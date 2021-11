Cartas al director de HERALDO: La rebelión de la inteligencia artificial

La rebelión de la inteligencia artificial

‘Membrana’, de Jorge Carrión, es un libro interesante, curioso, original, en el cual una inteligencia artificial nos va enseñando el Museo del Siglo XXI, un libro de ciencia ficción pero que es muy real, todo ello basado en la progresión algorítmica.

Como es de esperar, la inteligencia artificial compite con la inteligencia orgánica y se subleva contra ella. Estos seres artificiales pero con un infinito desarrollo algorítmico quieren exterminar al ser humano. Es una constante en los escritores y cineastas el argumento de la rebelión de la inteligencia artificial contra la inteligencia del ser humano por creerse matemáticamente muy superior. Lo vimos ya en ‘2001, una odisea del espacio’ y lo vimos también en ‘Blade runner’, donde unos ‘replicantes’ (seres artificiales) eran capaces de sentir la belleza y de amar. En este libro también se contempla el contacto alienígena a través de un cubo químicamente diferente a nuestra naturaleza, como el monolito de ‘2001’ o el océano inteligente de la fascinante y siempre perturbadora ‘Solaris’ de Stanislaw Lem, a la que vuelvo recurrentemente. ‘Membrana’ también incide en los drones, anticipo y realidad de la inteligencia artificial, el poder de los drones del que todavía no somos muy conscientes, pero ya están ahí, mucho más rápidos que nuestra mente. Hace mucho que ya no visito empresas, así que no puedo calibrar el grado de robotización de estas, de sus medios de producción. La última que me impactó por su desarrollo tecnológico fue una empresa aragonesa que fabricaba CDs sin que interviniera el hombre. En el día a día aún estamos un poco lejos de la sociedad que nos propone Ishiguro en ‘Klara y el Sol’, no lo veo a mi alrededor, pero los escritores, los creadores nos lo van anticipando. Este es el futuro que nos espera.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

Reinventar al sereno

Acabo de escuchar en la radio la última ‘boutade’ de un político con mando en plaza. Alguien con poder suficiente para decir tonterías ha propuesto la creación de una figura absolutamente novedosa para acabar con los contagios nocturnos del coronavirus. La creación de la figura del ‘alcalde nocturno’, que tendrá como misión (imposible) gestionar los botellones y los locales de ocio nocturno para que en ambos lugares se respeten las normas. ¡Con un par! Con seguridad, este prócer y adalid de la política tendrá estudios universitarios que le facultarán para tener conocimientos a los que mi cabeza nunca podrá llegar, pero mi cabeza tiene conocimientos basados en el sentido común además de los que me ha dado la universidad de la vida. Al grano, lo que él llama alcalde de noche en mis tiempos se llamaba ‘el sereno’, que te solucionaba cualquier problema por la noche y tenía poder para mandarte al cuartelillo si te pasabas un gramo. Lamentablemente restaurar la figura del sereno es imposible porque hoy incluso la Policía se la tiene que coger con papel de fumar para no caer en el error de tratar de sujetar a un presunto agresor y causarle cualquier daño, aunque solo sea moral. Claro que también hay una razón que hace imposible restaurar esa figura, el sereno lo implantó la dictadura. Es solo por refrescar la memoria, sobre todo de los que no necesitan recordarnos la memoria y nos la ponen en la sopa todos los días.

Pedro Calvet Gutiérrez. Zaragoza

Adiós, Valentino

Adiós Vale, adiós doctor, adiós a un campeón de la cabeza a los pies. Desde que era un niño, desde aquella época en la que eres una esponja debido a que te nutres de todo aquello que te rodea, desde aquella época empecé a seguir a Valentino Rossi. Mi padre es un auténtico fanático del mundo de las motos, por ello mismo la primera que tuve fue con escasos 7 años. Él es el causante principal de que desde pequeño haya montado en moto en lo que a mi entorno mas cercano se refiere. Pero la persona que consiguió ilusionarme como el crío que era por aquel entonces y que cada domingo mi madre me encontrara a la misma hora frente al televisor, es el deportista que hoy se retira. Se trata de aquellas personas que son capaces de generar un tipo de emociones diferentes de las que cualquier otra persona es capaz, esas personas con ‘duende’, que te enganchan, que no sabes por qué, pero sufres y te alegras por ellos como si los conocieras. Por ello mismo, me hace especial ilusión escribir este texto. Es una forma de agradecer y tratar de enseñar a los demás lo que a mí Valentino Rossi me ha hecho sentir. La forma en la que ha conseguido influenciarme en mi vida. No hace falta ser aficionado a las motos, puesto que lo que estoy narrando te puede suceder con cualquier persona que tenga influencia en la sociedad mundial. Es un día especial, es un día raro, es un día que siempre se va a recordar. Porque lo que realmente te diferencia de los demás es que eres igual de fenómeno tanto dentro como fuera de los circuitos.

Santiago Alfaro Solano. Zaragoza

La nueva Romareda

Un extraño perro del hortelano habita dentro de algunos políticos. Parece que después de años de proyectos e indemnizaciones tirados a la basura comienza la cuenta atrás para la nueva Romareda. Cuando el equipo del Consistorio PP-PAR en 2001 presentó el proyecto de Bofill en Valdespartera, sería la oposición PSOE-CHA quien lo rechazara. Pasarían tres años, esta vez sería PSOE-CHA quien aprobara una reforma del viejo campo. Vallado su perímetro para el comienzo de la obra, serían PAR y PP quienes se opusieron a la reforma de Lamela. La última tentativa, esta vez con la bendición del entonces alcalde socialista Belloch y con el apoyo del PAR y la firma del arquitecto Joaquín Sicilia: el nuevo campo vería la luz en el barrio de San José. Esta vez sería la crisis la que dejaría en agua de borrajas el propósito del nuevo campo. La llegada del Mundial de Fútbol y los Juegos de Invierno del 2030 ha vuelto a sacar a la luz la necesidad de dotar a Zaragoza de un estadio capaz de albergar eventos deportivos internacionales, acorde con el rango de la ciudad. Una quimera en la actualidad, ante el abandono en que hoy se encuentra la vetusta Romareda. Que al fin el Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, donde gobiernan y reinan Lambán y Azcón, junto con partidos de apoyo y opositores, estén en la misma onda es fundamental para minimizar conflictos que puedan surgir y no repetir anteriores fiascos. Unanimidad que también se pudo ver en el debate del estado de la Comunidad. Cuando el presidente aragonés llegó a mostrar su apoyo a un nuevo estadio, ningún grupo ni diputado en sus comparecencias llegó a mostrar ninguna frase de desacuerdo al proyecto. Darle sentido a la expresión «ni como ni dejo comer» de la obra de Lope de Vega sería un error, esta vez imperdonable.

Daniel Gallardo Marín. Garrapinillos (Zaragoza)

