Los Presupuestos de todos

Resulta decepcionante la manera en la que deglutimos las noticias.

Acuciados por el ritmo de una actualidad que se superpone de manera frenética y cambia de piel varias veces al al día, acumulamos informaciones como quien apila cajas en un almacén. Un compendio de acontecimientos que se someten a la centrifugadora de las redes sociales para ofrecer una realidad que, en buena parte de los casos, carece de análisis, contexto y fondo. Ha sucedido esta semana con los Presupuestos, el documento que los ciudadanos deberían mirar con lupa porque, entre otras cuestiones, refleja qué pretende hacer el Estado con nuestro dinero. No parece importar demasiado si el PSOE las aprueba con Bildu, con ERC o con Teruel Existe, es lo mismo que da igual. Se trata de comprometer un voto y esperar qué cae del cepillo, como si el sacristán fuera el dueño de la iglesia. El presidente Sánchez nos quiere convencer de que alinearse con Bildu es un signo de normalidad democrática, cuando uno pensaba que quien no condena a ETA no debería representar a ningún español. O la concesión sempiterna a ERC en perjuicio de otros territorios como Aragón. En el caso de Teruel Existe, sigue siendo reo del pleno de investidura. Como da igual, que es lo mismo, nadie interroga a Sánchez ante una cuestión clave y sencilla: ¿han intentado alguna vez PP y PSOE aprobar unas cuentas? ¿Qué sucedería? Harían bien los supuestos salvadores de la patria en mirar hacia Alemania y dejar de engordar cantonalismos e independentismos.