Navidades covid

Los grandes municipios de Aragón fían su programación navideña a los exteriores y no descartan tener que cancelar actos por el repunte de contagios. Peligran especialmente los cotillones de Nochevieja, unas aglomeraciones que se quieren evitar para no disparar la curva de casos. Las cifras de los últimos días, además de no ser buenas, son preocupantes. Si sigue creciendo el número de hospitalizaciones serán necesarias nuevas restricciones. Está claro, no obstante, que esas posibles medidas deben ser las que reduzcan los riesgos de la interacción entre personas, provocando el menor frenazo posible de la vida social y afectando antes a las actividades no esenciales que a las esenciales, como el trabajo y la educación.

Los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel y otras grandes poblaciones aragonesas mantienen su apuesta navideña sin que, por ahora, haya un plan B. El hecho de que la mayoría de los actos previstos estén programados en el exterior da cierto margen antes de que haya que suspenderlos, pero, aun así, las distintas autoridades municipales mantienen un contacto constante con el Departamento de Sanidad para adaptar la situación si fuera necesario. Lo cierto es que el margen decisorio será estrecho si la evolución de la pandemia exige tomar medidas para frenar su progresión.

Los ciudadanos están cansados tras veinte meses de pandemia, que en Aragón alcanza ya la séptima ola. Sin embargo, es ineludible armarse de paciencia y resistir de modo disciplinado los embates del coronavirus. Eso se hará mejor acelerando la campaña de vacunación con la tercera dosis para los mayores y con la primera para los menores de 12 años. El virus ha demostrado ya su resistencia; la reacción colectiva para hacerle frente debe ser aún más fuerte. Las limitaciones que comporta el pasaporte covid y otras exigencias pueden ser molestas, pero pueden ser de gran utilidad.