Vacunación infantil

El Gobierno de Aragón prevé comenzar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años el próximo miércoles, el día 15 de diciembre, después de que la Comisión de Salud Pública lo haya aprobado.

Es una medida acertada porque se trata de proteger a la franja de edad que más contagios reporta en la actualidad y, de paso, de frenar la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y, en general, en el conjunto de la comunidad. La vacunación, admitida por la ciencia como una de las principales herramientas para luchar contra el coronavirus, debe generalizarse y actualizarse en todos los grupos de edad. La experiencia acumulada demuestra que frente a la covid no hay tiempo que perder. Menos aún cuando el riesgo que supone la inacción está más que acreditado

Del mismo modo que la sexta ola se propagó con rapidez entre los jóvenes, que por entonces no estaban inmunizados, esta séptima ola en Aragón lo hace especialmente entre los niños. Por eso es tan importante que comience cuanto antes el proceso de inmunización de los menores. La vacuna no frena por completo los contagios, pero sí que reduce la capacidad de transmisión, por lo que cuando reciban la pauta completa es previsible que el virus se propague más lentamente, si se confirma que la variante ómicron no es resistente a la acción de los viales.

Aunque los números de hospitalizaciones y muertes no son comparables a los de otras olas, la evolución de la pandemia vuelve a preocupar. Es pues hora de aplicar todas las medidas que puedan ser útiles, empezando por convencer a quienes todavía no se han vacunado para que lo hagan. De no hacerlo, sea mediante el pasaporte covid o con otras formas de persuasión, esa población no vacunada debería tener limitados los accesos, pues representa un potencial peligro sanitario para sí misma y para los demás.