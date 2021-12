Carta al director de HERALDO: Por mi compañero peludo de cuatro patas

Por mi compañero peludo de cuatro patas

La primera entrada en casa sin recibimiento, la primera noche sin paseo, la primera vez sin esa mirada indicándome que era hora de cenar.

La primera madrugada sin verlo vigilante y atento a cualquier ruido o movimiento. La primera mañana que no tengo obligación de levantarme tan temprano. Ayer lloré y lloré mucho, hoy lloro también. He pasado la noche soñando con él (mi compañero peludo de cuatro patas), recordando, es lo que la mente me tenía reservado. He hecho durante toda su vida lo que mejor he creído para él y él me lo ha devuelto con creces, prácticamente sin pedir nada a cambio, apenas cama, comida y paseos. Me hubiese gustado disfrutar más de él pero el destino tenía otros planes. Me quedo con ese gesto cómplice de compañero de juegos que me hacía cuando yo tenía un palo o una botella de plástico vacía en la mano, cuando me cogía la correa al cruzar el paso de cebra próximo a casa y cuando sentado en el sofá me daba con su pata en la mano para que le rascase la tripa. Hoy por la mañana he ido a dar solo un último paseo por los mismos lugares que frecuentábamos juntos. No pudimos hacerlo ayer, sus fuerzas no eran las mismas. Será mi forma de decirle adiós. He de volver a acostumbrarme a la quietud y al silencio en casa. No será la misma sin él. Mi 50% ha hecho unos rápidos cambios en el hogar para mitigar la pena, ya no hay alfombras repartidas estratégicamente por el suelo, ni mantas en el sofá, ni comedero, en su lugar hay una bonita planta que me recuerda que ahí estaba todos los días otro excepcional ser vivo, mi compañero de más de 10.000 paseos, que me cuidó cuando yo estaba convaleciente. Son tantos buenos recuerdos... Ayer consiguió en silencio reunirnos y recordarnos que éramos su familia. Gracias y hasta siempre, amigo. Siempre has sido y serás (el) Boss.

Sergio Lamata. Zaragoza

Auténticas reliquias

El Gobierno va a eliminar la obligación de mantener las cabinas y las guías telefónicas como servicio público a partir del 2022, tras aprobarlo con el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Tanto las cabinas como las guías tenían a sus espaldas más de un siglo de existencia y, además, estuvieron muy de moda en la centuria anterior, pero, al igual que ha ocurrido con la desaparición de muchas oficinas bancarias últimamente y de otros numerosos ejemplos, su desaparición no deja de ser producto de los cambios inevitables del tiempo. Por cierto, en los últimos años, con la desaparición de muchas cabinas y el deterioro de las que quedaban, se habían convertido en un recuerdo nostálgico, es decir, en auténticas reliquias. Las pocas cabinas que aún sobreviven, ‘por los grandes servicios prestados otrora’, quizá habría que hacer un esfuerzo y conservarlas. No hay que ser un lince para ver que el verdadero culpable de su desaparición ha sido ese dispositivo al que umbilicalmente estamos unidos todos en la actualidad: el móvil.

Mar Sánchez Ramos. Zaragoza

Este estado de cosas

Vivo sin vivir en mí… Sí, pero no porque no tenga el alma llena de motivos para darle gracias a Dios por su misericordia, por ser un Padre y un amigo para mí y por la fuerza que me da. Pero… vivo sin vivir en mí porque vivo dentro de este estado de cosas tan extraño, no solo un planeta que está muriendo sino un presente que se deshumaniza un poco más cada día casi sin darnos cuenta, y que en su girar sobre sí mismo nos atrapa en su fuerza centrífuga para disolver contra su eje descarnado cualquier ánimo regenerativo. No importa el ciudadano-alma, el que tiene necesidad de seguridad, de orden, de gobierno, de justicia y de amor; priman intereses particulares o partidistas por encima del bien común. No importa el daño moral, importa el rédito, aunque signifique atacar al contrario como si fuera el enemigo. Ese ejemplo del triunfo del egoísmo o del despotismo que se promociona a diario va calando en las nuevas generaciones. Importa el yo siempre por encima del otro, aunque el otro sea aquella a la que dijiste amar, para tan solo someterla a tu única y devastadora voluntad. Estoy harto de crímenes a los que se va acostumbrando este… extraño estado de cosas. Desde el terrorismo, el dominio de cualquier poder con o sin razón, la traición al Estado, o los setenta millones de refugiados, al abuso y asesinato de mujeres y niños. ¿Qué puedo hacer? Nada, sufrir, gritar de vez en cuando, clamar en el desierto. «Para eso están las religiones», estaréis pensando algunos. ¡Ya!, ¿las multinacionales de la religión sostenidas por el sistema?, ¿el sentimiento místico envuelto en tradiciones paganas? No gracias, el alma pide salir de este estado de cosas, no mantenerse en él hasta adormecer cualquier sentimiento de responsabilidad, o lo que nos quede de conciencia. ¿Nos imaginamos un mundo entre conciencias responsables, conscientes en justicia y amor?

José Luis Sancho Sánchez. Zaragoza

Cada día, más vías de agua

Este año 2021 comenzó con un foco de esperanza a través de la vacunación iniciada a finales del 2020. Era el año de la esperanza para finalizar con la pandemia, que tantas muertes y consecuencias en personas y en economía está generando; la pobreza se ha incrementado en 2020 y en 2021 en nuestro país. El final del presente año se está caracterizando por la crispación social que dicha pandemia, junto a la gestión del Ejecutivo, está generando en los ciudadanos. Se nos prometió recuperación económica, junto a la creación de millones de empleos. Más bien lo que estamos teniendo es un encarecimiento del coste de la vida, con un IPC que no se veía desde hace treinta años, con un 5,4% de incremento. A ello se suman las cadenas de huelgas previstas por parte del sector del transporte, de los supermercados de Castilla y León en las fechas navideñas, y algún que otro conflicto en el sector del metal en Cádiz. A la pandemia, que ha tomado un nuevo impulso, se le suman el brutal encarecimiento energético, los alimentos cada día más caros, el incremento del precio en vivienda tanto en propiedad como en alquiler, y los desabastecimientos previstos para las próximas fechas navideñas. Hemos pasado de una previsión de incremento del PIB de 6,7% al 4,6% en un par de meses. El cambio ministerial realizado por Sánchez a inicios del mes de julio no ha servido para mejorar la economía y el empleo en la ciudadanía. En resumen, tenemos un Ejecutivo de coalición, que, lejos de tener controlada la situación tanto sanitaria como económica, cada día que pasa la situación es peor que el día anterior. Veremos cómo terminamos el año, porque el 2022 no presenta una esperanza halagüeña. Ante este descontrol, ¿tendremos elecciones anticipadas? Este barco llamado España, día a día, tiene más vías de agua.

Pedro Marín Usón. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es