Cartas al director de HERALDO: Vía abierta a Atapuerca

Vía abierta a Atapuerca

Tras el apocalipsis que vivimos y el apagón que nos presagian, quedará la vía expedita a los neandertales y a Atapuerca.

Ha habido muchos apocalipsis a lo largo de la Historia, uno de ellos fue ya en el siglo III a. C. con motivo de las guerras púnicas y la invasión de Roma por Aníbal. En términos de filosofía de la historia, estamos asistiendo a la muerte del mundo que conocíamos y al renacer de un mundo nuevo, que tendrá sus limitaciones y con el paso del tiempo traerá nueva crisis al sistema. El eterno retorno (Nietzsche): «Todo volverá de nuevo, y tú también volverás, enano», significando que lo malo también volverá. Este mundo viejo carece ya de alternativas, y sus políticos tratan de extender al máximo la mantequilla en el pan, pero el tiempo se acaba, las mentiras políticas no satisfacen y el mundo nuevo aparece ya hipotecado por las deudas del pasado sin resolver: paz, justicia, reparto de la prosperidad, en el contexto de un mundo superpoblado, con escasez de alimentos, de agua, cambio climático, basura por doquier, y un Tercer Mundo que codicia el confort europeo y que aspira compartir, pero al final lo que habrá es basura para todos. Ante lo que se avecina, lo ideal sería marchar dos siglos a otro planeta, y a la vuelta constatar cómo ha evolucionado la Humanidad. Hoy en España se está poniendo cada vez más difícil producir, colectivos organizados y legalizados prefieren robarlo. El propio Gobierno apoya la acción de los ‘okupas’, la propiedad no se respeta. Hasta hoy las crisis eran locales, desde ahora serán generales, hasta desde el Polo Norte te vas a enterar. Quien posee algo tendrá que defenderlo frente a otros neandertales. Si la escasez de alimentos se hace severa, la humanidad podría volver al canibalismo de Atapuerca y a los osarios roídos de media humanidad por parte de la otra media.

Isidoro Berdié Bueno. Zaragoza

Baldosas y flores

Paseando por la remodelada plaza de Santa Engracia en Zaragoza, quedé un rato parado apreciando las plantas y flores que han colocado. Quedan bien y menos mal, pues sin ellas la zona sería la más sosa de la ciudad. Me pregunto cuánto puede costar el mantenimiento de las mismas, hay que recordar que son plantas y caducan, amén de maltratadores urbanos que ni con cámaras escondidas paran sus destrozos. Y me cuestiono si habría presupuesto para arreglar de una vez las baldosas de plazas como la de la Reina Sofía que, literalmente levantadas, ocasionan más de una caída al personal, sobre todo mayor, que no se percata de las roturas. La conocida frase «siempre ha habido clases» se hace patente con este tema. Estaría genial que, además de pintar los ancestrales bancos de la plaza Reina Sofía, se pensara en arreglar el asunto de cara a la salud física de sus más asiduos visitantes: la tercera edad. Por cierto, en la florida plaza junto a la Basílica no se mueve baldosa alguna.

Fermín Alonso López. Zaragoza

Miguel Bosé y la ciencia

Y digo yo: Aunque sea solo desde el punto de vista sanitario, igual que aconsejamos los médicos las medidas oportunas para luchar contra esta pandemia y los hospitales luchan desde sus plantas y sus ucis, al igual que el Gobierno y las comunidades autónomas, ¿no se podría convencer al Sr. Bosé para que se callase y dejase de decir barbaridades como que "la ciencia es una Inquisición y está completamente vendida"? No se da cuenta –o lo hace adrede–, pero está perjudicando a mucha gente a la que, en su ignorancia, le influye en aspectos tan importantes como este y cree que esta pandemia ha sido una farsa. Lo digo por higiene, incluida la mental.

Mariano Ara Báguena. Zaragoza

El gran equipo del Hospital Militar

Quiero expresar mi gratitud al Hospital Militar de Zaragoza. Soy una persona de 83 años, he vivido toda mi vida en Casablanca y he convivido con el Hospital Militar siempre. Todos nos sentimos orgullosos de tenerlo y de poder usarlo con sus mejores especialistas; y podemos acceder a los servicios de urgencias y a su parking. He tenido durante este tiempo algunas recaídas pero es ahora, hace un poco más de un mes, cuando me han intervenido de colon y ha sido todo un éxito gracias a un gran equipo profesional de cirujanos, como son Guillermo Pola, Laura Sánchez y Javier Gil, así como su equipo de recuperación, el doctor teniente coronel Enrique Díaz con su equipo de enfermeros y enfermeras, como son Alberto Bríngola, Tamara Sanchís Elena Alastrué, María Piltre y un etcétera muy largo de profesionales que me hacen sentirme bien, como en mi propia casa, y esto no se puede olvidar ni pagar con nada. Para todos ellos, mi gratitud por la rápida y buena recuperación. También quiero darle las gracias al páter padre Marcos, por sus buenos consejos y su bendición. Espero que tengamos este hospital y este cuadro médico por mucho tiempo. Gracias, Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

Amadeo Losa Sada. Zaragoza

Pedantería empresarial

Se llamaba Nicolás. Llevaba treinta años en la empresa. Podía haberse jubilado ya, pero en su trabajo se sentía algo más que una pieza en el organigrama. Tenía compañeros y buenos amigos. Su trabajo era su segundo hogar y, sin embargo, no era plenamente feliz. Nicolás ha sido, y es, una persona muy respetada y valorada. Aquel mes de abril todo cambió. El director general fue trasladado a la filial de Buenos Aires y sustituido por un director mucho más joven y con una gran preparación. Nicolás empezó a notar algunos cambios que le inquietaban. A pesar de que la empresa era una multinacional española, las reuniones para definir las estrategias de publicidad pasaron a ser ‘briefings’. Los resúmenes se convirtieron en ‘abstract’. Los trabajos internos mutaron a ‘back office’. Los comerciales, en lugar de gratificación por ventas, ahora recibían ‘awards’. Ya no hacían descansos, sino ‘coffee breaks’. Él mismo, que se ocupaba de ayudar a nuevos empleados a conseguir los objetivos, se convirtió en un ‘coach’ y el flamante nuevo director general pasó a ser el ‘chief executive officer’. A pesar de su mente abierta, no entendía esa obsesión por los términos en inglés para decir lo mismo que antes decían en español. Le parecía una solemne pedantería y así se lo dijo al nuevo director o, como ahora había que decir, al CEO. La respuesta que recibió insinuaba que estaba obsoleto: "Don Nicolás, está usted fuera del mundo actual". Esa misma mañana escribió una carta, en perfecto inglés, al nuevo director que contenía una expresión en español que no tradujo, ni falta que hacía, ya que el CEO era de Logroño: "Váyase usted al carajo que yo dimito". Luego, empezó a ser realmente feliz.

Mariano Domingo. Zaragoza

