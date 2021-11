Cartas al director de HERALDO: Los olvidados de nuestro patrimonio

Los olvidados de nuestro patrimonio



Todos los pueblos del mundo son dueños de un patrimonio.

Diríase que en su patrimonio se conjugan su espíritu y su cuerpo. Comprende recursos naturales y todo lo que abarca el concepto de cultura. Mucho es lo que abarca el patrimonio de la ciudad de Zaragoza, pero parte de él necesita atención para evitar su desaparición y promover proyectos de conservación y divulgación de lo que antaño fueron y representaron para la historia, e inexplicablemente siguen sin uso. Un ejemplo es el que fuera Teatro Fleta. Aseguran que los problemas de cimentación fueron causa para no convertirlo primero en el palacio de la ópera, más tarde centro dramático, después Palacio de Congresos y finalmente auditorio de la Sociedad General de Autores. Desde hace 12 años el edificio de la antigua Escuela de Artes y Oficios, construido por el arquitecto Félix Navarro para la Exposición Hispano-Francesa de 1908, permanece abandonado. Después del clamor triunfal de nuestra Expo 2008 han pasado al silencio más incómodo sus edificios más emblemáticos, como la Torre del Agua, el Pabellón de Aragón y el de España. La fábrica de Galletas Patria, construida a principios del siglo XX, es un magnífico ejemplo de arquitectura industrial, el Palacio de Fuenclara, el último de los palacios renacentistas. Todos ellos y otros más como Averly, cuya fábrica aún conserva los moldes de fundición. Todos estos edificios han representado acontecimientos de nuestro rico pasado. Nos identifican con nuestra ciudad, nos otorga identidad y nos permite conocernos mejor. Zaragoza, como ciudad bimilenaria, cuenta con un patrimonio cultural envidiable, pero tendría mayor protagonismo que el que ahora ostenta si parte de él no siguiera en ese eterno olvido.

Daniel Gallardo Marín. Garrapinillos (Zaragoza)

Deporte escolar sin abuelos

Hay colegios en los que solo se permite entrar a ver partidos a dos personas por cada jugador. Los abuelos fuera, una verdadera pena. Hay pocas cosas que pueden hacer los abuelos con los nietos en esta pandemia. ¿Es lógico no dejarles estar al aire libre en el mismo patio donde están toda la semana cientos de niños? No debería ser una decisión unilateral de las direcciones de los centros escolares y el Gobierno de Aragón no debería permitir estas restricciones en colegios concertados. Cuidar a las familias es permitir que los abuelos disfruten de sus nietos en un entorno al aire libre y ellos mismos tomarían las necesarias precauciones. Con permitir cuatro personas por jugador sería suficiente. Ojalá alguien lo medite.

Marta Oliván Bascones. Zaragoza

De local a vivienda

La modificación del plan general de ordenación urbana de Zaragoza con el propósito de facilitar la conversión de locales en viviendas no está proporcionando los resultados esperados. Según la información publicada el día 2 de noviembre en HERALDO, desde su promulgación se habían solicitado 22 licencias de cambio de uso y hasta esa fecha solo se habían concedido 12. Los requisitos exigidos en la norma son muy restrictivos. Cabe destacar que prohíbe el cambio de uso en toda la malla básica de la ciudad y en los locales situados dentro de las zonas saturadas. Sin embargo, esto no parece afectar a los edificios de nueva construcción. Con esta restricción dejan fuera a un gran número de locales que no se podrán acoger al cambio de normativa. Por otra parte el catálogo de zonas saturadas no se ha revisado y está obsoleto. En cuanto al precio de las reformas no ha de ser más costoso que la rehabilitación completa de un piso, ya que se ahorrarían todos los gastos de demolición de tabiques, bajada de escombros y subida de materiales. Creo que para facilitar la utilidad de estos locales de pequeños propietarios se debería suprimir la prohibición de conversión en vivienda en zonas saturadas, ya que además de no poder alquilar o vender para hostelería, tampoco pueden reconvertir en vivienda.

Luis Manuel Lamata Arasco. Zaragoza

Muchos impuestos

Estamos pendientes de cómo los ayuntamientos interpretan el impuesto de plusvalías por la venta o herencia de una vivienda, impuesto completamente injusto bajo mi criterio, ya que una persona que ha trabajado toda su vida por la adquisición de su casa, cuando fallece, los herederos se las ven y se las desean para heredar. Gran parte va al Estado por no poder hacer frente al pago. Porque no es solo el impuesto de plusvalía, también existe otro que es el de sucesión. Para ponernos en nuestro caso, Aragón es la comunidad que más cobra por el impuesto de sucesión, también lo es en el de donación si les quieres dar algo a tus hijos en vida. También en el impuesto de patrimonio y en el tramo del IRPF que cada comunidad puede variar somos los terceros que más pagamos. Todos estos impuestos los maneja la DGA, el de plusvalías lo manejan entre el Estado y los ayuntamientos. Espero que el alcalde de Zaragoza al menos se diferencie del partido que gobierna en Aragón y que no sea el número uno en impuestos de España. Tiene un impuesto con el que puede jugar, que es el IBI. Le haré una sugerencia: a los que dispongan de una sola vivienda que les cobre un 20% menos en el IBI y aquellos que tienen más de una que les suba un 20% por la segunda, un 40% por la tercera y así sucesivamente, y que deje respirar a la clase media-baja. Al presidente de nuestra Comunidad le diría que procure poner los impuestos con arreglo al ranking que tenemos, es indignante que seamos la comunidad con más impuestos. Y que se deje de demagogias baratas.

Antonio Retortillo Sorolla. Zaragoza

Sin tratamiento

Estamos de acuerdo en que los centros de salud de nuestra ciudad no están funcionando como deberían, pero lo que me ha pasado no tiene nombre. Después de diagnosticarme un pequeño problema en las cervicales, mi médica considera que deben darme rehabilitación, así que me deriva al fisio. Me llega mi cita y acudo al Centro de Salud Rebolería. Cuando entro, la doctora ni siquiera se había leído mi historial, no lo necesitaba porque su tratamiento fue el siguiente: «No te voy a tratar porque me jubilo a finales de año y claro, para eso, y como no sé si pondrán a alguien en mi lugar, pues nada, haces ejercicios por tu cuenta en casa y listo». Me he quedado sin palabras. ¿Este es el derecho a la sanidad que tenemos? Señores del Gobierno, tomen medidas, porque de poco nos sirve presumir de nuestra sanidad pública si luego no ejercen como deberían. No todos podemos pagarnos un seguro privado.

Eva Lafuente. Zaragoza

