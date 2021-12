Abrazados a la Constitución

En contraste con lo que en ocasiones sucede en su interior, la fachada del Palacio de las Cortes, sede del Congreso de los Diputados, expresa una serena nobleza.

Su monumentalidad clásica, con seis columnas corintias sosteniendo un frontón, resiste a la acusada inclinación del tramo de la madrileña Carrera de San Jerónimo en el que se ubica, e incluso se impone a la mucho menos elegante excrecencia oficinesca que le construyeron a la izquierda.

De su ornamentación escultórica, todo el mundo conoce los dos leones de bronce que custodian la puerta, más simpáticos que feroces, obra del zaragozano Ponciano Ponzano. Pero pocos reparan en el bajorrelieve que decora e ilustra el frontispicio, esculpido por el mismo artista en 1864. En ese espacio triangular se agrupan, si no he contado mal, diecinueve figuras alegóricas que componen un conjunto iconográfico que no ha sido escogido al azar sino con la intención de transmitir una idea. En el centro aparece España, abrazando a la Constitución. Y está custodiada por imágenes que representan a la Justicia, la Fortaleza, las Bellas Artes, el Comercio, la Agricultura, los Ríos y Canales, el Valor español, las Ciencias, la Abundancia y la Paz. El mensaje no puede ser más evidente: es la lealtad constitucional la que hace posible el progreso material, cultural y moral de la nación. Así lo pensaron nuestros liberales del siglo XIX, aunque tuvo que pasar más de un siglo para que una generación de españoles lo viésemos hecho realidad. Una lección de Ciencias Políticas, esculpida por un aragonés en mármol de Carrara.