Cartas al director de HERALDO: Quiero un mundo al revés

Quiero un mundo al revés

Quiero un mundo al revés, donde los políticos ayuden y hagan cosas positivas y eficaces para con sus ciudadanos.

Donde la gente dimita y admita sus errores, que todos los tenemos. Quiero un mundo de nuevas tecnologías, pero a la vez de más humanidad, donde podamos hablar, opinar, discernir, contradecir, aportar ideas, y no un mundo de marionetas que dirigen los de arriba. Un mundo sin tanta burocracia ni tantas promesas, donde la palabra se desvanece y hasta lo escrito es revocable. Donde los bancos dejen ser a sus empleados competentes y amables con sus clientes y que los traten con paciencia, honestidad y solidaridad, no con cierre de cajas a tal o tal hora, con jubilaciones anticipadas o con el vuelva usted mañana o hable con sus gestor que para eso está. Quiero un mundo solidario, ecológico y limpio, donde podamos vivir y convivir sin plásticos por doquier, sin basuras tras macrobotellones, sin millones de toneladas de envases en las aguas y sin mentiras sobre alguna agenda 2030. Donde las personas y los gobiernos luchen por evitar aberraciones como en Afganistán, conflictos en África o pobreza en Asia, donde se pare la inmigración en pateras por escapar de la muerte y se dote a esos países de medios para resurgir. Donde nuestro jóvenes puedan comenzar a trabajar y cotizar a edades razonables y los jubilados tengan una pensión justa. Un mundo más justo, más honrado, sin diarias subidas de luz, sin colas del hambre y sin tanta diferencia entre ricos y pobres. Donde la educación y la sanidad sean fundamentales y no haya recortes y podamos vanagloriarnos de esa sanidad que dicen es la mejor del mundo y esa educación a la que ya es hora de dar impulso. Quiero, quiero, quiero. Quiero demasiadas cosas, lo sé. Quiero un mundo al revés.

Juan José Mairal Herreros. Sabiñánigo (Huesca)

Peajes y carreteras

Según el Gobierno de España, habrá que realizar un pago para poder circular por las autovías del Estado. Esto podría causar graves problemas en el ámbito de la seguridad vial, por el hecho de que muchas personas optarán por la vía gratuita, debido a la actual situación económica. A mí, como residente de un pueblo de Huesca, me gustaría saber si estos dirigentes políticos han utilizado alguna vez una de esas carreteras ‘gratuitas’, una carretera autonómica de segundo orden, aquellas que se identifican por el color verde. Como ejemplo, la carretera que une los pueblos de Binaced y Binéfar. Recorriendo un tramo de 8 km puedes encontrar una vía casi intransitable, llena de peligros, que todos los días ha de utilizar la población. Una vía que lleva años esperando a ser reconstruida. En resumen, un castigo para todas aquellas personas que residen en pueblos como Binaced, prácticamente inaccesibles. ¿El Gobierno impondrá ese castigo a toda la población? Quizás antes de plantearse establecer un nuevo peaje, deberían arreglar las carreteras que utilizan miles de españoles a diario.

Aroa Franco. Monzón (Huesca)

Los caminos de la amistad

En un caluroso día de este verano me lo crucé en una calle de Salou. Me asombró su sencillez y humildad a pesar de su éxito. No dejaba de ser un día hermoso, pero en el recuerdo caen unas gotas de lluvia en el agua antigua, nuestra común juventud conserva siempre el color del tiempo. Lo conocí hace muchos años en Salou, en Caifás –la de rostros de muchachas jóvenes que hay todavía en nuestro recuerdo y, por qué no, en nuestro olvido–. Entre cerveza y cerveza cuando llovía olor de verano nació nuestra amistad, amistad que acompañó nuestra juventud también en Zaragoza. Pero nuestros caminos se separaron. Así es la amistad, muchas veces se gasta. Ahora nos vemos y no nos saludamos, son grietas en nuestro pesar, aunque profesionalmente hace unos años nos encontramos y la amabilidad y delicadeza imperó en nuestro encuentro. No ha sido el éxito, solo hay que mirar nuestros rostros, el tiempo nos ha vencido, aquella fuerza que teníamos para luchar hoy nos ha abandonado. Me recuerdas, te recuerdo, nos quisimos en nuestra amistad y por eso no nos paramos, para qué si tanto nos conocemos, si tanto hemos compartido, si tanto hemos amado. Tenías mucha fuerza y perseverancia para conseguir el éxito, era tu ambición de adolescente. Hoy somos gorriones solitarios que nos vemos y no nos saludamos, nos ha perseguido la vida y no nos encontramos, pero algún día, cuando las nubes sigan al viento, me pararé y te diré: hola, amigo, ¿qué tal te ha ido la vida?, ¡qué dura se ha vuelto la vida después!, a mí me ha ido bien, tan lejano el paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir al este del Edén.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

Parece un chiste

Muchas conferencias, reuniones empresariales, cumbres de directivos, clases, etc., han modificado su habitual forma para hacerlas de manera virtual, para evitar riesgos por la cercanía o para no consumir carburante. Y ahora resulta que en Glasgow ha habido colapso de jets privados en el cielo y han confirmado su asistencia 30.000 personas, entre políticos, periodistas, ‘expertos’, funcionarios, ONG, empresarios, etc., que no han viajado hasta allí en ala delta ni a pie, y que van a consumir como si no hubiera un mañana, mientras la plebe nos vamos preparando para la siguiente pandemia o el apagón. Surgido de la nada, se ha abierto paso el riesgo de desabastecimiento de bienes básicos. Habrá un apagón, carencia de muchas cosas elementales, insoportable alza de precios, ¿y lo siguiente qué será? Claro que lo siguiente o lo anterior lo tenemos ahí, un algo digno de la ciencia ficción y que en esta ocasión devuelve a nuestro país y sobre todo a una ministra en concreto al pelotón de los torpes. Un año y poco ha pasado desde que la central de Andorra echara el cierre y algo más desde que dejara de funcionar la última mina de carbón en Ariño. Todo, porque contaminaban, porque el carbón era el pasado y otras energías el futuro. Pero ayer leo que los mineros estadounidenses vuelven al tajo, que se vuelve a quemar carbón, que Alemania lo sigue haciendo, todos menos nosotros, todo por la decisión precipitada de un gobierno y sus socios, es decir todos los partidos políticos, que supongo ignoraban lo del apagón futuro, cuando por lo visto en otros lugares lo conocían como para preverlo y poner en funcionamiento sus minas y sus centrales. Pero aquí no, desde Madrid y desde púlpitos alejados de lo terrenal, siguiendo recomendaciones de expertos bien pagados, de multitud de ONG subvencionadas, se cercenan miles de puestos de trabajo de zonas donde precisamente no abundan. Y luego hablan de la España vaciada. Eso, sin tocar el tema del precio de la electricidad y que acabo de leer que China lanza el primer tren de hidrógeno… para mover toneladas de carbón. Un chiste en toda regla.

Juan Luis Encuentra Calvo. Sos del Rey Católico (Huesca)

