Aragón afronta ya un repunte de contagios por coronavirus, coincidiendo con la llegada del frío y de la gripe, que amenaza con convertirse en la séptima ola de la pandemia, aunque su virulencia parece que poco tendrá que ver con las anteriores. En localidades como Jaca ya superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y en el conjunto de la Comunidad se sufre una presión hospitalaria al alza. La DGA descarta por ahora recuperar restricciones, como ya han hecho otras comunidades como el País Vasco. No obstante, por el bien de todos es necesario incrementar la prudencia, utilizar la mascarilla en espacios cerrados, intensificar los rastreos y utilizar las herramientas legales disponibles para que aquellos que de forma insolidaria no se han vacunado no pongan en peligro a los demás.

Los datos reflejan que la curva epidemiológica vuelve a subir en Aragón, que suma una ola más que el resto del país por el pico que se vivió en el verano de 2020. Solo en las últimas horas se han notificado 180 nuevos positivos. Aunque la vacunación (en torno al 90% de los mayores de 12 años) está mostrándose muy eficaz, es preciso revisar de nuevo la estrategia anticovid, especialmente de cara al puente festivo de la Constitución y la Navidad, cuando los contactos sociales se multiplican.

Varias autonomías están estudiando la viabilidad legal de exigir el pasaporte covid para acceder a cualquier evento social y de ocio para reducir los contagios y, sobre todo, para ‘convencer’ a los cuatro millones de personas que aún no se han vacunado para hacerlo. Aragón también pidió autorización a la justicia, pero el TSJA lo paralizó. Las más altas magistraturas tienen que pronunciarse cuanto antes para evitar inseguridad. No vacunarse es un derecho, pero proteger la salud pública es un deber social.