'Buena gente, faltaría más'

Lo de la existencia cabal es cansado.

Vivir con su miajica de bonhomía y respeto al prójimo requiere de unas servidumbres logísticas pelín agotadoras que, sin embargo, acaban siendo gratificantes cuando compruebas que sí, que ha valido la pena, el karma existe. Si eres bueno, te pasan cosas buenas. Las jaculatorias no iban desencaminadas, los refranes tienen su base. A veces basta con acortarlos para que tengan todo el sentido: no mires a quién, que no sepa tu mano derecha, enséñale a pescar, enséñame a cantar (vaya, se ha colado Micky el de los Tonys en la argumentación), hoy por ti... bueno, lo del hoy por ti no es muy altruista, ya estás pensando en el mañana por mí, ¿verdad? Es algo así como toma un euro, señor con cartel que pide en la acera, justo ahora voy a echar la primitiva, ojo Todopoderoso que si todo lo ves tienes que haber visto esa parábola hermosa de mi moneda en la chaqueta de este hombre, lo he hecho a gusto, si hay recompensa puedes aplicar un buen multiplicador a mi eurete que es lo que llevaba, de verdad que no llevaba más... bueno, el dinero de la primitiva no se lo iba a dar, el cajero está lejos, el bonoloto me vale cualquier otro día, o el quinigol, hasta un quinto premio de Navidad que son 6.000 euros, esos días gastas sin darte cuenta, igual le echo otro euro a la vuelta que acabo de encontrarlo en el bolsillo pequeño del pantalón, que no se lo gaste en vino, a ver si no voy a poder darme un capricho con lo que curro, si soy buena gente, claro que me preocupa el prójimo, faltaría más. La primitiva cae fijo, he jugado los números de ‘Lost’: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Está hecho.