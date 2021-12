Entendimiento constitucional

España celebra el 43 aniversario de su Constitución con satisfacción por lo mucho conseguido en este tiempo y con el convencimiento de que necesita actualizarse para que siga siendo tan útil como lo ha sido hasta ahora. Hay que tener en cuenta que fue elaborada para un mundo analógico, pero hoy vivimos en un mundo globalizado y digital con grandes novedades como las gigantescas transferencias de datos o la inteligencia artificial. No obstante, también es ampliamente compartida la idea de que este no es un buen momento para acometer esa adecuación de la Carta Magna a causa de la estéril polarización política que azota el escenario nacional. Los partidos constitucionalistas tienen el reto de buscar ese momento idóneo para adaptar el texto partiendo siempre de la premisa de que se debe sustentar en el consenso, el imperio de la ley, los derechos ciudadanos y la unidad del país.

La Carta Magna no es inmodificable, pero sí que tiene una gran vocación de perpetuidad. De hecho, la del año 1978 sigue siendo nuestro activo institucional más importante y nuestro mejor legado para las próximas generaciones. Su permanencia ha sido un factor decisivo en la definitiva modernización del país, el cimiento que ha hecho posible el periodo más largo de paz, democracia y prosperidad que España ha conocido en su historia. Esto no es óbice para que el texto tenga que actualizarse en algunos puntos. Sin embargo, esta necesidad no puede ser atendida en la actualidad porque Pedro Sánchez apoya la continuidad de su gobierno en partidos minoritarios cuyo objetivo declarado es precisamente quebrar la Constitución y la unidad del país. Además, produce especial desazón comprobar que desde el propio Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos se ponen en cuestión algunos aspectos esenciales del pacto constitucional.