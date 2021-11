Cartas al director de HERALDO: España, globalización y dependencia energética

España, globalización y dependencia energética

La globalización no es un fenómeno nuevo, pero sí su expansión.

Ahora podemos tener en nuestros hogares casi de forma inmediata cualquier producto aunque venga del otro rincón del mundo, que casi siempre es de China. No deja de ser una paradoja que un país comunista reúna todas las características del capitalismo y que los países occidentales entren al trapo de esa delegación fabril¡. Pan para hoy, hambre para mañana, por crear una dependencia. Y en España, con la tasa de paro que padecemos, se debería tomar nota y revertir en lo posible la situación. Sería mejor que muchas cosas se fabricasen aquí a pesar de que sea un poco más cara la producción, pero se crearía empleo y riqueza. Hacemos con todo lo mismo, quizás por complejo de inferioridad. Dejamos que se nos insulte por la labor que hicimos en el Nuevo Mundo mientras una parte de nuestro Gobierno calla y otra se apunta a los insultos. De última hora está lo del cambio climático. Si alguien tiene que dejar de quemar carbón, nosotros los primeros, a pesar de ser dependientes de otros países. Alemania sigue quemando carbón, y otra vez aparece China como el máximo exponente de dicha quema, siendo el país más contaminante, lo que a muchos progresistas españoles no les debe preocupar mucho. Como tampoco, que en Francia haya tantas centrales nucleares. Nosotros a lo nuestro, a presumir de lo que no somos en cada momento. Si se trataba de ser católicos, nosotros más católicos que el Vaticano; si de ser anarquistas, dejábamos a Bakunin como un aprendiz, y si se trata de ecología, nosotros los que más luchamos por el medio ambiente. Y mientras tanto, los que más paro tenemos y los que menos opciones damos a nuestra juventud. No tenemos remedio.

Lorenzo Solanas Forcén. Zaragoza

Coeficientes reductores

Es indigno que los miembros del Gobierno actual y de los anteriores nos hagan responsables de la crisis del sistema de la Seguridad Social a los jubilados, y más concretamente a los jubilados anticipadamente con más de 40 años cotizados y penalizados con los coeficientes reductores, cuando han sido ellos los causantes de la misma con su mala gestión y con el saqueo de la caja. Han perdido la dignidad al posar siendo oposición delante de la pancarta de Asjubi-40 apoyando nuestra reivindicación y al ser gobierno ni siquiera nos reciben y niegan lo que antes defendían. Los políticos que sostienen al Gobierno se traicionan a sí mismos y a los electores que depositaron su voto confiando en unas políticas que prometían iban a hacer más justas de reparto de la riqueza. Son indignos los partidos que no tienen vergüenza en aprobar mociones en 16 parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos pidiendo la eliminación de los coeficientes reductores y después se contradicen votando lo contrario en el Congreso de los Diputados. Parece que en este país los únicos que mantenemos la dignidad somos la clase baja trabajadora y los pensionistas. Estos políticos indignos están decididos a convencer a Europa de que la generación que con su trabajo puso a este país al nivel del bienestar y desarrollo de los países desarrollados no merece una jubilación digna, que no es suficiente con los muchos años cotizados, la mayoría cercanos a los cincuenta, sino que aún tienen que aportar más. Con la esperanza de vida en 85 años y la penalización de los coeficientes reductores nos habrán quitado más de 40.000 euros respecto a lo que habríamos percibido con la jubilación ordinaria a los 65 años y cotizando los 37 años: o sea que cotizamos ocho o diez años más y nos quitan más de 40.000 euros. Es indigno.

Antonio Matinero Labrid, Asjubi-40. Zaragoza

Traslado de festivos

En fecha 9 de noviembre de 2021 se ha publicado en el BOA la resolución de 20 de octubre de 2021 de la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza por la que se determinan las fiestas locales para el año 2022 en los municipios de la provincia de Zaragoza. En el municipio de Zaragoza se han trasladado las dos fiestas locales que este próximo año 2022 coinciden con un sábado: el día de San Valero, 29 de enero, se traslada al viernes 28 de enero; el día de la Cincomarzada, 5 de marzo, se traslada al lunes 7 de marzo. Sorprende de entrada que dos fiestas que coinciden con sábado, día laborable, se trasladen a otro día igualmente laborable. La cuestión no es baladí y produce efectos perjudiciales en muchos ámbitos. Se trata de que los trabajadores que solo tienen jornada de lunes a viernes puedan disfrutar de tres días seguidos de fiesta, lo que es muy loable. Pero no se tiene en cuenta que en muchos ámbitos laborales ya hay trabajos preparados para los días 28 de enero y 7 de marzo. Tareas programadas que han hecho desplegar una gran cantidad de trabajo y que afectan a muchas personas. Máxime sobre todo en el caso de la festividad de San Valero, puesto que con una antelación de menos de tres meses se traslada de forma sorpresiva una fiesta que es día laboral a otro día laboral diferente. Hay muchos trabajos, por ejemplo en el ámbito judicial o el sanitario, que se preparan con mucha antelación y este cambio sorpresivo causa un gran quebranto. Por otra parte, en el caso de los trabajadores cuya jornada laboral se extiende desde el lunes al sábado, por ejemplo en el comercio, lo que se consigue es que en lugar de tener dos días de fiesta seguidos tengan dos días discontinuos. El cambio de días festivos hasta ahora se había hecho únicamente cuando la festividad coincide con un domingo, en esos supuestos ya es previsible y se puede anticipar, pero en estos dos casos no ha sido posible dado su carácter sorpresivo y la premura con la que se ha hecho.

Elvira Gómez Moreno. Zaragoza

Viviendas en Badaguás

A pesar de que se supone que la política está al servicio de los ciudadanos con el objetivo de ayudarlos, no son pocas las ocasiones en las que todo esto se ve ensombrecido por un sinfín de problemas burocráticos que, más que ayudar, entorpecen. Esta es la situación en la que nos vemos involucradas varias familias que hemos decidido comprar una vivienda en el núcleo urbano de Lomas de Badaguás, Jaca. Tras más de un año de espera, continúan las diferencias entre la promotora que gestiona la venta de los apartamentos y el Ayuntamiento de Jaca, que es la entidad competente en materia urbanística en la zona. En consecuencia, todavía no hemos podido comenzar a disfrutar de nuestra vivienda, aumentar la población en la zona ni contribuir económicamente en dicha zona rural. Por ello, instamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaca así como a los partidos políticos de la oposición a que den una solución para los futuros habitantes de Badaguás.

Iñaki de Pablos Álvarez. Zaragoza

