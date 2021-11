El pie de la letra

No crean ustedes que resulta fácil escribir estos artículos, siquiera sea quincenalmente.

Algunos –yo entre ellos– sudamos tinta, nunca mejor dicho, para dar a luz estos textos de opinión, aunque el resultado de semejante esfuerzo sea luego el del ridículo parto de los montes. Y la dificultad no está en la falta de asuntos sobre los que disertar, que se amontonan en los papeles y en la cabeza, ni en lo que otros puedan pensar o decir sobre lo que uno ha escrito, que suele pasar desapercibido. No, la dificultad tiene que ver con el hecho mismo de decir algo, y con el efecto que las propias palabras puedan tener en los demás e incluso en uno mismo. A la incapacidad personal para juntar correctamente las palabras adecuadas (que el lector juzgará a su modo) se suma así el temor –¿será cobardía, será prudencia?– a que las propias palabras tomen forma y vida y puedan arremeter contra los demás o contra uno mismo. No en vano, aunque pueda estar en crisis, uno forma parte de una tradición cultural en la que la palabra era la manifestación viva y eficaz del espíritu creador, y su expresión tenía efectos prácticos, y modelaba y comprometía a quien la decía. Por eso convenía tomarse muy en serio lo que uno fuera a decir o, más todavía, a escribir, sopesando cuidadosamente los términos y colocándolos con mimo en el texto. Por eso había cosas que podían decirse en privado pero no en público; e incluso algunas otras que era mejor callar y enterrar para siempre en el olvido.

En nuestro tiempo, sin embargo, esas fronteras parecen haberse difuminado: las redes sociales han convertido el espacio común en una cháchara de barra de bar (dicho esto con todo respeto para las legítimas y sanas conversaciones intrascendentes y descaradas entre amigos y parroquianos), ajena a cualquier atisbo de racionalidad y en la que lo público ha resultado ser, como decía Zygmunt Bauman, la impúdica exhibición de lo privado. Y la palabra ha perdido su eficacia y su valor para comprometernos y ha devenido en pura expresión de emociones instantáneas. Como ya no aspiramos a la verdad ni a nada que se le parezca, da igual lo que pueda decirse en cada momento. El debate público se ha transformado en un batiburrillo de dondedigos y dondediegos en el que, por ejemplo, quienes un día justificaban con solemnidad sacerdotal los escraches al día siguiente (cuando los sufren) se quejan amargamente de ellos, o quienes en tiempo muy reciente amparaban como un legítimo ejercicio de la protesta las vejaciones a los símbolos y los representantes políticos, ahora los condenan con afectada gravedad y sin sonrojo alguno. Y si alguien les pregunta sobre el cambio de opinión afirmarán sin rubor que no lo han hecho, o que qué más da, o aludirán a la importancia de considerar, más allá del tenor literal de sus palabras, la intención y el contexto.

Yo sin embargo sigo pensando que la palabra, en la mesa, pesa. Y compromete. Y por eso cuesta volcarlas en el teclado. De hecho, mientras escribo esto tengo cierto temor a ser pillado en renuncio, no solo por lo que haya podido decir anteriormente –de lo que, como la mayoría de ustedes no puedo llevar cuenta, pero en lo que reconoceré haberme equivocado–, sino del efecto y el sentido que mis palabras puedan tener, al menos para mí, en el futuro.

Por ejemplo, seguro que escucharon la noticia: hace varias semanas un grupo de universitarios de la asociación ‘S’ha acabat’ que habían colocado una carpa informativa en la Universidad Autónoma de Barcelona fueron agredidos por una horda de jóvenes violentos. Quienes impunemente acosaron, asaltaron y destrozaron la carpa coreaban a gritos, entre otros eslóganes: "Pim, pam, pum, que no quede ni un". Era el mismo lema que vociferaban quienes hostigaban algunos cuarteles de la Guardia Civil hace un par de años. Cuando lo leí en la prensa me recorrió un escalofrío y me pregunté si quienes expresan esos deseos y gritan tan alegremente esas consignas, quienes les jalean y justifican, quienes se sonríen cuando lo escuchan, o quienes contemporizan con ellos y se ponen de medio lado haciéndose los despistados o los ajenos (entre ellos, sobre todo, los responsables universitarios), me pregunté, decía, si alguno de ellos sentirá un ápice de responsabilidad moral (y de vergüenza) si en un momento dado –y Dios no lo quiera– alguien decidiera interpretar literalmente el enunciado. O tal vez ya lo estén haciendo. Parafraseando a Bergamín, no olvidemos que según cuál sea la letra, esta da pie a la vida o a la muerte del espíritu.