Cartas al director de HERALDO: En compañía de Almudena Grandes

En compañía de Almudena Grandes

Ha muerto Almudena Grandes: "Aunque ya nada pueda devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste en el recuerdo". No sé si a Almudena le hubiese gustado este epitafio, era una mujer dura, pero la belleza de su obra siempre subsistirá en nuestro recuerdo. Sus 61 años son pocos, aún le quedaba mucho por escribir, nos ayudaba a sobrevolar el tiempo, a entretenernos, a tomar conciencia de que hubo otra España, la de los perdedores, que Almudena ambicionó mostrárnosla. Pienso en la lluvia que cae sobre el mar, porque fue al lado del mar cuando leí por primera vez a Almudena Grandes. ‘Los aires difíciles’ me atrapó y ya nunca dejé de leerla. Me la recomendó un amigo de Salou, ambos nos habíamos estabilizado profesionalmente y familiarmente y encontramos un hueco en nuestras vidas para la literatura. Pero este amigo un día se enamoró de una mujer francesa y se fue a vivir con ella al sur de Francia. Yo seguí la carrera de Almudena, ‘El corazón helado’, ‘Inés y la alegría’, ‘La madre de Frankenstein’, ‘El lector de Julio Verne’, la encantadora ‘Castillos de cartón’, ‘Las edades de Lulú’. Tuvo la aspiración y la osadía de escribir ‘Episodios de una guerra interminable’, proyecto galdosiano sobre la España que perdió la guerra, y darnos un punto de vista diferente de la historia oficial. Su cónyuge, Luis García Montero, es un gran poeta con el cual me he sentido identificado en muchos poemas. Almudena y yo teníamos casi la misma edad y me ha acompañado durante treinta años de mi vida, su literatura era de mucha calidad y muy entretenida, era una potente narradora, muy eficaz, ya la estoy echando de menos. Ahora en Salou las gotas de lluvia golpean la superficie del agua, sigo pensando en el mar en recuerdo de Almudena Grandes.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

Música en San Pablo

Si el marco espectacular de la iglesia mudéjar de San Pablo, en Zaragoza, y su maravilloso retablo del altar mayor merecen ser visitados y disfrutados, cuando se da la ocasión de escuchar unas voces angelicales, a un pianista decidido y brillante, a un artista de la percusión que muchos grupos quisieran tener, se eleva el espíritu hasta cimas de felicidad difíciles de alcanzar fuera de estos monumentos y de la cultura que nos ofrecen.

Por supuesto que nada sería igual, si este grupo, de entre 10 y 18 años, no estuviera entrenado, dirigido y llevado en volandas por su director. El Festival Saulus está siendo un éxito, de principio a fin, porque esperamos que la última actuación, el día 10 de diciembre, en la que el propio conjunto vocal Saulus Ensemble nos deleite con un recital variado, ameno y acerque a un público cada día más interesado y ávido de cultura musical y coral. La organización ha sido ejemplar, porque traer a cerca de cincuenta personas, alojarlas y estar desde el punto de vista de la acogida y la hospitalidad a la altura que merecen, no es nada fácil. Por si esto no fuera ya suficiente, desde la organización se ha querido y se ha conseguido que el grupo coral vizcaíno conozca y se lleve el mejor recuerdo de nuestra ciudad, de nuestra tierra aragonesa y de sus monumentos e historia. Han vivido en el entorno de las Murallas y de San Juan de los Panetes; han visitado y conocido de primera mano –en visita guiada– nuestro palacio de la Aljafería. Y esto también es hacer Zaragoza y Aragón. Esperamos aquí un nuevo y ambicioso proyecto de Saulus Ensemble; aquí y en el entorno de nuestra amplia geografía aragonesa, como ya han realizado en otras comunidades autónomas y allende nuestras fronteras.

José Javier Forcén Ruiz. Zaragoza

¿Una tercera dosis?

Si hubiera podido elegir, no hubiese optado por la vacuna de Astra Zeneca. Pero a los del grupo de 60 a 69 no nos quedó otro remedio. La EMA aconsejó no mezclar productos y ahora se nos plantea una tercera dosis, con lo cual no nos quedaría más remedio que aceptar una pauta distinta. Los estudios sobre las terceras dosis, hasta donde se ha sabido, los hicieron en Pfizer, aconsejando un intervalo de al menos 6 meses desde la segunda. Los que están recibiendo ya la tercera dosis de Pfizer empezaron a vacunarse hace casi un año, por lo que cumplen los requisitos. Pero el intervalo entre las dos primeras dosis fue menor de un mes, mientras con la Astra tuvimos que esperar hasta tres, por lo que la mayoría ni siquiera hace los 6 meses que recibimos la segunda dosis. Me surge la duda de si esta tercera dosis es realmente imprescindible o es que no saben qué hacer con los productos que se les están caducando. En cualquier caso, ¿es también el periodo de 6 meses seguro para los de la Astra o habría que esperar más? Ante la duda, de momento que no cuenten conmigo, ya pasé bastante miedo asumiendo los posibles efectos de la Astra como para correr más riesgos, esperaré a que haya pasado por lo menos un año y a ver qué pasa mientras. El 20% que no se ha vacunado seguro que no lo hace ya, en Francia, para tomar un café tienes que enseñar el pasaporte covid, no entiendo por qué aquí no se hace lo mismo. Prefiero enseñarlo que correr el riesgo de los posibles efectos secundarios de recibir una pauta distinta de la que me pusieron.

Juana Mary Lecumberri Romea. Zaragoza

Abrir los ojos

Como el futuro irá mostrando, el Partido Popular es la familia más corrupta de la historia. Todos conocemos ya su trayectoria y sus fines, aunque haya ciudadanos que puedan seguir apoyando y confiando en ellos. Durante muchos años España ha sido saqueada. Todo sale y saldrá a la luz pública, aunque se empeñen algunas instituciones en tapar la basura que tienen debajo de la alfombra. Poco a poco irá saliendo toda la carcoma que hay en este país y espero que servirá para abrirnos los ojos y valorar y decidir qué dirigentes queremos, porque los metidos en el saco hasta ahora están contaminados. Este país necesita un cambio radical en todos los conceptos. Si el poder judicial está politizado, España funcionará mal, como está pasando ahora que ponen a dedo a quien defiende el capitalismo no controlando a las empresas, que están amasando fortunas a costa de los trabajadores como en los años de la esclavitud. España ha cerrado muchas empresas para ponerlas en países pobres y de ese modo tener más beneficios. En una de ellas me tocó a mí y a quinientos compañeros y compañeras. A estas empresas hoy día ya no les es tan rentable, porque las personas de esos países están reclamando sus derechos y ya se han cansado de ser explotadas; sí dan trabajo, pero en condiciones de precariedad. España necesita un gobierno estable y sano y un entramado de empresas sanas y con vista de futuro, porque este país en la UE está bien valorado y muchos tienen los ojos puestos como posible situación geográfica de futuro. Esperemos que así sea y que podamos conseguir un gobierno que levante este país, no importa el color sino el contenido.

José Sierra Calvo. Zaragoza

