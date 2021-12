Compromisos de riesgo

Dicen los que conforman mi área de confort, ese terreno personal que sellan las personas a las que me confieso, mis cercanas, que no es mi virtud el reparto de las relaciones sociales.

Me defiendo asegurando que si bien es verdad que me puede la admiración hacia quien se maneja con maestría en los encuentros y encrucijadas protocolarias, no debe desestimarse mi empeño por estrechar lazos personales; por más que no siempre la buena voluntad se compenetre con la esperada puesta en escena.

Así que me esforzaba yo hace unos días por repartir juego en una de esas comidas de compromiso en las que uno aspira al bien quedar por el cariño sobresaliente a quien se quiere muy bien. Atendía la demanda de mi compañía de compartir cubierto, por más que el destino nos hubiera ubicada en mesas muy separadas. E iba cumpliendo mi tarea sin riesgo en el pase corto, en el recurso fácil, sin adentrarme en el vértigo del discurso comprometido. Hasta que a alguien se le ocurrió girar hacia el tenebroso mundo de las series en las modernas plataformas de televisión. Por las que no tengo ni conocimiento ni, sobre todo, querencia.

Volaban sobre la mesa los cruces de nombres y de temporadas, de historias de las que me sentía náufrago en un oleaje de ofertas que en un instante se me hicieron tsunami. Ahí me quedé, envuelta el alma en mi disfraz de Robinson Crusoe, aislado en la isla de mi ignorancia. Encontré al otro extremo de la sala la mirada lejana de mi cómplice, la de quien aprecia el esfuerzo por sobrevivir en ese territorio comprometido, mientras la conversación giraba hacia lares en los que, derrotado e inmerso ya en mi menú, apenas me sentía capaz de aportar.

No perdí un ápice de mi sonrisa, garantía de una amabilidad que siempre resultó compartida. Y ya de regreso me asaltó la regodeada inquisición de los míos: ¿cómo te has manejado? A la que quise brindar mi capote: "Muy bien, muy cómodo, sin parar de hablar…". Su risa mitigada es la notaría de aquel recorrido por los vericuetos sociales; y del respeto a mis buenas intenciones.