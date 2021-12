León ruge… y Numancia resiste

El aldeanismo, el cantonalismo, el provincialismo forman parte de los típicos males que asolan nuestro país periódicamente y que se encuentran siempre latentes, como el virus que espera las condiciones oportunas para aflorar.

Teruel padece graves carencias, que los medios de comunicación denuncian sin complejos. Pero nos olvidamos casi siempre de las inversiones realizadas. Cabe recordar que Teruel cuenta con un aeropuerto. Soria, no. Por Teruel pasa una autovía. Soria carece de tal infraestructura. Teruel, gracias al circuito de Alcañiz, se permite celebrar campeonatos mundiales de motociclismo. Llegar a Soria en motocicleta es una auténtica proeza. Teruel recibe una financiación especial a través del FITE (Fondos de inversiones de Teruel). Soria, obviamente, no dispone de este instrumento añadido de financiación. Teruel cuenta con un nuevo foco turístico a través de Dinópolis. Soria debe recurrir a las milenarias piedras de siempre y a los seculares versos de Antonio Machado. Teruel disfruta, además, del Plan Miner, que promueve el desarrollo alternativo en las comarcas mineras. Y qué decir de la ejemplar Fundación Santa María de Albarracín o de las inversiones de Aramón en Javalambre y Valdelinares.

Y por mor de la ley electoral, Teruel tiene un diputado más en el Congreso que Soria, que es la única provincia que sólo aporta dos representantes, ya que, desde 2008, perdió un diputado, como consecuencia de una galopante despoblación, que no fue, como en Teruel, arduamente combatida y parcialmente frenada.

Llegados a este punto no me resisto a comentar una cuestión que me tiene estupefacto. Cuando hace unos años me empadroné en un municipio de la provincia de Zaragoza, tras haberlo estado toda mi vida en la de Huesca, el valor de mi voto se redujo en más de la mitad, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales. Me sentí, entonces, un ciudadano capitidisminuido, incapaz de entender tal discriminación. Es decir, el voto de la ‘España vaciada’ vale mucho más que el del resto. Y esto también es incomprensible. Cuando se aprobó la ley electoral, se pensó que esa España interior era el granero de votos de la derecha. Hoy, sin embargo, puede ser el germen de la ruptura de lo común.

Por cierto, cuando me llega el recibo de la luz o del teléfono, no dejo de pensar que me están repercutiendo el coste que implica el carácter del servicio universal del suministro de energía y de las telecomunicaciones. Gracias a la ‘solidaridad’ de todos los usuarios estos servicios llegan, prácticamente, a todos los rincones.

Cuánto puede sobrevivir un país que sólo recibe quejas continuas y desaforadas de todos sus ciudadanos, con independencia de su residencia, origen o edad, y que está contagiado por el virus trasversal del populismo. Lo sabemos por Argentina, unos pocos lustros.

Eso sí, mientras tanto se construyen piscinas municipales en pueblos situados a más de mil metros de altura, que prestan servicio durante apenas un mes a una treintena de usuarios. Y todo ello sin contar con las pequeñas poblaciones que cuentan con flamantes polideportivos vacíos, que algunos barrios de la España ‘llenada’ querrían para sí.

Si al germen pandémico del nacionalismo se le une el virus temporal y endémico del provincialismo, terminaremos con el sentido común, arrumbado por una fragmentación sin parangón de las cámaras legislativas.

Al final, los gobiernos se forjarán en función de si un tren llega cinco minutos antes a una determinada estación. El bien común será descuartizado, pues todos tirarán de él, en diferentes direcciones, con los caballos de la afrenta y el agravio comparativo.

La despoblación puede producir angustia, pero también causa zozobra subir al tranvía en plena pandemia y en hora punta para acceder al centro de trabajo o educativo. El ejemplo de ‘Teruel Existe’ se está propagando por todo el territorio nacional. Ya han surgido émulos en otras provincias. Los nombres que se han dado reflejan su estado de ánimo y su inteligencia. Es el caso de ‘León Ruge’ o ‘Soria Ya’. A nuestros vecinos castellanos les recomendaría que no descartasen el nombre de ‘Numancia Resiste’ para su plataforma de agraviados.

Retógenes es el futuro.