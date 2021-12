Cartas al director de HERALDO: Carretera Maluenda-Olvés 2022

Carretera Maluenda-Olvés 2022

He leído en este periódico que la DPZ comenzaba las obras de reparación en 10 carreteras con un coste de 4 millones.

Por una parte, la noticia me produjo alegría, pues lo primero que tiene que tener un pueblo es un acceso correcto. En segundo lugar, me ha motivado a escribir esta nueva carta, pues después de las varias que he escrito, sobre la carretera de Maluenda a Olvés, quiero hacer algunas consideraciones. Según comunicado oficial de la DPZ al Justicia de Aragón, de fecha 5-11-2020, la carretera de Maluenda a Olvés, por fin, se va a terminar el próximo año 2022. Desde mi primera carta a HERALDO, el 9-1-2019, hasta ahora, he realizado diversas gestiones, que me han permitido conocer la verdad sobre la carretera y el porqué está sin terminar. No voy a mencionar aquí las causas de este retraso, que son varias, pero sí quiero aclarar que, aunque en mis escritos hacía responsable a la DPZ, he llegado a la conclusión de que toda la responsabilidad no es de esta institución, pues nadie, ni siquiera quien tenía la obligación de hacerlo, le ha planteado nunca a la DPZ la resolución de este problema, el cual ha estado silenciado casi 15 años. Hoy que se habla tanto de los pueblos vacíos, creo que lo primero que hay que reivindicar para un pueblo es el tener un acceso adecuado y sin peligros. Dicho esto y dado el objetivo como alcanzado, pues confío en los compromisos hechos públicos, quiero manifestar mi agradecimiento a: 1º HERALDO DE ARAGÓN, que ha difundido todas mis cartas y por los artículos publicados. 2º Al Justicia de Aragón, por su rápida y eficaz gestión ante la DPZ. 3º A la DPZ, por haber tomado la decisión de terminar la carretera, tan necesaria para los dos pueblos afectados. Gracias pues a todos los que han colaborado en la consecución de este fin.

Adolfo Leciñena Bueno. Olvés (ZARAGOZA)

Perros en la pista de deportes tradicionales

Esto no es un pipicán, es una pista deportiva llamada parque de deportes tradicionales Jesús Gracia Mallén y está ubicada en el zaragozano barrio del Actur. Pero sistemáticamente está siendo utilizada como retrete para las mascotas de algunos vecinos. Ya somos pocos pero aún existimos quienes practicamos el tiro de barra, tenemos la costumbre de acudir todos los sábados por la mañana a la única pista de lanzamiento habilitada que hay en Zaragoza. Y tenemos la mala suerte de tener que sortear excrementos día sí y día también (hemos llegado a contar más de 50 en la zona de petanca), aparte del deterioro que generan los perritos en el paté de lanzamiento, ya que acostumbran a realizar hoyos como entretenimiento de sus propietarios, les debe de resultar divertido. Reiteradamente arrancan los carteles de ‘prohibido perros’ que el Ayuntamiento ha venido colocando. Nos preguntamos qué debemos hacer para que respeten el lugar. ¿Hay que llamar a la autoridad competente? ¿Al concejal de Deportes? ¿O a las asociaciones animalistas? Normalmente estamos haciendo tareas de mantenimiento a título particular pero resulta imposible luchar contra tanto incívico. Necesitamos ayuda.

Carlos Cubero Ruesca. Zaragoza

Demasiada violencia

¿Por qué hay acoso, por qué hay tanta violencia en las calles? No vemos más allá de nuestras narices y vivimos desesperados, no vemos una salida, pobres de nosotros. Y no tenemos a nadie que nos diga las cosas como son, que no hace falta tanto botellón, ni ir hiriendo y atacando a la Policía. ¿Quién ha puesto tanto odio en nuestro corazones para ver mal lo que es bien y bien lo que es mal? Hasta en Zaragoza, que dentro de lo que cabe puede ser un lugar un poco menos violento que otros, que no nombro porque ya sabemos cuáles son y si no lo sabemos, paseémonos por el país o por lo menos leamos buena prensa que nos diga más o menos la verdad, no más o menos la mentira, porque no salimos de este atolladero. Como no haya personas con talante, como no dejemos de ir mirando al suelo, esto va a seguir cada vez con más furia. Porque estoy como loco buscando a ver qué puede darme la felicidad o cómo quitársela a otros. En España hemos estado mucho tiempo imitando a los americanos del norte y nos hemos pasado de la raya. Alguno dice: ¡Dios mío, qué es esto! Pues igual que imitamos las modas del tabaco o la forma de vestir o el ser más pasotas, ¿por qué no imitamos a algunos países avanzados que se están dando cuenta de lo que son verdaderamente los valores?

Carmen Bardají. Zaragoza

Debates y anatemas

Cada día se hace más difícil opinar de ciertos asuntos. Con intención, han aparecido en los debates temas que obligan a decantarse por una u otra posibilidad, a exhibirse con impúdica desnudez y sin la posibilidad de posiciones intermedias: si no estás conmigo contra mi biblia estás. Me refiero a asuntos como el de la consideración de la Transición, o del feminismo, o de la amnistía del 77... No se desea el debate ni la opinión, para decir tonterías ya están las redes sociales. No, ahora es el momento del compromiso, de manifestar en público asuntos que dejábamos ocultos porque sabíamos su trascendencia o su incomodidad o su perversión. De algún modo está en juego nuestra inserción en un bando moral. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esta necesidad de compromiso es un mantra que algunos repiten para sacar pecho, y en el órdago creen estar en el bando de los elegidos o predestinados. Estos debates predisponen que hay un principio de la bondad y de la justicia que está controlado y que anatematiza y excomulga a quien no lo sigue. El problema ya no es tanto qué se piensa, que como en todo alguna o mucha razón les asistirá, sino por qué se sacan en este tiempo debates tan polémicos. Podrá pensarse que la distancia y el contexto lo han permitido, y ya era hora, pero también que hay una necesidad de enfrentamiento por ciertos popes políticos que se erigen en jueces y cortan el patrón de la moda que debemos ponernos para ser ‘políticamente permitidos’.

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

El estómago del planeta

Las abejas van muriendo, en no más de diez años estarán extinguidas. Adiós a la miel. Adiós a la polinización. Adiós a los alimentos. El estómago de nuestro planeta, harto ya de plásticos, pesticidas, sustancias radiactivas, empieza a sacar por sus apéndices lava, gases y cenizas. Terremotos que tragan territorios cual si fueran piezas de un puzle que se desintegran. Pronto nadie recordará la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pasarán muchos Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, hasta que llegue el último y definitivo Mago de Oz del Apocalipsis.

Mariano Pérez. Zaragoza

