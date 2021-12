Cartas al director de HERALDO: Un panorama caótico en nuestro país

Un panorama caótico en nuestro país

Sea cual sea el tema del que se trate, España es un país cada vez mas caótico.

Si empezamos por la educación, por ejemplo, resulta que para mejorar los datos del informe PISA el Gobierno crea unas normas educativas que permiten a cualquier joven pasar a la universidad suspendiendo todos los cursos; eso sí, la responsabilidad la transfiere a los profesores. Si hablamos de que en Cataluña el Tribunal Supremo ratifica que se debe dar el 25% de las clases en castellano, el presidente de la Generalitat dice que le importa una higa lo que dice el tribunal; y en el Gobierno central, en este caso, o se ponen malos para no contestar o dicen que se debe solucionar con política. En fin que todo seguirá igual. Si hablamos de la pandemia, mientras en toda Europa los presidentes de los respectivos gobiernos ordenan las medidas necesarias para toda la nación, aquí no, aquí el Gobierno se sacude el problema y lo transfiere a las autonomías. Uno puede estar comiendo en un restaurante en Extremadura sin presentar el documento de estar vacunado, mientras en Castilla-La Mancha sí lo exigen, pero en unas se puede entrar libremente al cine y en otras no; en fin, un disparate.

Para terminar, si nos referimos a la seguridad, nuestros policías no pueden emplear determinados elementos para su protección personal porque hay miembros del Gobierno que no lo consienten. Por todo ello, podemos decir que el caos está servido, mires lo que mires. Esperemos pasar unas felices Navidades a pesar del desconcierto, aunque la palabra Navidad también es inadecuada para una facción del gobierno. Eso sí, los separatistas consiguen prebendas por aprobar los Presupuestos de la nación de la que se quieren separar.

Antonio Retortillo Sorolla. Zaragoza

¿Servicios sociales?

Hace tiempo solicité la revisión de dependencia de mi madre, ya que su estado de salud había empeorado. Tenía un grado II, pero en la revisión nos dieron un grado III. Solicité residencia para ella y mi padre entraría como acompañante. Durante el tiempo de pandemia, tuve que atenderla en casa porque el centro de día del IASS estaba cerrado. Durante más de un año los cuidadores hemos tenido que asumir mucha tarea y no hemos visto ningún acompañamiento por parte de los servicios sociales. Yo salía a trabajar todas las mañanas, soy una trabajadora esencial, y tenía que parar, acudir a casa, asear y levantar a mi madre, volver a trabajar, más la casa y más la presión de no llevarte el virus a casa. En enero mi madre empezó a entrar al hospital constantemente. En julio me dieron el grado III, pero nada de plaza de residencia. Me operaron en septiembre y pedí plaza temporal por mi estado y conceden un máximo de dos meses. A mi madre en octubre le diagnosticaron una metástasis ósea y ya no la podía atender en casa, porque su estado era cada vez más grave, y su plaza era temporal. Solicité que aceleraran el proceso y la solución que dieron fue: "Cambiar prioridades y mandarla a cualquier residencia de Aragón". ¿Qué hace una persona dependiente a muchos kilómetros de su casa? ¿Alguien le encuentra lógica? Estuve llamando al IASS y me decían que faltaba exportar la documentación, yo les decía que mi madre estaba muy grave y yo no la podía atender en casa, que la dejaran donde estaba. Ellos y sus protocolos… ¿Dónde está la sensibilidad, el empatizar con el otro? Aporté informes médicos y nada. El otro día falleció mi madre en la residencia donde estaba temporalmente. Cada año mueren muchas personas en Aragón esperando plaza en una residencia, no es cuestión de que los trámites sean lentos, sino de las personas que no ponen en el centro a la persona. A nuestra querida María Victoria Broto le envío esta carta para que piense y reflexione sobre la prioridad que tienen las personas dependientes en su agenda, en los presupuestos y en sus tareas como Consejera de Ciudadanía y ¿Servicios. Sociales?

Concepción Purroy Arcega. Zaragoza

El cambio en la fiesta de San Valero

Vaya lío que nos están haciendo al cambiar la fiesta de San Valero al viernes 28 de enero. Ahora dicen que el 31 de enero. ¿Pero se dan cuenta estos señores que piensan tanto de que no se pueden decir las cosas con tan poco tiempo? Los calendarios del 2022 se empiezan a imprimir a primeros de noviembre. ¿Saben en el Ayuntamiento y en la DGA que las empresas funcionamos con agendas? Y la programación de horarios del personal y vacaciones de invierno, etcétera. ¿Y ahora qué hacemos, entregar los calendarios con la fiesta reseñada en rojo el día 29 o volver a imprimirlos aunque valen mucho dinero? Que piensen las cosas con tiempo y, sobre todo, tengan en cuenta la repercusión que a las empresas nos supone un cambio de fechas. Esto deberían haberlo pensado en verano, que tenían tiempo para reuniones y para lo que hiciera falta.

María Rosa Sánchez Benítez. Zaragoza

Estamos en un limbo

Soy una ciudadana en el tramo de edad de entre 60 y 65 años, que pasé la covid y a los seis meses me vacunaron con una dosis de Astra Zeneca. Observo que la información respecto al plan de vacunación obvia esta casuística y solo se refiere a los vacunados con Janssen, por tener una sola dosis, y a los de Pfizer o Moderna con una o dos dosis. Se insiste y se alienta a la población a vacunarse, pero ¿qué pasa con los que estamos en esta circunstancias? No sabemos qué grado de inmunización nos protege con una dosis. Estamos en un limbo.

Pilar del Valle Monter. Zaragoza

La tercera dosis

Tengo 50 años, soy gran dependiente y en el mes de febrero, a toda prisa, me pusieron las dos dosis de la vacuna contra la covid. Pero a día de hoy todavía no han puesto la tercera dosis a los grandes dependientes, así que no sabemos si estamos protegidos o no ante el virus. Hace un mes tiraron treinta mil vacunas en Aragón porque estaban caducadas, para que vean ustedes cómo funcionan las autoridades sanitarias. Hace ya varias semanas que algún experto de no se sabe qué decidió que se acabaron las restricciones. Hubo pueblos que se lanzaron a hacer fiestas a destiempo, vaquillas, verbenas, fiestas en interiores… Ahora se llevan las manos a la cabeza porque los casos suben y suben; pero la culpa es de los que mandan y deberían pagar ellos, pues solo ellos son los culpables. Nada se sabe de la tercera dosis a personas dependientes, cuando en otros países la están poniendo. Y lo que es peor, la vacuna de la gripe para menores de 65 años ni está ni sé nada de nada. En definitiva, esto es el caos total y absoluto, una auténtica vergüenza.

Agustín Sancho Cubero. Zaragoza

