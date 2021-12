Cartas al director de HERALDO: El parque del barrio del AVE

El parque del barrio del AVE

El 5 de noviembre de 2019 publicaba HERALDO en su página 10 el artículo ‘La urbanización del parque del barrio del AVE se desbloquea después de ocho años de olvido’.

El Ayuntamiento garantiza que los 33 millones obtenidos por ZAV por la venta del suelo ferroviario sufragarán la obra. Pues bien, estamos acabando 2021 y ya hay que añadir dos años más a esos ocho de olvido que se convierten en diez. Se presentó el proyecto en 2011 para la reordenación de las 13,4 hectáreas situadas entre la A-68 y el barrio de La Almozara. Ya sabemos que las cosas de palacio van despacio, pero ha dado tiempo a conceder licencia a LMB y Castillo Balduz para construir en una de las parcelas tres bloques con 163 pisos que ya están levantados y que seguramente se entregarán durante el año que viene, también ha dado tiempo a levantar la Torre Zaragoza con treinta plantas y la conversión del abandonado talud de La Almozara en una zona verde de 94.090 metros cuadrados trufada de equipamientos, como dice el artículo, sigue igual pero llena de caminos de cabra que utilizan los vecinos de La Almozara para desplazarse del barrio hacia las avenidas de Navarra y Madrid, la estación, etc. Ya que está haciendo tanta publicidad el Ayuntamiento con el Bosque de los Zaragozanos, con el que pretende plantar 700.000 árboles en Zaragoza, podría aprovechar y plantar los 24.545 árboles que nos corresponden, realizar la reordenación del talud mejorando los accesos peatonales de La Almozara y arreglar las fuentes. Seguro que se lo agradeceríamos los vecinos del barrio y mejoraría toda la zona, que con las nuevas construcciones cambiará la imagen de entrada y salida de la ciudad por la zona del AVE. Llevo dos años en la ciudad y me encantaría poder ver esta obra realizada.

Francisco Senz. Zaragoza

Presencia inexcusable

Un buen día del pasado febrero recibí una citación de un juzgado de instrucción requiriendo mi inexcusable presencia para unas diligencias. Lo comuniqué con antelación suficiente a la dirección de mi centro de trabajo, un instituto público de enseñanza, y al día siguiente presenté el parte de falta de asistencia y el justificante del juzgado en el que constaba la fecha y horas de mi presencia. En el instituto no me pusieron ninguna objeción. Pero resultó que ni a la inspectora de turno, primero, ni a la directora del Servicio Provincial de Educación, después, les bastaron ni el justificante ni una declaración jurada ni otro nuevo justificante que me tuvieron que expedir en el juzgado afirmando que mi presencia era necesaria para realizar unas diligencias judiciales. El resultado ha sido que me descontaron del salario las dos horas que me ausenté del trabajo para asistir al juzgado con el argumento de que "no queda suficientemente justificado el cumplimiento de un deber inexcusable". Aún tengo una ligera esperanza de que el recurso de alzada ante el consejero de Educación dé sus frutos, porque si desde la administración educativa no se fían de la de Justicia mal camino llevamos.

Francisco Javier Pérez Aliaga. Zaragoza

Predicando con el ejemplo

Estos días es fácil ver fotografías de los campos de refugiados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, tiempo atrás en la de Grecia con los desplazados de la guerra siria y de vez en cuando ocurre en nuestra propia casa cuando Ceuta o Melilla son invadidas por migrantes marroquíes. Es fácil que el corazón se conmueva, que se apele a la buena voluntad, pero también hay que hacer cierta reflexión. Cuando meses atrás Ceuta fue invadida por un flujo sin control, era fácil adivinar que aquello había sido una maniobra política orquestada desde Rabat para obtener réditos político-económicos. Ahora hay que preguntarse quién ha llevado hasta la linde polaca a miles de afganos, teniendo en cuenta que de Kabul a Minsk hay 4.830 km. Si han viajado en avión, tienen medios, si lo han hecho a pie, no llegan de la noche a la mañana y si alguien los ha puesto allí para desestabilizar a Polonia, que se ha plantado ante la retorcida burocracia de Bruselas, es que no tiene corazón y juega con el dolor ajeno. Es fácil botar un ‘Open Arms’ y depositar a sus viajeros en costas europeas, pero me temo que detrás de todo ello hay juegos políticos, intereses de los que ostentan el poder. Quienes apela a los buenos sentimientos de las gente deberían comenzar predicando con el ejemplo. Me explicaré. Hoy ha llegado a España la última nieta de mi mujer con su madre. Traerlas a ellas y a sus cuatro hijos me ha costado contratos de trabajo, dinero, seguridad social, responsabilidad ante el Estado. Y resulta que quizás hubiera sido más simple que hubieran venido ilegalmente y al cabo de un tiempo les hubieran otorgado los papeles. Creo que muchos de los que claman en nombre de la caridad, la humanidad y los buenos sentimientos no predican con el ejemplo, no acogen a un emigrante, se limitan a perorar y ejercer juegos políticos. Todo lo que no sea predicar con el ejemplo es ejercer de fariseo, de buenista y jugar con la necesidad de muchos seres humanos. Hace no mucho se le preguntó a una actriz, famosa defensora de todos los derechos humanos, si ella acogería a un emigrante en su casa y su respuesta me dejó de piedra. "Tengo a mi madre en una residencia, como para meter a alguien en casa".

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO (Zaragoza)

La humanidad avanza

La palabra ‘contemporáneo’ referida a una persona significa "perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive". Hoy, tenemos personas con distintas formas de ver el futuro. Muchas tienen miedo e incertidumbre ante los cambios que se están produciendo y los que esperan que se produzcan, siempre con un final de exterminio del ser humano; por ejemplo, con la inteligencia artificial. Ese mismo pensamiento tendrían los contemporáneos de finales del siglo XIX ante los cambios del caballo al coche, al avión, a la electricidad, a. Lo cierto es que, a pesar de guerras y epidemias, el planeta nunca ha contado con un número de habitantes como el actual, junto a la mayor longevidad de la historia. Y ello ha sido debido a las innovaciones que se han producido desde la Revolución Industrial. La tecnología está al servicio del ser humano y no al revés. Otro tema es que van a surgir nuevas profesiones que aquellos contemporáneos no las comprenden, porque han vivido unos trabajos físicos y analógicos donde la virtualidad no existía. Hoy vivimos una transición que lleva a la desaparición de unos trabajos y el nacimiento de otros, y como ha pasado siempre, nunca ha sido fácil dicha transición. El futuro, mientras sigan existiendo avances, siempre será mejor que el pasado. Un ejemplo son las previsiones de que el ser humano tendrá una longevidad mayor que la actual.