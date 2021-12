Cartas al director de HERALDO: En las filas del centro de salud

En las filas del centro de salud

Soy una persona bastante tranquila, pero hace unos días, al salir del Centro de Salud de Sagasta y volverme para buscar a mi acompañante, vi a una persona grabando con su teléfono y en primer plano de su móvil a mi acompañante.

Le pregunté qué era lo que estaba grabando y me dijo que la multitud de gente y la saturación del Centro. Le pedí por favor que eliminase la grabación donde salíamos nosotros y me dijo que era médico y que estaba grabando la situación. Le contesté que ser médico no le autorizaba a grabar a cualquiera sin su consentimiento, pero insistió en su título y cuando quise sacarle yo una foto para denunciarla me amenazó con quitarme el móvil. Me entraron ganas de escacharle el paraguas en la cabeza, pero me reprimí. Me sentí indefensa; ella, muy prepotente y pasándome su título por la cara como si yo fuera nada. Los títulos está claro que no dan la educación de la persona. Si realmente era médico, cosa que como no llevaba ningún tipo de identificación, ni tan siquiera una bata, cabe dudar y pensar que era una ciudadana más como yo, debería conocer la protección de datos y todo lo referente a la privacidad por su trabajo. Como paciente, estoy cansada de que me utilicen, como enferma estoy harta de oír la cantidad de trabajo que tienen; si no les gusta su profesión o tienen miedo a que les contagiemos algo, por favor, dejen su puesto a otro y váyanse a casa. La presión asistencial se la han llevado los servicios de urgencias hospitalarias, que es a donde hemos tenido que acudir los enfermos tras ser ‘no vistos’ en las urgencias del centro de salud. Por cierto, las filas eran para ser atendidos por el personal auxiliar administrativo de recepción, no por los facultativos.

Teresa Lozano. Zaragoza

Políticos y mentiras

Hace muchos años me topé en la Gran Vía con un amigo que en aquellos momentos era concejal de Zaragoza, acababan de ser unas elecciones y le afeé cuánto de falso había en los mítines. Él me respondió: "Luis, no olvides nunca lo que te voy a decir: en campaña electoral al ciudadano hay que decirle lo que quiere oír, gana el que mejor miente, con una ventaja, que el ciudadano no tiene memoria". Ahora les añado dos ideas de mi cosecha. Primera, que no hay mayor mentira que la verdad de un político; segunda, que el político logra su grandeza con el voto por ideología, por lo mismo que el pueblo su miseria. Que los disfruten.

Luis Antonio Vallés Gascón. Zaragoza

España vacía, España llena

Vaya lío para elegir el criterio de un reparto justo entre las comunidades de la España vaciada (Aragón, Castilla y León, Galicia etc.) o las de la España más poblada (Madrid, Cataluña, Andalucía, etc.). Cada cual arrima el ascua a su sardina, como es lógico, y hasta se hacen reuniones entre presidentes para unir fuerzas y convencer al Gobierno de turno de que aplique su regla. Bueno, todo esto está muy bien, pero si puedo opinar como ciudadano creo que es justo y razonable que en España haya los mismos o parecidos servicios públicos para no crear desigualdades o agravios comparativos, entre unas regiones u otras, o incluso dentro de una ciudad y de su provincia. Si pagamos impuestos, todos debemos aspirar a tener unos servicios de calidad allí donde residimos: escuelas, sanidad, transporte, etc., por citar los más básicos. Y esto solo será posible si las comunidades autónomas y los ayuntamientos reciben una financiación suficiente. Basta de especulaciones y de polémica, y más sensibilidad para alcanzar una sociedad justa.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Preguntas machistas

¿Cuánto mides? ¿Sueles llevar escote? ¿Te maquillas? ¿Cuál es su situación civil? ¿Quieres tener o tienes hijos? Estas son algunas de las preguntas a las que se enfrentan miles de mujeres en nuestro país a la hora de buscar empleo. A pesar de que son ilegales, estas cuestiones se siguen preguntando en las entrevistas de trabajo. Parece que si una mujer no se maquilla o no lleva suficiente escote no va a atender bien al público. O quizás si tiene hijos no rendirá lo suficiente. Hay que terminar con este tipo de ‘requisitos’, lo que hay que preguntar son las capacidades de una persona y no sus cualidades físicas.

Aroa Franco. MONZÓN (Huesca)

Estamos ‘amuermaos’

A ver, hablemos en plata: Por favor, comeos nuestro pan. Desde hace más de 25 años regento una pequeña barbería. Muchas veces me han dado las 23.30 trabajando. No he conseguido comprar un piso. No tengo coche. Y el único lujo que me permito, dada la crisis por la que estamos pasando más los impuestos que paga nuestro gremio, es ir a la montaña los fines de semana con la gasolina a escote: la pagamos entre los pasajeros. Para algunos quizá esto es una nadería, pero yo les invito a que abran algún negocio a ver cuánto duran. Quizá por eso la esperanza para trabajar poco, ganar bien y estar bien considerado es hacer oposiciones, trabajar por cuenta ajena en una buena empresa o vivir de las subvenciones. En mi opinión, estamos criando a una generación de vagos del mínimo esfuerzo. No sé si seré bueno o mal empresario, pero ahí están los números. Trabajadores han pasado unos cuantos en mi casa y siempre me quedé con aquellos que no me daban problemas, que eran trabajadores y se podía confiar en ellos. Pero, ¿quién piensa en trabajar si pidiendo subvenciones se gana más que trabajando? Por eso decía al principio que se comieran nuestro pan: porque no hay gente con ese afán de tirar ‘palante’. Como decía mi abuela: ¡estamos ‘amuermaos’!

Venancio Rodríguez Sanz. Zaragoza

Vacunado fuera de la UE

Se ha implantado el pasaporte covid en Aragón para el ocio nocturno y ciertos eventos. Me parece una medida adecuada y acorde a la situación actual. Sin embargo, ¿qué pasa si una persona ha sido vacunada fuera de la UE? La DGA no convalida dicha vacunación con el certificado de la UE, a pesar de ser una vacuna aprobada por la EMA (Pfizer en este caso) y haberse suministrado en Estados Unidos. La única explicación hasta el momento es que el sistema informático no permite dicha emisión, algo que a priori no parece muy difícil de solucionar. Otras comunidades autónomas están convalidando este tipo de situaciones desde hace meses, por lo que nos encontramos con distinta actuación de diferentes autonomías para un mismo problema.

Diego Coello Santafé. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es