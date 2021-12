‘God save the Queen’

Treinta años se cumplen de la muerte del líder de Queen, Freddie Mercury: voz con una tímbrica de contratenor, que hacía virguerías, dominador de todos los registros: agudos, medios y graves.

Capaz de romper los abismos, entrar en ellos y traernos toda su fuerza.

El grupo tiene una trayectoria inicial que trasciende su etapa más conocida: esos discos son hard rock con canciones sublimes desconocidas: ‘Father to son’, ‘In the lap of the gods’. Su estética recuerda la tradición visionaria de poetas como William Blake. Un estilo propio en continua evolución: del rock duro, al clásico, registros operísticos, uso melódico de voces en los coros, una puesta en escena abrumadora, en sus inicios glam rock, corriente que compartían con T.Rex o Bowie, para luego ofrecer conciertos multitudinarios de potencia visual y sonora. La maestría de la multipista, guiños a Led Zeppelin, la elegancia del piano, los vídeos musicales de los que se les considera los inventores.

Los conocí viendo sus vídeos en televisión, escuchando sus canciones cuando eres un adolescente y empieza a gustarte el rock. Mi hermano y José Luis, el quinto Beatle de nuestra familia, me formaron en su música y comenzó la grabación de sus discos. Mi hermana y yo, discípulos de la buena música, completamos la colección cuando tuvimos dinero para ello.

Pude ver a la banda en directo sin su cantante, estaban los otros miembros: el gran Brian May, cirujano de la perfección melódica con toda la fuerza del rock, uno de los mejores de la historia, Roger Taylor y Deacon, autores de algunos éxitos de Queen. Siempre nos ha acompañado la voz de Mercury: ‘We are the champions’ en la final de la Recopa ganada por el Real Zaragoza en la que estuve en París. En mi historia de amor con Marián, mi mujer, que comparte la pasión por su música. Mercury y Queen nunca han dejado de estar en nuestra historia personal y colectiva. Sus canciones han sido himnos de la vida para varias generaciones.