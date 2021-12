Cartas al director de HERALDO: Y aún dice el presidente que "España va bien"

Y aún dice el presidente que "España va bien"

Decía hace unos días el presidente de Gobierno que «España va bien», aseveración difícilmente asimilable por la mayor parte de ciudadanía, ante la dura realidad mostrada por medios de difusión e indicadores económicos, lo que unido a los precios de fuentes de energía, materias primas y productos de primera necesidad, penalizan seriamente el poder adquisitivo, ya bastante castigado por altos índices impositivos.

Este ambiente de crisis e inestabilidad viene corroborado por reiterados anuncios de una disminución de 1,5 puntos en las previsiones de crecimiento económico. A esto se suma una inflación galopante, unos ratios de paro juvenil por encima del 30%, un sistema de pensiones no garantizado, una conflictividad laboral en ascenso, aumentos en las agresiones sexuales, proliferación de peleas callejeras e inseguridad ciudadana, una vergonzosa falta de atención a los afectados por el desastre de La Palma y una pandemia que se extiende por Europa, sin reacción del Ejecutivo. Ante tal negra coyuntura, el Gobierno muestra total inacción y desconexión con la realidad, anclado en el espíritu del ‘España va bien’ y marcando sus prioridades sobre asuntos como la parcial derogación de la Ley de Amnistía, el laxificado de criterios a aplicar en umbrales de riesgo por covid o legislando una merma de capacidades de los Cuerpos de Seguridad, asuntos estos nunca reclamados y en contra de las urgentes necesidades de la ciudadanía, pero viéndose favorecido por la falta de presión de partidos opositores, cuya cabeza sin líder demostrado y enfrascada en irresponsable polémica interna ya perdió el norte estratégico, defraudando a multitud de potenciales votantes. Por ello, cabe preguntarse, ¿a qué se refiere nuestro presidente cuando habla de que España va bien?

Miguel Ángel Moliner del Ruste. Zaragoza

Defensa de la Filosofía

Corren malos tiempos para las Humanidades y en especial para la Filosofía. No soy filósofo, pero la filosofía siempre ha viajado conmigo y me ha enseñado a valorar la vida tal como es, la mía propia y por supuesto la de los demás. Siempre recela del plano corto, de lo inmediato y ríe irónicamente de los que intentan poseerlo todo en poco tiempo. Desde hace algún tiempo y especialmente con esta última ley educativa (Lomloe) quieren dar la puntilla a esta asignatura, ya que para ellos carece de importancia en la formación de nuestros jóvenes, a no ser que deseen que la duda, el espíritu crítico y la reflexión individual desaparezcan de su intelecto, colectivizar el pensamiento y crear una sociedad de adocenados, una masa uniforme que como el reflejo de Pavlov funcione a golpe de pito. El milagro griego nació unos 2.700 años a. C. y posiblemente sea el resultado del pensamiento mítico y religioso. Espero y deseo que ningún movimiento político ni de ninguna otra índole consiga cargarse el legado atesorado de miles de años. "El hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante" (Blaise Pascal).

Pedro Morán. Zaragoza

El Camino de las Escaleretas

¡Ah, ilusos de nosotros! Incluso nos publicaron en Cartas al Director una queja denunciando el ‘acondicionamiento’ que se pretendía realizar en el formidable Camino de las Escaleretas en el cañón del río Vero, lugar clasificado como Patrimonio Mundial por la Unesco. Nada que hacer ya. Toda la artillería ha sido empleada para sepultar y desfigurar lo que fue un trazado admirable a través del acantilado. Nada queda de lo que vieron y recorrieron (por sus propios medios) tanto los vecinos de Lecina, o el famoso prehistoriador Antonio Beltrán, cuando vio en 1969 las pinturas de la zona. Solo espero que algún día, de alguna manera, algún tipo de justicia (no sé cuál) caiga sobre quienes han ideado, promovido, consentido y ejecutado semejante alteración y despropósito. Nada queda de conocimiento ni vergüenza en todos ellos. Adiós, Camino de las Escaleretas que conocí.

Enrique Salamero Pelay. Huesca

¿Dos veces en la misma piedra?

El culebrón Romareda reaparece cada cierto tiempo entre los proyectos de nuestra atribulada clase política municipal. Tras el pelotazo Atarés, con rascacielos y todo; llegó el ‘aquí no se hace ni una vivienda’ de Belloch. Facturas millonarias pagadas a Bofill, Lamela y Sicilia. Ubicaciones en Arcosur, Valdespartera, San José, Actur y Romareda. ¿Quién lo va a pagar? ¿El ladrillo, el Real Zaragoza, las administraciones o los fondos europeos? ¿Se pueden aclarar, señores concejales? La quinta ciudad española no tiene una instalación homologable para grandes eventos deportivos. El Real Zaragoza, que lleva años en 2ª división, paga 1 euro anual por la utilización de una instalación municipal durante dos horas cada quince días. La Romareda es uno de los barrios centrales más cotizados de la ciudad; con bajísima densidad de población, supradotado de hospitales, colegios, parques, Auditorio, Cámara de Comercio, centros cívicos... Pero si algo le falta al polígono son viviendas. Las ciudades que tienen un mejor desarrollo urbano son las que equilibran los espacios para los diferentes usos: viales, comerciales, educativos, deportivos, lúdicos, sanitarios y sobre todo residenciales. El barrio del Actur es un ejemplo de éxito; la Expo, de fracaso. Conclusión: el estadio, en su ubicación actual, es un enorme error urbanístico. Rentabilícese suelo residencial para poder financiar el nuevo campo en otro emplazamiento y desarrollar el polígono de forma armónica. Ganaremos todos.

Carlos José Jiménez Martínez. Zaragoza

Vuelve la inflación

La inflación en España va a crecer un 5,4% este año, principalmente por la subida de precio de la energía y los alimentos. El aumento de la energía probablemente se repercutirá a los consumidores. Si muchas familias llegan a fin de mes con apuros, gracias a subvenciones estatales y la caridad, ahora su número va a aumentar. Si la subida salarial es menor que el IPC, o si se congelan los salarios, va a disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores. También la inflación es mala para los ahorradores, los jubilados y los acreedores, porque su dinero vale menos. Todo esto no ayuda precisamente a superar la crisis cuyo detonante fue la famosa pandemia. ¿Vamos a cumplir las previsiones de crecimiento estimadas por el Gobierno o la Unión Europea? ¿Cómo solucionar el problema de la energía en un país tan dependiente como el nuestro? ¿Ha sido bueno el parón nuclear? Esperemos que la política económica del Gobierno priorice la lucha contra la inflación por el bien de los más vulnerables.

Javier Pueyo Usón. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es