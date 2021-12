Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo, es así como lo define el diccionario de la Real Academia. Cariño es también un municipio coruñés (gracias Wikipedia), el título de una canción y posiblemente alguna otra cosa que todavía no está en internet. Pero sobre todo cariño es el término con que se nos designa con tanta frecuencia que nos hace incluso perder la identidad. Somos ‘cariño’ en la caja del supermercado, en la barra del bar o en la mesa del restaurante, en cualquier comercio o en una ventanilla de la administración. Con cariño nos saludan (hola cariño), nos agradecen (gracias cariño), nos solicitan (por favor cariño) o nos despiden (adiós cariño); imposible que tanta gente y en tan diversos lugares sientan amor o buen afecto hacia una misma. Utilizamos el lenguaje de forma eficaz sin necesidad de reparar habitualmente en él. El lenguaje es una de las formas de comunicación oral que nos acompaña e interviene en la mayoría de nuestras actividades y que en nuestro medio lo hacemos a través del idioma común que es el español. El uso de muletillas (cariño, vale, bueno, entre otras) desgasta cualquiera de las manifestaciones verbales posibles, sea un discurso, una conversación o un dialogo, además de resultar innecesarias y despistar al interlocutor. Adiós, por favor o gracias, son términos que pueden despedir, solicitar o agradecer sin necesidad de añadirle cariño. Personalmente no pido que se aprendan mi nombre, ni mucho menos que lo recuerden, solo pido que por favor no me llamen cariño.