Cartas al director de HERALDO: Buscando la eterna juventud

Buscando la eterna juventud

Da la sensación de que existe un rechazo general a asimilar la edad que tiene cada uno.

Es muy corriente oír a una persona mayor decir que está hecho un chaval o que tiene el espíritu joven. El ‘viejoven’ es un concepto que se creó por esa razón. Un estudio revela que los españoles estiman su edad biológica (en realidad es una edad subjetiva) en 4,5 años por debajo de su edad cronológica, los aragoneses en 4,4 años menos. Los extremeños son los más extremos, pues se consideran 6 años por debajo de su edad, los madrileños apenas 3 años menos. El 65% de las mujeres y el 58% de los hombres se siente más joven. Solo el 21% de los aragoneses se ve con la edad que tiene y el 18% se percibe mayor de lo que es. La juventud está sobrevalorada y muchos quieren presentar un buen aspecto, a ser posible juvenil, para sentirse bien consigo mismo e ilusionarse con que va a vivir más tiempo del predestinado y en buen estado de salud, pretensión a la que todo el mundo tiene derecho aunque a menudo cueste mucho dinero y no sirva para tal fin. Ya dijo Horacio que la juventud es fugaz. ‘Gerascofobia’ es el pánico a envejecer. Hay personas que se convierten en carne de quirófano y se gastan lo que tienen y lo que no tienen en cirugía estética. Ya no eliminan algún defecto físico, sino que estiran pieles y eliminan grasas como si fuesen a comprar el pan. Ser eternamente joven es una aspiración difícil de sostener. Otra fobia, a los viejos cuando se es viejo, es la ‘gerontofobia’ y pretenden actividades, relaciones amorosas o diversiones impropias de la edad que tienen, son jóvenes irreales. A partir de los 40 años cada década que cumplen es como una sentencia de muerte, un mazazo. Dijo el sabio Quevedo que todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Una atención deficiente

Soy una mamá de tres niños, dos de ellos mellizos. Uno de ellos se ha levantado con los ojos pegados, y tras dos horas de estar llamando a mi centro de salud (San José Norte) no me ha cogido el teléfono nadie. Solo era para que me recetaran unas gotas que ya sabía cuáles eran. Llamo al centro de salud de urgencias (Las Fuentes Norte), les explico mi situación, puesto que la niña de 4 años está confinada hasta el lunes y no puede salir, y mi chico trabaja hasta las 23 y no tengo con quién dejarlos. Y su respuesta: que me apañase como fuera pero que el niño tenía que llevarlo. Hago salir del trabajo a mi chico, porque el niño tenía el ojo pegado, literal, y cuando llega, le miran mal mirado y le mandan las gotas que había pedido. De vergüenza me parece esto.

María Sánchez Hernández. ZARAGOZA

España no va mejor

El presidente del Gobierno, en reciente comparecencia en el Congreso, dijo eufórico: "Estas navidades van a ser mejor que las pasadas y España está mejor que el año pasado. Y el próximo estaremos aún mejor. España va mejor". ¿Hay alguien que crea tal afirmación? Es otra de sus muchas mentiras a la vista de lo que hay: Bruselas recorta drásticamente las previsiones de crecimiento del 6,2% al 4,6%; la luz se paga un 62,8% más que hace un año; la gasolina sube un 26,5% y el diésel un 30,5%; la cesta de la compra sube un 10%; vamos a una inflación interanual del 5%; los salarios subirán un 1%; la pérdida del poder adquisitivo se dispara al 15%; aumentan los conflictos sociales, los camioneros han convocado huelga en diciembre; la inflación desangra al campo con agricultores y ganadores asfixiados; el sector pesquero amenaza con paros; en el sector industrial para el 2022 se anuncian cierres y despidos; hay pérdida del poder adquisitivo. ¿Es eso ir mejor? Diga lo que diga el Sr. Sánchez, España va mucho peor. Miente como mintió Solbes en aquel debate con Pizarro en televisión cuando negó la crisis económica, pero que obligó a Zapatero a imponer tremendos recortes. La historia se repite. Su falsa afirmación puede ser válida, tan solo, para sus miles de asesores con los que convive, no para el resto de los ciudadanos con los que no se relaciona. Es también lamentable que los llamados barones socialistas no discrepen de tan falsa afirmación viendo cómo lo están pasando los ciudadanos de sus respectivas comunidades. Con este Gobierno no queda otra que aplicar el dicho "abróchense los cinturones que vienen curvas", y es que con Sánchez, su socio Podemos y sus aliados independentistas y filoterroristas es imposible que España vaya mejor.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

Un buen amigo

Te conocíamos desde hace años, siempre en tu pequeño rincón, tu peluquería, ese espacio de buenas sensaciones y buen rollo cuando abríamos la puerta. Nada más entrar en él, tu saludo, tu simpatía y tus conversaciones iban siempre a la par que tus tijeras y tus manos pasaban por encima de nuestras cabezas. Siempre fueron buenos momentos donde compartíamos ideas, discrepábamos en ciertos temas o coincidíamos en otras opiniones y divagaciones. Tu amistad y tu saber estar eran preponderancia en tu persona. Tu disponibilidad y tu cercanía nos hacían considerarte como una buena persona, honrada, cercana y de confianza, siempre educado. Hemos perdido a un buen amigo, a una buena persona, seguro que a un buen marido y buen padre, a alguien que soñaba con un futuro mejor, con una vida tranquila y con un tiempo para poder disfrutar de lo que te merecías y de los tuyos, pero la vida y la mala suerte han empañado estas perspectivas y nos han quitado de cuajo a una persona con mayúsculas. Adiós, amigo. Adiós, Alfredo, hasta siempre. Allí donde estés seguro que brillarás con tus tijeras, con tus conversaciones y con tus buenas maneras. Gracias por ser como eras. Ejemplo para muchos de nosotros y un buen amigo.

Juan José Mairal Herreros, en nombre de la familia Mairal Sanromán. SABIÑÁNIGO

Un extraño Mundial

Falta un año para que se celebre el ansiado Campeonato del Mundo de Fútbol de Catar 2022, que tendrá el dudoso honor de ser el primero que se juega en los meses de noviembre y diciembre. Son once ya los combinados nacionales –entre ellos el nuestro– que tienen asegurada su participación así como comprados los billetes para tan lejano destino. En su día, la elección de este extraño mundial causó cierto estupor, al ser la primera vez que iba a celebrarse en un país árabe y de Oriente Próximo, pero mucho tenía que ver que sea el cuarto país más rico del mundo, por sus reservas de gas. Su celebración nos hace recordar a uno de los escritores más ilustres de la literatura española, Francisco de Quevedo, en aquella célebre sentencia burlona: "Poderoso caballero es don dinero".

Asun Sánchez Ramos. ZARAGOZA

