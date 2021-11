Cartas al director de HERALDO: El poder es el mejor afrodisíaco

El poder es el mejor afrodisíaco

Winston Churchill decía que la democracia es el menos malo de los sistemas de organización política.

Pero la democracia no es perfecta, al fin y al cabo es un invento humano. Ser miembro de un partido a veces se convierte, no en un servicio, sino en un oficio. Y un oficio que puede ser muy rentable. Si una sociedad ha basado su sistema de representación popular en los partidos antes que en las personas que los componen, más que democracia será ‘partitocracia’. En este caso aparecen legiones de aspirantes a ser miembros de alguno de esos partidos, a veces no importa cuál, y a base de ser fiel, obediente y disciplinado a la cúpula, se puede hacer carrera y solucionar la vida de una manera más que aceptable. Si además el aspirante tiene suficiente ambición, habilidad, falta de escrúpulos y, sobre todo, la capacidad de hacer la pelota de una manera eficaz, puede ganar la lotería de su vida. Cuando esto ocurre veremos que el agraciado hará todo lo que sea necesario para mantenerse en el podio. Un podio cada vez más alto y cada vez más lejos de ese pueblo del que, en teoría, es sirviente. Decía Henry Kissinger que no hay mayor afrodisíaco que el poder. Y parece que es verdad. La visibilidad social que ofrece ser el mandatario, las prebendas y los continuos halagos deben de dejar en segundo plano todos los sinsabores que a buen seguro también son inherentes al cargo. No son pocos quienes, una vez ganada la lotería, confunden esos halagos con la confirmación de su propia valía y de lo imprescindibles que son. Hasta que el próximo pelota, casi sin que se den cuenta, les arrebate el puesto ante la mirada atónita de unos ciudadanos anestesiados que aceptan todo con parsimonia. Al príncipe destronado le queda un gran consuelo: aunque pase a un segundo plano seguirá cobrando de aquella lotería durante toda su vida.

Mariano Domingo. Zaragoza

Difundir falsedades

El mundo camina por un puente construido sobre noticias falsas difundidas al amparo del anonimato. Ciudadanos públicos o políticos, para su beneficio económico o de poder, exponen ideas a sabiendas de que son falsas. Buscan un impacto y crean la confusión que necesitan. No se rectificará, o si lo hacen, se matizará convenientemente. Si nadie les contradice, la falsa noticia pasará como verdadera. La verdad es la concordancia de lo que se dice, piensa y cree con lo que es. Establece la equivalencia entre los hechos y el entendimiento. Cualquier individuo aprovecha una ventaja desleal cuando la noticia es falsa. No hay remordimiento y sí, regocijo. Nadie castigará al mentiroso. El vecino, el obrero, el votante, aun conocedores del engaño, no son capaces ni tienen medios para desmentir al embustero. ¿Por qué el pueblo no penaliza la ‘no verdad’? Quizás los ciudadanos también somos mentirosos. No se puede probar que algo es absolutamente verdad, pero sí se puede probar que algo es absolutamente falso. Hasta la historia, intencionadamente, podemos construirla falsa y arbitraria. La sociedad, incrédula, convive con las falsas noticias. Y si puede, se aprovecha de ellas. El 23 de abril de 2013, piratas informáticos sirios hackearon la cuenta de Twitter de Associated Press, diciendo que la Casa Blanca había sido atacada y Obama herido. Era falso, pero los algoritmos comerciales reaccionaron en sesenta segundos y el Dow Jones cayó en picado. Tres minutos más tarde se desmintió la noticia y el Dow Jones se recuperó. ¿Alguien aprovechó esos tres minutos? La sociedad alimenta la falsa noticia en una rendición incomprensible. Recuerdo el proverbio popular: "La vida es una mentira".

Jesús Añaños Vinué. Zaragoza

La prisión de Torrero

Los medios de comunicación anunciaron que desaparecía la cárcel de Torrero, en Zaragoza. Como vivía cerca y se permitían visitas antes de su demolición, decidí conocerla. La fila de gente bajaba por la avenida de América para entrar en el recinto, custodiado por guardias. Un portalón de madera daba acceso al interior. Me fui despegando del grupo organizado y vi a una mujer que hablaba muy animada con un joven de aspecto gitano y expresidiario. Entré en su conversación preguntando si conocía la historia de la cárcel. Rafael, que así se llamaba el joven, me dijo que pasó seis años allí por delitos de robo y droga. Ahora que estaba libre, le gustaba estudiar Historia. Me guió por comedores, cocina, patio de recreo, celdas agobiantes para dos, camastros de litera, un retrete y un ventanuco enrejado. Sentí náuseas. Llegamos a una plaza pequeña dentro del recinto, me fijé en el enorme laurel en el centro y Rafael me contó lo que se decía de ese lugar: la cárcel fue inaugurada en 1928, fue una de las más duras de España, se ejecutaba a garrote vil y por un túnel camuflado por una puerta diminuta se trasladaba a los ejecutados y a los no ejecutados a las tapias del cementerio por la noche. Rafael me contó de una mujer que fue a buscar el cadáver de su marido y se lo llevó a hombros. ¿Verdad, mentira? Eso se contaba entre compañeros de la prisión. La cárcel empezó a demolerse en 2005. Parte del edificio que se conserva está ‘okupada’ y dedicada a acción social. A la salida, invité a Rafael a una cerveza y le di las gracias.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

Los resultados de Glasgow

La cumbre del clima que se ha celebrado en Glasgow nos deja unos acuerdos precarios e insuficientes. Los intereses particulares han prevalecido sobre los generales. Es una mala noticia que países como China, India o Rusia, que albergan casi la tercera parte de la población mundial, no estén por la labor de bajar sus índices de contaminación. Solo entre China (27% de emisión de CO2), Estados Unidos (12%) y la India y Rusia (10%), suponen la mitad de la contaminación que se produce en la tierra. Pero el principal problema es una sociedad consumista y hedonista, que está devorando a gran velocidad los recursos, la energía y las materias primas del planeta para seguir alimentando un desarrollo alocado e insostenible en base a una globalización cuyas consecuencias finales pueden ser muy graves. Y somos los europeos los que estamos intentando cumplir con los acuerdos de reducción de emisiones y buscando energías y productos ecológicos para poner un poco de equilibrio. Pero las consecuencias económicas pueden afectarnos si solamente la Unión Europea obliga a sus ciudadanos a cumplir los acuerdos de Glasgow y pagar la factura que ello supone. Me parece injusto y una manipulación orquestada, que en las protestas contra este evento se haga culpable al ‘capitalismo salvaje’ y no se haga una crítica a las dictaduras comunistas que gobiernan en muchos de los países que no están tomando medidas frente al problema climático.

José Martín Escudero ZARAGOZA

