Sanidad de segunda en Barbastro.

El día 9 de julio de 1977 la prensa recogía la noticia de la dimisión en bloque del Ayuntamiento de Barbastro.

Un trágico accidente con decenas de muertos hizo estallar la indignación de los barbastrenses, que llevaban demandando un hospital para la ciudad y para toda la zona oriental de la provincia de Huesca desde mucho tiempo atrás. La movilización ciudadana que se desencadenó, junto con una hábil negociación política, lograron que el Hospital de Barbastro se inaugurara unos años después. Hoy al clamor ciudadano no se le concede el mismo poder que entonces.

El Gobierno de Aragón ha sido indiferente a la movilización social que exige un nuevo Centro de Salud en Barbastro, la mayor vivida por la ciudad desde aquella otra en los albores de la democracia. En el proyecto de Presupuestos ha consignado poco más del 3 % del importe total de la inversión necesaria para que el de Barbastro deje de ser el centro más antiguo de Aragón (supera los 50 años). No solo eso, sino que ni siquiera la consejera de Sanidad supo responder en la Comisión de Hacienda qué se pretendía hacer con ese ridículo importe. El escandaloso nivel de ejecución de las inversiones por parte de la administración autonómica, 13,26% a 30 de septiembre, y la ausencia de un compromiso de licitación hacen todavía más increíble que Barbastro pueda ver el comienzo de las obras en el próximo ejercicio.

A lo largo del dilatado recorrido de esta reivindicación, hemos mantenido contactos con muchos representantes políticos. A todos ellos nos hemos dirigido con la ingenua creencia de que solo les mueve resolver los problemas de sus administrados. No hace falta decir que no siempre es así, y que son también otras las circunstancias que tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones.

No es verdad tampoco que la escasez de recursos haga imposible la inversión: el Ayuntamiento de Barbastro ha ofrecido su remanente de tesorería para anticipar la financiación de la obra mediante convenio entre ambas partes. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

El Centro de Salud de Barbastro es el más antiguo de Aragón y no reúne las

condiciones adecuadas para prestar una asistencia sanitaria de calidad



Asistimos últimamente a un interminable teatrillo con encuentros, simposios, observatorios y toda clase de extravagancias que pretenden ofrecer soluciones al vaciamiento de las zonas rurales. No, no hagan esos dispendios y pongan sus esfuerzos en dotar a esas poblaciones de servicios equivalentes a los de una capital. La atención sanitaria es el más importante de ellos, y debe priorizarse respecto de cualquier otro. El área de asistencia del Centro de Salud no es únicamente la ciudad de Barbastro, sino que comprende 17 municipios y 34 entidades singulares de población, en total más de 22.000 habitantes.

Hemos comprobado las dificultades con las que se enfrenta el personal sanitario para realizar su tarea diaria, y también constatamos con estupor el miedo que tienen algunos a denunciar públicamente esas condiciones de trabajo y asistencia. ¿Qué clase de democracia es la que consiente estos temores? ¿Qué clase de administración es esa que los alimenta?

A todo lo anterior se suma el castigo que este territorio, la zona oriental de la provincia de Huesca, sufre desde hace años por parte del Gobierno de Aragón, con una carencia de inversiones reales en el sector sanitario, aunque también en otros como el educativo o el industrial. ¿Qué razones hay para que el Hospital de Barbastro, que atiende a un área con una población superior a la del Hospital San Jorge, esté notoriamente infradotado no solo en recursos materiales sino sobre todo humanos en relación con él?

No es tiempo de excusas. Señoras y señores diputados: corrijan su postura porque, como se lee en la pancarta que a modo de contador cuelga en nuestra ciudad, es de justicia.