Miramos el mundo que nos rodea.

También el que no nos rodea y está al otro lado de una pantalla. Miramos sentados, de pie, de rodillas, miramos a través de los ojos de un dron. Miramos y miramos, pero ¿quién nos mira? ¿Quién mira al espectador?

Hace exactamente una semana visité por la mañana la exposición Espectadores, de Conchita de la Cueva, en la galería Carmen Terreros Andréu: rostros que juegan a mirar a otros rostros, presentes y ausentes. Mi mirada y las suyas se encuentran aunque sé que soy una intrusa. Me gusta serlo. Por la noche vi la película ‘La condesa descalza’, de Mankiewicz: la cámara recorre los rostros del público mientras observa a una bailarina a quien no vemos. En ambos casos, los protagonistas son quienes ven una escena vedada al espectador de este lado del espejo, y que se convierte en actor entrometido, observado por los demás personajes, que no lo reconocen como parte del selecto club de las ficciones. Cuando miramos las escenas con las que cada día nos atacan los noticiarios, querríamos no ser ni intérpretes ni espectadores. Querríamos tener los ojos cerrados, que las imágenes se quedaran al otro lado de una pantalla imaginada. Querríamos que lo que vemos perteneciera al mundo de las pesadillas que se acaban cuando uno se despierta. Los presentadores miran a cámara, nuestras miradas se encuentran, y esta falsedad hace que entren en el club de nuestras ficciones. Pero a diferencia de lo que pasa en los cuadros, son ellos los espectadores intrusos.