'Pensar, solo pensar'

Nada hay tan personal ni tan dadivoso como los pensamientos.

De los pensamientos saltan las chispas de intuición, los golpes de ingenio, la creatividad. Lo difícil es pensar sin que se hagan remolinos que nos engullen y de los que cuesta salir. Pensar no es preocuparse. Pensar bien exige esfuerzo y dedicación, y, como la mente es amante de la comodidad, en vez de reflexionar, se preocupa. O peor, hace suyos los pensamientos de otros porque cree que son más inteligentes que los suyos.

Paren dos días, cinco, dos meses, cada uno lo que necesite y lo que pueda. En ese tiempo, solo piensen. Es lo me recomendaba con vehemencia mi añorado Forges, el genial humorista gráfico. "Dos días, solo dos días —me decía—. Te sorprenderás de los resultados". Pensar, pensar, pensar… Todavía no he visto resultados sorprendentes, pero todo se andará. A lo mejor es porque no paro, como él me aconsejó; pienso mientras sigo con las actividades cotidianas; mientras preparo el desayuno, mientras camino hacia el trabajo… Pienso todo el día sin parar. Y pienso de noche, sobre todo de noche, entre sueño y sueño se cuelan los pensamientos. Alguno se arremolina y me obliga a hacer un gran esfuerzo para salir de él.

Observar y explorar mis pensamientos me permite conocerme mejor. Todos tienen un punto de partida: el asombro ante una realidad. No los sigo sin más; los cuestiono, los escucho, los paso por el tamiz de los sentidos, les llevo la contraria, me detengo ante aquel que más curiosidad me despierta y trato de descubrir su verdad. Buscando poner en claro una cuestión topo con otros pensamientos concatenados con ella. "¿Qué es esto?" —me pregunto. "Un artículo" —me respondo algunas veces. Lo escribo en mi memoria y, al día siguiente, al ordenador, y al HERALDO.

El pensamiento es un instrumento único para cada uno. A mí me permite desarrollar mi impronta personal y tomar decisiones mejores. Recuerdo de nuevo en este espacio a mi prima Patricia. Su hijo, mi sobrino Jorge, cuando tenía tres o cuatro años, le dijo al despertarse una mañana: ¡Qué bonito lo que hemos soñado esta noche, mamá! Jorge creía que los sueños eran universales. Pura inocencia. Aunque tal vez lo más recóndito de nuestro ser tenga una dimensión universal que todavía no hemos llegado a conocer.