de magdalenas, mira el precio y lo deja, moviendo la cabeza. Voy detrás de él, por curiosidad. Se acerca a las hortalizas. Borrajas de invierno, naranjas, mandarinas, manzanas en bolsas de dos kilos. El anciano mira con interés la frescura y la calidad del producto. Me acerco a él y le pregunto si ha sido labrador. Me mira sorprendido y me cuenta cómo fue la vida en el campo, esclava del clima y de la tierra. Tenía siete años cuando su padre lo llevaba a recoger verdura, ordeñar vacas. Dejó sus tierras y se vino a la capital, pues no podía vivir de ellas. Ahora se pasea por los supermercados, pues se está caliente en invierno y fresco en verano. Mira las frutas y verduras que no son de temporada. Se come igual todo el año, no falta variedad de alimentos. Sigo haciendo mi compra y observo a algunos ancianos que pasean y miran y remiran precios. No hablan ni compran, piensan en la vida del pueblo.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es