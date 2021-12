Cartas al director de HERALDO: No fueron tiempos fáciles los de la Transición

No fueron tiempos fáciles los de la Transición

Me cuento entre quienes pensamos que la Constitución de 1978 es el mayor éxito colectivo que hemos conseguido los españoles en los dos últimos siglos.

O si me apuran, porque ya sé que las épocas no son comparables, desde el descubrimiento de América. Solo hay que ver cómo nacieron, cómo se aplicaron, cuánto duraron y cómo terminaron las anteriores constituciones en nuestro país. Que esta naciese en paz y con un apoyo muy general de las fuerzas políticas y de la población, que nos haya permitido convivir y prosperar y que haya alcanzado ya los cuarenta y tres años de edad supone todo un triunfo. Me parece, y espero que así sea, que seremos muchos los españoles –de ambos sexos– que así pensamos. Ese sentimiento y esa convicción no me impiden recordar –pues ya tengo una edad suficientemente avanzada– que en aquellos años de la Transición las cosas no fueron fáciles. Ni en el aspecto económico, con una crisis realmente tremenda, ni en la cuestión política. Las tensiones entre los partidos eran a veces enormes, incluso en los que en teoría eran los más moderados. Los dirigentes de la UCD y del PSOE se decían de todo menos bonito, había extremismos de todo tipo que querían hacer descarrilar la democracia, conflictos laborales continuos, a veces con enfrentamientos en las calles, y estaban la amenaza de una involución por un golpe de estado y el continuo ataque del terrorismo de ETA. Que de aquellas circunstancias saliera el pacto constitucional fue casi un milagro, o una demostración de que la inmensa mayoría de los españoles estábamos por la convivencia y por las libertades. Pero fueron años muy duros, en todos los aspectos. Lo recuerdo ahora, cuando pasamos otra temporada nada sencilla y pienso que a pesar de todo hay esperanza.

Andrés Ortiz Montoya. ZARAGOZA

Volver a los pueblos

En los últimos años, con el surgimiento de plataformas ciudadanas como Soria Ya, Levanta Jaén, el ‘clivaje’ o división del ciudadano rural-urbano ha ido ocupando el centro de la agenda política progresivamente. Incluso algunas organizaciones como Teruel Existe se han presentado, con éxito, a las elecciones generales, en forma de agrupación de electores. Conforme este tema cobraba importancia entre la sociedad y las instituciones ponían el foco, proponían proyectos al entorno rural y aportaban recursos (Erasmus rural, guía de recursos para mujeres rurales), ha ido evidenciándose una falta de acompañamiento de una parte de la sociedad, especialmente desde las ciudades grandes, donde hay una estigmatización de los ciudadanos pertenecientes a pequeños municipios. Hay que acompañar la vuelta al entorno rural y eliminar los prejuicios hacia los ciudadanos rurales, que no dejan de ser ciudadanos por pertenecer a una ciudad o a un pueblo. Pueblos son Villafeliche, o Trasmoz, no Calatayud o Alcañiz. Quizás falte un empujón para trasladar las preocupaciones del entorno rural entre unos ciudadanos urbanos que sienten el ‘pueblo’ como algo del pasado. Los ciudadanos están volviendo al pueblo y deben volver al pueblo.

Marcos Raufast García. Zaragoza

El IVA y la higiene femenina

¿Por qué los productos de higiene femenina tienen un IVA superior a otros productos de primera necesidad? En nuestro país, una compresa, un tampón o una copa menstrual tienen el mismo IVA, un 10%, que una cena en un buen restaurante o ir al cine, actividades que podemos elegir libremente. Otros productos más sostenibles como las compresas de tela o las bragas menstruales tienen un 21% de IVA, lo mismo que un cubata o un paquete de tabaco, productos que elegimos o no consumir. Esto agrava el coste que tenemos las mujeres por el simple hecho de ser mujer y penaliza las elecciones de consumo sostenible. A lo largo de la vida menstrual, las mujeres utilizamos una media de 14.000 productos menstruales desechables y gastamos en ellos entre 6.000 y 10.000 euros. En España, somos unos 18 millones de mujeres menstruando todos los meses, lo que se traduce en miles de euros de impuestos que tenemos que pagar solo por ser mujeres. Menstruar no es una elección. El actual Gobierno se comprometió a bajar el IVA de los productos femeninos al 4%, pero seguimos pagando más por ser mujeres. Necesitamos con urgencia esa rebaja. Como apuntan desde Platanomelón: "Lo único vergonzoso de tener la regla, es que te cobren por ella".

Elisa Blasco. ZARAGOZA

Lavados de cerebro en China

La tenista china Peng Shuai, desaparecida desde el 2 de noviembre, después de acusar al exviceprimer ministro chino de abusar sexualmente de ella, imagino que aparecerá cuando hayan terminado el lavado de cerebro al que la habrán sometido. La BBC denunció hace un par de años el lavado sistemático de cerebros a cientos de miles de musulmanes en una red de campos de prisioneros de alta seguridad. Los internos eran adoctrinados y castigados, sometidos a descargas eléctricas en la cabeza. Me temo que la tenista habrá sido sometida a adoctrinamiento hasta inculcarle lo que le conviene decir. Si esta mujer no fuese conocida en el mundo, su destino habría sido el peor, sospecho.

Olivia Codes Alonso. ZARAGOZA

Felices recuerdos de una juventud rural

Nací en un pequeño pueblo de Castilla y a los 27 años me vi forzado a abandonarlo y buscar otro modo de vida, problema que afectó a todos los jóvenes de aquellos lares en los años cincuenta y sesenta. Ahora estoy a punto de cumplir los 90 y he escrito ese libro que todos podemos escribir. En él recojo con especial cariño mis vivencias con aquellas entrañables personas que llenaron de afecto y valioso contenido humano mis 27 años de austera vida rural. En las pasadas festividades de Todos los Santos tomé unos cuantos ejemplares de mi obra y los llevé a mi pueblo natal con idea de hacer una pequeña presentación entre los que, en esas fechas, volvían a honrar a sus difuntos. Realmente no hacía falta tal presentación, conocían mi estilo y alguno de mis temas por mis frecuentes envíos a las secciones de cartas de la prensa. Aquellos ejemplares que llevé desaparecieron en minutos y al día siguiente ya estaban leídos y comentados con gozosa nostalgia: El cabrero Gorgonio era mi abuelo, el Manquito, mi bisabuelo y la señora Elvira, ¿te acuerdas de ella…? No podía haber recibido yo mayor elogio y pago que estos comentarios. Una amiga tomó nota de los muchos que deseaban tener algún ejemplar de aquel libro que así hablaba de sus antepasados y ya se los he enviado.

Juan José Osácar Flaquer. Zaragoza

