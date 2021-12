Cuando comenzó la crisis de 2008 muchos economistas plantearon que, ante la imposibilidad de una devaluación monetaria por estar en el área euro, era necesaria una devaluación salarial que mejorase nuestra competitividad.

Datos recientes muestran que la perdida de poder adquisitivo de los salarios desde 2007 ha sido muy significativa. Los trabajadores asumieron una parte importante del ajuste, como también ocurrió con las empresas, que vieron contraerse sus beneficios. Éstas reaccionaron ante las dificultades impulsando sus exportaciones. El paro se ha reducido hasta el nivel previo a la pandemia y muchos empresarios no encuentran la mano de obra que necesitan. Me temo que estamos en una trampa de la que debemos salir. Nuestro modelo económico no está suficientemente apoyado en la mejora de la productividad y nuestra competitividad se basa demasiado en productos de tecnología media y salarios relativamente bajos, comparados con los de otros países desarrollados. Llevamos más de veinte años hablando de cambiar nuestro modelo productivo y es necesario virar hacia una economía donde la innovación sea una piedra angular. En el mercado de trabajo, el poder de negociación está desde la última reforma laboral muy inclinado hacia el lado empresarial. Tenemos que transitar hacia la economía del conocimiento y una sociedad más igualitaria, con salarios más altos y una mejor cualificación de los trabajadores. Podemos hacerlo, pero deberíamos remar todos en la misma dirección y el Estado tiene que liderar la marcha hacia un objetivo tan ambicioso.