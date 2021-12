Cartas al director de HERALDO: No olvidemos que jubilación viene de júbilo

No olvidemos que jubilación viene de júbilo

El cambio que supone la jubilación es muy grande.

Acabas tu etapa de trabajo y con ella desaparece ese elemento de socialización y hay que buscar otras oportunidades, siempre con una actitud positiva. Para ello conviene prepararse con antelación, tanto psicológica como emocional y socialmente. El vocablo jubilación proviene de júbilo y significa gozo, alegría que es necesario hacer ostensible. Tienes mucho tiempo por delante, puedes procrastinar todo lo que quieras, pero aun así sigo pensando que lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Una jubilación puede ser dorada o tenebrosa. Es la actitud de cada uno. Influye, desde luego, el factor económico, que puede armonizar o desestabilizar ese equilibrio en función de los recursos que a cada uno le han quedado, pero a veces recuerdo cómo deduje en mis Caminos de Santiago que se puede vivir con tan poco… Suena a tópico, pero la felicidad no está en el bienestar material. He decidido seguir soñando hacia delante y no hacia atrás y no me quiero convertir en un nostálgico y vivir de los recuerdos, ya habrá tiempo. Por eso, sigo haciendo mi deporte diario, que en realidad es una de las partes de vertebración de mi vida; quería debutar en el teatro y ya llevo cinco años subiendo a un escenario, leo mis libros, acudo a una tertulia literaria, escribo, juego al guiñote… Son razones más que suficientes para levantarme temprano y desarrollar estas actividades que nadie me impone, pero que me ayudan a seguir en activo y disciplinado. Colegas, la jubilación no es una tragedia ni siquiera un drama, tenemos que luchar porque sea una comedia. Es una etapa más de nuestra vida a la que hemos llegado y además debemos considerarnos afortunados por haberlo conseguido.

Mariano Aguas Jáuregui. Zaragoza

Homenaje a Goya en Paco Lafarga

Lo que más me gusta de ser aragonesa es lo que nos hace grandes, los logros que desde aquí trascienden lo pequeño para convertirse en universales. Goya me es tan querido como lo es para cualquier aragonés. Lo amo como aragonesa porque reconozco en su pintura el triunfo de nuestro carácter, pero lo amo más como ser humano que se enfrenta con lo peor de nosotros: la violencia, la sinrazón, la guerra, la incultura y la estupidez humanas y es capaz de transformarlas, como nadie, en Belleza. En este aniversario quiero reivindicarlo en la figura de otro aragonés actual, que se le parece mucho por la grandeza que apunta. Aunque solo la alcanzará si, al fin, esta tierra, con sus instituciones, medios de comunicación y público, no le da la espalda. Paco Lafarga, desde Zaragoza, pinta y enseña pintura y ha recibido este año el premio del concurso Figurativas de la mano del MEAM de Barcelona. Obtiene así un galardón, otorgado por las máximas figuras de esta disciplina artística y un reconocimiento, que es mayoritariamente desconocido por el público y, lo que es peor, por quienes tienen responsabilidad en informar a ese gran público y así apoyar los mayores valores de la cultura y el arte de nuestro tiempo. Solo haciéndolo continuaremos la estela de lo mejor que ha dado Aragón y estaremos haciendo un sincero homenaje al Goya del tan anunciado 275 aniversario.

Elena Martos Amigo. Zaragoza

A 30 grados bajo cero

Entre Calamocha y Fuentes Claras no hay ninguna disputa. En ambos lugares cuentan sus protagonistas se alcanzaron los 30 grados bajo cero. En Calamocha se registró la temperatura oficial, la que consta en los registros de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), y fue tomada por los militares del aeródromo situado a unos escasos 50 metros de la estación de tren. Los restos de su caseta meteorológica aún son visibles, como el mismo cuartel. Firmado el parte de aquel mes de diciembre de 1963 por el cabo Juan Cano, jefe de meteorología del observatorio de Calamocha, cuyo testimonio pueden escuchar en la fonoteca de Radio Calamocha, junto al del soldado Serafín Catalán y otros más. De allí el parte de temperatura se enviaba al Parque de Viveros en Valencia, dado que Calamocha pertenecía a su región militar. Por su parte, ya en el término de Fuentes Claras, a lo largo de 1963 comenzó a trabajar en periodo de pruebas personal civil que se encargaría del VOR (radiofaro de navegación aérea) para guiar a los aviones una vez cerrase el aeródromo de Calamocha, y este aun tardo varios años en cerrar, entendido el cierre como tan solo ausencia de militares, pues siguió en activo hasta los ochenta. Los aviones necesitaban saber la temperatura en tiempo real al despegar de Madrid o Barcelona, razón por la cual se instaló una estación meteorológica en Fuentes Claras. Así, cada vez que despegaban llamaban para preguntar. Entre la carga de trabajo del personal civil entre 1963 y mediados de 1964 no estaba el tomar la temperatura oficial, tan es así que lo que luego sería la Aemet tuvo que proponerles tomarla, hacerse cargo de la estación y pagarles por hacerlo. Una vez llegaron a un acuerdo, lo hicieron. En abril de 1964 el cabo jefe de meteorología Juan Cano iba a ser trasladado, pero antes se desplazó hasta Fuentes Claras para instruir a los civiles en la toma oficial de temperatura, precipitación, presión, horas de sol… para que estos pasasen a ocuparse de la estación y fuesen ellos los que registrasen los datos oficiales y enviaran a Viveros en Valencia las mediciones. Todo está perfectamente documentado en el Archivo de Calamocha y en la fonoteca mencionada. Desde mayo de 1964 los datos oficiales de la estación de Calamocha se tomarían en Fuentes Claras; hasta 1984, cuando vuelve al término municipal de Calamocha, los primeros datos oficiales de cuya estación datan de 1933.

Jesús Manuel Lechón Meléndez. CALAMOCHA

Piropos y ofensas

Esperanza Aguirre ha contado que llamó a Pedro Sánchez "el guapo" en el año 2014 en una rueda de prensa, cuando le preguntaron qué le parecía el nuevo secretario general del PSOE. Y ha revelado que Sánchez la llamó para decirle que le parecía fatal que le llamase "el guapo". Ella le contestó que entendería que se enfadase si le hubiese llamado el feo, pero no que se enfadara por llamarle el guapo. Se cree Aguirre que a nadie le molesta un piropo, pero no es así, hay distintas sensibilidades, y seguramente le ofendería a Sánchez que Aguirre lo redujera a guapo sin alabar su capacidad política. Puede ser que el hoy presidente del Gobierno no esté de acuerdo o no sea consciente de que es guapo. Tal vez se mosquease porque los guapos cargan con la fama de ser tontos (especial e injustamente las mujeres rubias), lo que no es cierto, pero nunca se sabe a ciencia cierta cuándo y de qué modo ofendemos al prójimo.

Antonia Musulén Blasco. HUESCA

