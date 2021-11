Los manuales de autoayuda ayudan más a los que los escriben que a los que los

leen.

Por lo que recaudan de sus mansos e incautos lectores. Proliferan como las setas en otoño y, como tales, los hay más o menos comestibles, tóxicos y letales. En rigor, más que de ‘autoayuda’ deberían llamarse de ‘aloayuda’, pues se supone que es el autor con su libro el que ayuda al lector. Su éxito radica, como en el cuento de ‘La carta robada’ de Edgar A. Poe, en poner algo a la vista para que no se vea, pero de forma inversa. La autoayuda se basa en un destilado de pensamiento positivo, buenismo regado a manta y una frase esotérica o cualquier mantra especulativo del tipo "Yo puedo", capaz de resolver todas los insatisfacciones de la vida cotidiana. Bromas aparte, dudo que las obsesiones o la esquizofrenia. Estos textos dulceros solucionan los grandes problemas de la autoestima consumista: la duda existencial de si los cordones de las Converse han de llevarse lazados o sueltos. Y se complementan con congresos del amor o de la felicidad, tanto monta, con certificado de asistencia y bolsa de peladillas. Si el horóscopo fue santo y seña de tantos adeptos, ahora lo son los recetarios de autoayuda. Uno lee lo que quiere leer, porque no quiere oír lo que se tiene que oír. Un terapeuta te acerca a la verdad, algo que muy pocos están dispuestos a soportar. Mejor cuatro naderías. Así nos va. Por eso, cada vez que alguien me dice que necesita ‘herramientas’, le explico que una consulta no es una ferretería.