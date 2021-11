'La otra punta del palo'

La evolución no solo ha ocurrido y ha conducido a que haya seres capaces de comprender ese proceso, sino que seguirá ocurriendo y quizá se llegue incluso a comprender el proceso por el cual lo comprendemos.

Desde que el hombre empezó a caminar por la superficie de la Tierra, los problemas que ha tenido que resolver en ecosistemas implacables han sido abrumadores, pero hasta el momento siempre hemos buscado soluciones y al parecer las hemos ido encontrando. Como dijo Freeman Dyson, "a través de ese largo proceso de la evolución biológica, la mente se ha establecido a sí misma como una fuerza motriz en nuestro pequeño rincón del Universo, en el tercer planeta de una humilde estrella de una galaxia que, de otro modo, sería indistinguible. Aquí, en este pequeño planeta, la mente ha infiltrado la materia y ha tomado el control. Me parece que la tendencia de la mente a infiltrar y controlar la materia es una ley de la naturaleza".

Un listado global y simple de los conocimientos adquiridos por la humanidad hasta el momento podría resumirse en la siguiente clasificación por macroáreas de conocimiento que son patrimonio de la especie: Artes y Humanidades, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura. Gracias a ellas, por ejemplo, hemos podido alargar la esperanza de vida y reducir el sufrimiento físico y psíquico, aminorar la pobreza extrema en el mundo, vivir rodeados de tecnologías que nos hacen más cómoda y soportable la vida, etcétera.

La especie humana, que lleva sobre la Tierra un tiempo relativamente corto, ha conseguido ampliar de manera extraordinaria sus conocimientos

Evidentemente, aunque vivimos en el primer cuarto del siglo XXI, todavía no estamos en un paraíso terrenal, seguimos estando rodeados de amenazas para la salud, la democracia, la habitabilidad de nuestro planeta, o esta última que voy a enunciar y que pudiera parecer hasta graciosa: aún hay que convencer a mucha gente para que acepte las soluciones que hemos encontrado. Ejemplos de este comportamiento anómalo son: La naturaleza del rumor, el pensamiento conspirativo, la mentalidad mitológica, las creencias simplistas y extrañas sin ningún tipo de base científica, las supersticiones, las noticias falsas, los fenómenos paranormales, y otros delirios populares. Por lo tanto, todavía queda mucho por aprender, hacer y enseñar.

Y aunque a muchos les pueda parecer raro, el logro de una vida no consiste solo en intentar levantarse, trabajar, comer, reproducirse, cuidar lo mejor posible de los hijos, hacer deporte, disfrutar en lo posible, ganar el máximo dinero, e irse a dormir. Todavía es necesario que la mayor parte de nosotros comprendamos los principios básicos de la historia, la ciencia, la palabra escrita, la información, los procesos de razonamiento, la argumentación, etc., para intentar entender este mundo que se caracteriza por ser aleatorio e incierto, no teleológico y contingente.

Pero esa es una tarea que no está ni mucho menos terminada y en la que todos estamos llamados a participar

O, dicho de otro modo, la mayor parte de nosotros debemos tener la posibilidad y la obligación de formarnos a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar nuestras capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para nuestro desarrollo personal y profesional, estos dos últimos aspectos enunciados por orden de importancia para mí. Gracias a ello, como ciudadanos de una sociedad libre, tendremos la capacidad de mirar críticamente a nuestro mundo y si pensamos que algo está mal, podremos actuar en consecuencia y resistirnos a todo lo que ofenda a nuestro conocimiento, sentido de la justicia o la igualdad.

Pensemos que, si hemos podido llegar hasta aquí en el poco tiempo que llevamos en el mundo, todavía tenemos tiempo para avanzar en nuestro conocimiento de especie para intentar construir un mundo mejor. Seamos optimistas, pero no olvidemos que, aunque siempre somos libres de escoger nuestras decisiones, no somos libres de escoger las consecuencias de estas acciones. Como decía el sabio, "al agarrar una punta del palo, también estás agarrando la otra punta".