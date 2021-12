El uso de las nuevas tecnologías ha aumentado con la pandemia y es evidente que nos han puesto las cosas más fáciles.

Cada día las utilizamos para más cosas y todo son ventajas. Bueno, lo son para una parte de la población: aquella que tiene un buen acceso a internet, un móvil avanzado y, sobre todo, cierta destreza con la tecnología. Para el resto, la vida cada vez es más inhóspita. El uso de las tecnologías, cuando se impone y no es una elección, abre una brecha que deja atrás a quien no puede o no sabe utilizarlas. Pienso sobre todo en los ancianos, que se encuentran con que ya no los atienden en el banco y que se las tienen que arreglar solos en el cajero automático; que para pedir cita para vacunarse han tenido que recurrir a los farmacéuticos, o que, a estas alturas de la vida, necesitan que alguien les ayude a mirar la carta de los restaurantes.

Ahora se está estudiando sustituir el prospecto en papel de los medicamentos por un código QR que conecte con un documento ‘on line’. Para ver las contraindicaciones, los efectos secundarios o cada cuanto hay que tomar una pastilla habrá que enfocar con el móvil y conectarse a internet. Y de nuevo pienso en cómo se las arreglará mi suegra, que vive sola y tiene ochenta y dos años, o en mi vecina, de cerca de noventa, y en sus manos temblorosas.

Los tiempos avanzan y hay que saber adaptarse, dirán. Pero hacer sentir incapaces a quienes han llegado tarde a la vida digital es una canallada, además de ser una enorme injusticia.