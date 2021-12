'El milagro cotidiano'

El domingo pasado, en la comunidad de vecinos hicimos un involuntario ensayo del apocalipsis energético del que ahora se habla tanto (aunque sea por lo bajini).

Seguro que ustedes también han hecho un simulacro similar más de una vez, aun sin saberlo, por un motivo u otro. En nuestro caso el pretexto era el arreglo de la iluminación del portal, que obligó a cortar el suministro de energía eléctrica del edificio durante toda la mañana. Pero puestos a imaginar conspiraciones quién sabe si el sentido oculto de la medida no sería sino entrenarnos para lo que —murmuran algunos— pueda venir, y que así nos vayamos acostumbrando a no vivir de balde. O a vivir en Walden. Digo esto porque, claro, con la luz se iba también la calefacción (ya que, aunque sea de gas, la caldera necesita energía eléctrica), el agua (de la que solo llegaba un pequeño y triste hilillo a los pisos superiores, al no funcionar tampoco las bombas de alimentación) y, cómo no, ¡la conexión a internet! Añorando las pequeñas dependencias, ni siquiera podíamos entretenernos navegando por la red. Es verdad que, en realidad, nuestro simulacro de apagón era tan solo un breve juego de salón: sabíamos que antes o después volvería la luz, en pocas horas, y cesarían las pequeñas incomodidades; y además bastaba con bajar a la calle y meterse en el bar de la esquina para poder comer —o pasar un rato— algo caliente. Y así fue: antes del mediodía los dispositivos electrónicos comenzaron a sonar, despertando de su exiguo letargo, justo unos minutos antes de que las abuelas llegaran a casa, como si se hubieran puesto de acuerdo con el electricista para utilizar el ascensor. Sin embargo, si se aguzaba el oído, en el silencio tecnológico de aquella mañana podía escucharse como un eco lejano, a modo de advertencia o ‘memento mori’, aquella famosa frase de Pitita Ridruejo en una de sus últimas entrevistas: "A mucha gente no le conviene que llegue el apocalipsis". Ciertamente. El energético, por lo menos, no.

Nos hemos acostumbrado de tal modo a disponer de agua corriente, electricidad,

calefacción e internet que damos por sentado que se trata de algo natural y espontáneo, indiscutible e ilimitado



De hecho, el ensayo del domingo era una especie de recordatorio del milagro cotidiano: que mane agua del grifo cuando tienes sed o necesitas lavarte, que cuando oscurece la habitación se ilumine al accionar el interruptor, o que la casa se mantenga caliente cuando fuera hace frío. Por no hablar de las posibilidades de las comunicaciones y la vida en el entorno digital y los múltiples servicios que se derivan de todo ello. Son fenómenos admirables, por los que deberíamos hacer una sincera reverencia de acción de gracias cada día. Sin embargo, nos hemos acostumbrado de tal modo a esos recursos y hemos organizado de tal manera nuestra vida alrededor de los mismos que damos por sentado que se trata de algo natural y espontáneo, indiscutible e ilimitado. Olvidamos que no todo el mundo disfruta de tales posibilidades, que para otros son auténticos lujos, y que incluso en nuestra propia casa son bienes que penden de un pequeño hilo (o por mejor decir, de un cable) que podría quebrar en cualquier momento con el aleteo lejano de una mariposa. Un verdadero milagro, por muy habitual que sea su uso y disfrute, si entendemos por tal un suceso o cosa extraordinaria y maravillosa, que produce un asombro inextinguible. Porque no deja de ser asombrosa esa conjunción de la naturaleza y la técnica al servicio de la vida, que invita al agradecimiento y al cuidado. Y hasta la renuncia momentánea a tales servicios solo se entiende como un reconocimiento de su necesidad. Como alguien dijo, para que Thoreau pudiera renunciar a la civilización y refugiarse en Walden tenía que haber habido antes industria y comercio, como mínimo la necesaria para producir el hacha con que fabricó su cabaña.

Por eso, y aunque solo sea como un juego, no está de más recordar la necesidad de trabajar y vivir para que tales ingenios sigan universalizándose y no se acaben desvaneciendo. A veces, quienes están al mando de todo más que a la confianza invitan al escepticismo y el desinterés. A unos solo parece preocuparles que el sistema aguante en el corto espacio de tiempo en el que van a gobernar (y ‘después de mí, el diluvio’, o el apagón); y a otros que lo haga en el pequeño espacio geográfico en el que gobiernan (‘y los demás que arreen’). Si a ellos les sumamos los resentidos y los cenizos, empeñados en sacar rédito de las calamidades y en afearnos y culpabilizarnos por el disfrute de tales prodigios, ¿no les parece realmente un milagro que continúe saliendo agua del grifo o que podamos seguir encendiendo la luz?