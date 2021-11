'Otra letra griega para el virus'

Esperemos que al final no sea tan terrible como parece.

Pero de momento la nueva variante del virus detectada en Sudáfrica ha irrumpido como un torbellino, provocando pánico en las bolsas y en los gobiernos. Aunque no, por cierto, en el Gobierno español, que está más tranquilo que el guerra y al que da la impresión de que esto de la pandemia hace meses que ya no le concierne ni le preocupa ni poco ni mucho.

En todo caso, para saber qué grado de amenaza real representa esta versión de la covid habrá que esperar a los resultados de los estudios que se vayan haciendo y a los datos de su difusión. Pero queda demostrado que el coronavirus de nuestros pecados no solo no está a punto de retirarse de escena, a pesar de que por aquí tengamos a tanta gente vacunada, sino que mantiene intacta su capacidad de generar inquietud y de trastornar al mundo.

Bien es verdad que ya estábamos avisados y requeteavisados de que mientras la vacunación no avanzase en todo el mundo, y no solo en los países más desarrollados, la probabilidad de que apareciesen mutaciones peligrosas era alta. Sin embargo hasta ahora no se ha hecho precisamente un gran esfuerzo para conseguir que las pócimas se distribuyan y dispensen en los países menos favorecidos. Igual ahora empiezan a espabilar en ese aspecto la Unión Europea y Estados Unidos.

Siguiendo la norma de utilizar el alfabeto griego para nombrar las variantes del virus, a esta la van a bautizar como ‘ómicron’. Con lo que vamos ya por la decimoquinta letra. Ojalá que no se nos acabe el abecedario.