Cartas al director de HERALDO: El empleo publico y la situación de los interinos

El empleo público y la situación de los interinos

¿Qué quieren hacer con los interinos?

Nuestros políticos se confabulan para que les votemos. Yo soy interino, llevo más de diez años en una plaza a la que nadie quiere venir. Últimamente, como ya saben ustedes, porque nos han quitado el tren. Antes la plaza donde estoy tenía una buena combinación de trenes y servicios públicos. Aprovecharon la pandemia para quitarlos, pero bueno ese otro tema. Solo quería decir que no estoy de acuerdo con la legislación que quieren poner de que haya un máximo de de tres años, porque hay plazas que por enfermedad, vacantes o lo que sea se quedan sin ocupar porque no hay gente que quiera ir a determinadas plazas, y a veces porque somos un poco comodones, y a veces porque nuestros amigos los políticos nos ayudan a no poderla coger, porque nos quitan el transporte o nos quitan las posibilidades de poder coger esa plaza. Tampoco estoy de acuerdo en que se nos dé a los interinos una plaza por llevar tantos años, porque pienso que no es justo, porque la gente que está estudiando tiene derecho a esa plaza en la que a lo mejor estoy yo, que no he estudiado, pero nadie quiere venir. Y además creo que nos saltamos el precepto de igualdad que establece la Constitución, que todos nuestros políticos se la saltan a su conveniencia, ya sea desde Cataluña o desde otro lugar de España. Por eso, solo le pido a Dios que nos mande políticos menos interesados en los votos y más interesados en los ciudadanos. Hay otras formas de disminuir la temporalidad en el empleo público, igual que se hace en la empresa privada, por eso pienso que esta cosa que quieren hacer nuestros gobernantes es enfrentar a titulares contra interinos, y así con la máxima de divide y vencerás son nuestros políticos los que ganan.

Miguel Matías Forniés Abadía. Zaragoza

La crisis en la frontera polaca

Que Lukashenko se ha hecho ‘un Marruecos’ en la frontera polaca como reacción a las sanciones económicas de la UE parece claro; y que a Putin la maniobra le viene bien para agitar el avispero es suposición razonable. Pero menos evidente es el beneficio que Morawiecki, el líder polaco, puede sacar de esta crisis: por un lado, porque en el pulso que sostiene contra las imposiciones ideológicas europeas le resulta vital consolidar la precaria mayoría electoral que ahora tiene; y como pocas cosas unen más a una nación que una ‘agresión’ externa, es predecible que los polacos cierren filas en torno a él. Por otro, porque Europa no tiene más remedio, aun a su pesar, que defender la frontera común polaca frente al satélite ruso, lo cual también favorece a Morawiecki. Así que no es disparatado pensar que la actual situación haya sido, de algún modo, consensuada entre ambos lados de la frontera.

Pablo Alejandre Calviño. Zaragoza

Agricultor y artista

Leo con admiración la historia de un agricultor que a los 70 años se convierte en un artista de primera magnitud. Ello es debido a su inteligencia, intuición, dotes y manos. Si Aurencio, desde joven, hubiera seguido una carrera artística estaríamos delante de una primerísima figura mundial. Lo suyo aún tiene más mérito. Cuando muchas personas a partir de edades más tempranas se jubilan, Aurencio inicia una actividad para la que la naturaleza le había dotado: sus maquetas del templo del Pilar, de la plaza de Toros y otras son oro molido... La entrevista, con su mujer Eutimia, resulta emocionante y entrañable. Sus obras son una maravilla. Merecen mayor difusión y reconocimiento. Tuve la suerte de verlas en directo: impresionan y emocionan. No es un artesano de la madera, es un artista completo. El Ayuntamiento de Villafranca de Ebro y el Gobierno de Aragón le deben un reconocimiento oficial de primera categoría. Aurencio, eres un ser tocado por los dioses. Sigue con tu mujer muchos años. Aún te quedan muchas obras por culminar. Tus 90 años son un ejemplo para todos. Gracias por tu lección de vida.

Miguel Labay Matías. Teruel

La TIA en el Ayuntamiento

Los que ya tenemos cierta edad recordamos un verano en el que en ‘Gente Menuda’, suplemento dominical del periódico, venía una historia de Mortadelo: ‘Concurso-oposición’. Ibáñez nos recordaba que, al final, la Administración no es otra cosa que un cachondeo. Y poco hemos avanzado, pues de cachondeo (y muy señor mío) es lo que se preguntó en las oposiciones a auxiliar sociocultural del Ayuntamiento de Zaragoza. En la sección de Cultura, donde se cuenta con un catálogo de más de 4.000 piezas, la pregunta del examen fue si la estatua de Augusto, fundador de nuestra ciudad, llevaba sandalias, botas o iba descalzo. Si esto no es mortadelesco… Estamos huérfanos de cultura. Vivimos una época donde la verdadera cultura vive arrinconada y si desde las instituciones lo que se propone es una pregunta frívola, en lugar de tomar en serio a tantas personas que han estudiado el patrimonio de nuestra ciudad, no nos queda más remedio que pensar que los del Ayuntamiento son la TIA. Y con esto, pues a rezar a la Virgen para que en sanidad no esté el profesor Bacterio.

Menchu Gil Ciria. Zaragoza

Por una infancia feliz

Hay muchos anuncios para ayudar a niños del tercer mundo. No creo que haya que ir tan lejos para ver niños que lo están pasando mal. La pandemia ha dejado familias en muy malas condiciones económicas y emocionales. Además ha aumentado la violencia de género, que afecta también a los hijos. Niños que presencian o son víctimas de cuadros de violencia, acoso, explotación o sobreexigencias en sus familias. Llevan cargas que no les corresponden o se les obliga a hacer cosas que no quieren. Estos patrones de conducta pueden marcar sus vidas. Pueden repetir lo que han aprendido en la edad adulta o pueden ver afectada su estima y autorrespeto. Ayudemos a estos niños a construir una sana autoestima y a tener una infancia feliz y libre de abusos.

Carmen García Morán. Zaragoza

El Gobierno de Aragón y la sanidad

Gracias, Sr. Lambán y Sra. Repollés, por fin me he dado cuenta de que la sanidad es lo último para nuestro Gobierno. Yo creía que era lo primero, pero estaba equivocado. Leo que destinan en los Presupuestos del próximo año 250.000 euros para el nuevo centro de salud de Barbastro. Entre esto y lo mal que llevan los hospitales de la Comunidad, está claro que la sanidad no la consideran primordial. Pido que el público lo tenga claro a la hora de ir a votar.

Juan José Cuenca Citoler. Barbastro (Huesca)

