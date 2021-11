Hace no mucho escribía que a veces puede llegar a ser consuelo caminar por el mundo con una leve falta de autoestima.

Lo es en ocasiones, esas en las que la falta de autoestima no es un monstruo hiriente y lesivo que nos deja con poco margen de maniobra, sino esas otras en las que convivimos con ella, esa ausencia, y llega una buena noticia para que la valoremos, de pronto, con toda la intensidad del mundo. Las grandes noticias, a los seres que no vamos sobrados de autoestima, nos saben a gol en el último minuto mucho más que a suave caricia en la espalda.

No somos todos, esos seres a los que les falta autoestima, también existen aunque nos resulten extraños esos otros que se vanaglorian en su existencia, afirman con potestad y transmiten esa sensación de que la vida no les duele sin esperarlo mientras se toman un café frío a las siete de la mañana. Yo les admiro y envidio, en realidad, aunque no termino de entender el mecanismo que rige sus mentes. También he observado, y me resulta curioso, que quienes más necesitan reafirmarse, aportar reflexiones y decir cosas como "necesitamos cuidarnos por dentro" o destacan "la importancia de la salud mental", son precisamente esos que sufren una leve falta de autoestima. Como la han vivido en primera persona y saben los efectos perniciosos de la autoflagelación, insisten —insistimos— en la importancia de mimar el interior. No es difícil concluir que estamos anímicamente heridos, y sirvan estas líneas como deseo de hacerles ver a los demás lo que también nos aportan, por una mera cuestión de autoestima social. Que falta nos hace a algunos.