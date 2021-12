Cartas al director de HERALDO: La colocación de los interinos

La colocación de los interinos

Dígame, Pedro, ¿si hago la cola cinco años en la administración de lotería me va a regalar usted el premio?

Si alguien tiene que pagar el pato de la interinidad son los políticos, que cuando se debía no hicieron su trabajo para evitar el abuso de temporalidad. Que vayan a explicarle al opositor formado durante años, que se ha dejado la piel y la hucha, que su plaza se la darán a otra persona sin hacer ni siquiera un examen. Si los sueldos de los políticos se destinaran a mejorar el perfil de los trabajadores que sacan adelante el país, nos iría mejor. Si se luchara por la objetividad y no por la ‘dedalidad’, nos iría mejor. Porque el ‘a dedo’ es deporte nacional. Si primáramos resolver los problemas objetivamente, desde la igualdad, quizás nos iría mejor. Quienes tejen la comedia desde sus sillones del parlamento se merecerían ir descalzos, a ver si así sienten las piedras del camino que nos vamos encontrando los demás. Los beneficiarios de estas plazas ‘impuestas’, no ganadas, sentirán inmensa alegría, pero no deberían olvidar sentir miedo, porque esta situación deja ver la fuerza que tienen para hacer y deshacer a sus anchas. Y nadie hace nada. Una vez más, han decepcionado al esfuerzo y a la cultura del progreso. Ahora hablan de medidas excepcionales, pero lo de ‘solo por esta vez’ nos huele a chamusquina. Este año no le voy a pedir a Papá Noel, le voy a pedir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que parece que tiene más magia con tantos trucos. ¿De verdad nadie se había dado cuenta antes? Claro que sí, pero no interesaba mover ficha, no fuera a ser que me llevase por delante algún peón, que yo soy la reina. Bienvenidos a la España de las injusticias, a la desmoralización y a los silencios castigados. Igualdad, mérito y capacidad, os echaremos de menos.

Laura Ibáñez de Álava. CALAMOCHA

Agua para vivir y morir

El otro día me contó una amiga que había asistido en Reus a una sencilla y valiosa ceremonia. Después de despedir a un fallecido mediante la incineración, esparcieron sus cenizas en una fuente que se encuentra dentro del complejo funerario. Para nuestro cementerio yo querría lo mismo, que los zaragozanos tuviésemos una fuente en un entorno natural y que la familia tuviese aunque fuese una media horica para despedirse. Quizá incluso con algún sacerdote o persona que nos ayudase en el proceso. Rellenaría un hueco que existe para las familias que no les convencen los columbarios y como alternativa solo reciben instrucciones de lo que no se puede hacer con las cenizas.

Araceli Ruberte Calvo. ZARAGOZA

Trato cordial y humano

Acabo de salir de mi tercer ingreso en el hospital Miguel Servet. Esta vez, por un síncope con pérdida de conocimiento en la calle. Doy las gracias a las personas que me asistieron en el primer momento, a la entrada del colegio de mi nieto. Pero especialmente, a todo el personal sanitario que me atendió, tanto a médicos, como enfermeras, auxiliares, etc., por su profesionalidad y sobre todo por su trato cordial y humano. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro sistema de salud. Muchas gracias a todos.

José Antonio Escalona Santafé. Zaragoza

El parque de la vergüenza

En nuestro querido barrio de Torrero tenemos un parque conocido como el parque de Cala Verde, donde los niños del sector disfrutaban y sus familias todavía más. Pero es tal la dejadez que no hay un lugar seguro para esos niños y las zonas verdes brillan por su ausencia. Y ya lleva años así sin que nadie tome medidas y haga una reforma general. Los vecinos están muy indignados y con sobrada razón. Entre las anomalías que existen está la zona del tobogán, que lleva meses vallada. Y sin ampliar, alguno de los muchos juegos como columpios, bancos para las personas mayores, etc. En fin, los vecinos quieren un parque en condiciones. Son muchas las cosas que el alcalde y la Corporación actuales heredaron y que necesitan un repaso, pero creo que parques como el aquí mencionado urge más ponerlos en orden que por ejemplo la reforma de la plaza de Santa Engracia.

Enrique Gimeno Clerencia. Zaragoza

Como el ganado

Este curso ha comenzado con mal pie. Desde septiembre en Zaragoza se van alternando las huelgas del tranvía y del bus. Estos señores aprovechan que nos tienen en sus manos para exigir más y más cosas. No sé si lo que piden es justo o no. Solo quiero decirles que este no es el camino. Tratar a sus conciudadanos como al ganado, hacerles llegar tarde a su trabajo, aumentar las posibilidades de contagio de la covid es una grave irresponsabilidad y una gran falta de respeto.

José M.ª Saldaña Medina. Zaragoza

Tierra de osos

El Pirineo en los últimos años se ha vuelto a convertir en el hogar del oso pardo, un precioso animal que vive su vida recorriendo diariamente más de 40 kilómetros. Este animal vive siguiendo el ciclo natural de la vida, eso significa que si ve a su camada amenazada no dudará en defender a sus pequeños. El caso es que tenemos una osa muerta, la cual se sospecha que es Caramelles, una de las más prolíferas del Pirineo. Esta osa dio a luz a más de 20 oseznos, es hija de una osa muerta a tiros y del primer macho reintroducido desde Eslovenia. Es cierto que estos osos alteran la actividad ganadera de Aragón, el sur de Francia y el norte de Cataluña, complicando la vida de los pastores. Pero pocos ataques a personas se han detectado. Entonces me pregunto, ¿qué ha llevado a esta osa a atacar a un cazador?

Pablo Arjó Galán. Viella (Lérida)

Controlar el estrés

Gozar en la actualidad de un estilo de vida saludable, en medio de esta sociedad globalizada del siglo XXI, donde se lleva frecuentemente un ritmo vertiginoso, trae aparejados cambios positivos en términos también físicos. Así lo avalan diversos estudios recientemente publicados. Aquellos que lograron lidiar satisfactoriamente con el estrés, no solo dormían y se sentían mucho mejor a lo largo del día, sino que alcanzaban una mayor longevidad. Y es que quienes no hallan el tiempo adecuado para desconectar y controlar las preocupaciones que nos acechan aumentan indefectiblemente la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la actividad cardiovascular, así como disminuyen el sistema inmunológico. Y hasta pueden sentir síntomas físicos como dolor y náuseas.

Casilda Sánchez Calderón. Zaragoza

