Pasaporte covid y vacunación

El Gobierno de Aragón sigue sin considerar necesario volver a establecer limitaciones de aforos, horarios o movilidad y ha optado por ampliar el requerimiento del pasaporte covid como medio para impulsar la vacunación e intentar frenar el avance del virus.

Sin duda, las vacunas están conteniendo, aunque no impidiendo, la presión en los hospitales, pero no es imposible que se produzca un desbordamiento si la séptima ola de la pandemia continúa subiendo.

Aragón está, junto al País Vasco y a Navarra, en el grupo de comunidades autónomas donde se está alcanzando una mayor incidencia de la covid. Es evidente que las vacunas están funcionando frente a las formas más graves de la enfermedad, porque si no fuera así, con la apertura casi total en las relaciones sociales que rige en este momento, a estas horas las ucis estarían saturadas. Pero aunque la presión hospitalaria se esté conteniendo, no deja de aumentar y el 15% de las camas de cuidados intensivos en Aragón están ya ocupadas por pacientes covid. No obstante, a pesar de la preocupación que suscita la nueva oleada de la pandemia, ninguna autonomía ha vuelto a poner en marcha medidas restrictivas de aforos, horarios o movilidad y tampoco el Gobierno aragonés va a hacerlo por ahora. Las autoridades sanitarias han situado en el pasaporte covid y en el impulso a la vacunación las herramientas para intentar frenar al virus. Las terceras dosis, las vacunas infantiles y la ‘presión’ sobre quienes se resisten a vacunarse deben servir para aumentar el grado de protección de la ciudadanía. La introducción del pasaporte covid ya supuso un aumento de la demanda de primeras dosis y es de esperar que la ampliación de su obligatoriedad a nuevas situaciones ayude a convencer a un mayor número de reticentes para vacunarse. En cualquier caso, subsiste una fuerte incertidumbre sobre si, en vísperas de las fiestas navideñas, estas medidas serán suficientes para contener la pandemia.