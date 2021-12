'Una idea'

Hace varios años, en un proceso de participación ciudadana puesto en marcha por Zaragoza en Común, propuse, con algo de osadía, construir un cementerio de bolígrafos en nuestra ciudad.

Un concejal pensó, lo sé, que habían dado con un desequilibrado. Otro concejal, ante mi idea, no se anduvo con remilgos y dijo, en privado, “¡valiente gilipollez!” La participación ciudadana tiene eso, es asidero del talento y planta embotelladora de los dislates más profundos.

Decidí concretar y expuse que lo del cementerio de bolígrafos debía tener pedigrí, como si fuera un panteón de ilustres, siendo esencial lo que el bolígrafo fallecido hubiera escrito. Pensé que habría que pedir bolígrafos utilizados para sus libros a Ignacio Martínez de Pisón, Irene Vallejo, Mario Vargas Llosa o Yasmina Reza. Y también, por supuesto, a los premios Nobel Patrick Modiano y Orhan Pamuk.

En mi cabeza desordenada pensé cómo se podrían organizar las exequias, la presencia de cada autor en nuestra ciudad, la lectura de un fragmento hecho con ese boli o cómo daría la noticia la CNN cuando viniera un escritor yanqui al entierro. En fin…

Al hilo de lo anterior, recuerdo haber ido a Bolonia solo por conocer el museo Morandi. Recuerdo que al salir del museo caminé hasta la casa, en la via Fondazza, que había sido vivienda del pintor. Allí me interesaba conocer el jardín donde enterraba los pinceles ya gastados, pinceles que no podía volver a utilizar. Fui un atardecer y encontré, curioso, a dos que habían ido a lo mismo que yo. Me sentí acompañado.