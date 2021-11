Cartas al director de HERALDO: La difícil objetividad de los hechos históricos

La difícil objetividad de los hechos históricos

Ante un hecho histórico se puede seguir un procedimiento objetivo, científico, racional, pero aun haciéndolo así es difícil reproducir una copia fiel, auténtica de la narración de dicho acontecimiento, ya que inevitablemente aparece un componente de subjetividad, en la mayoría de los casos guiado por intereses particulares y características personales que contribuyen a la adulteración de dicha información.

Llegados a este punto, nos podemos encontrar que de un hecho histórico tengamos múltiples versiones en función de quién las dé; y la paradoja puede ser mucho mayor cuando todos los que lo leamos o escuchemos aportemos también nuestra propia versión. El pasado, si queremos entender el presente, no lo podemos obviar, pero está claro que cuando se trata de un proceso histórico o de un conjunto de hechos relacionados entre sí, dicha información nos va a venir dada o impuesta, depende, por los que están en el poder y condicionada por la tendencia política e ideológica en general que posean. Ya Winston Churchill escribía: "La historia la escriben los vencedores". Tenemos que asumir que el pasado no es algo tangible, no se puede tocar ni se puede transformar, y debería existir una versión única, ya que único es el hecho acontecido; una versión que debe tener rigor histórico, que debe ajustarse a la realidad de los hechos con la verdad como presentación y prescindiendo de la subjetividad de los historiadores. Pero resulta difícil; bueno, imposible. Flaco favor hacen también tanto escritores de novela histórica como versiones cinematográficas en las que los directores y guionistas se pierden con el fin de conseguir espectacularidad. En cualquier caso, por un motivo u otro, como siempre, cada uno intenta arrimar el ascua a su sardina.

Mariano Aguas Jáuregui. Zaragoza

El clavo del abanico

Cualquier sistema es tan sólido como el más débil de sus componentes. Una cadena, por ejemplo, si está compuesta por cincuenta eslabones muy sólidos y uno defectuoso, se romperá por ese eslabón. Un coche, si todos sus componentes son de gran calidad, pero el cambio de marchas no lo es, ese elemento defectuoso hará que el vehículo sea considerado de poca fiabilidad. ¿Qué sucede con un sistema democrático como el nuestro? Tenemos una Constitución votada por la mayoría de los ciudadanos. Tenemos división de poderes, libertad de prensa y de opinión, derecho al voto cada cuatro años con garantías y unos partidos políticos que presentan unas listas que los ciudadanos votamos. Imaginemos que todos los elementos funcionan perfectamente excepto uno: los partidos políticos. En los partidos políticos, las listas no se hacen en función de la capacidad, experiencia y formación de los candidatos, sino de la voluntad del secretario general. Es decir, a dedo. La democracia interna es incluso cuestionada por los propios militantes, como ha sucedido con el congreso del PAR, en medio de broncas y acusaciones de manipulación y al grito de ‘tongo’ de los perdedores. Por cierto, ‘tongo’, según el diccionario, significa que uno de los contendientes se deja ganar, lo que no ha sido el caso, sino que se acusa al ganador de manipular los resultados. He puesto el ejemplo del PAR, pero la falta de transparencia y democracia se da en otros partidos. Como consecuencia de este elemento defectuoso, todo el sistema se resiente y la democracia es una mala democracia. Si no fuera por eso, no se explicaría que los Arturo Aliaga, Mayte Pérez, Manuel Blasco o Carmen Pobo lleven décadas atornillados a los sillones del poder. Y eso hace que tengamos una democracia de baja calidad, con un clavico del abanico, que diría un tal Biel, muy débil. Si falla un elemento del sistema, todo el sistema se resiente.

Evaristo Torres Olivas. Villarquemado (Teruel)

La libertad de organizar tu tiempo

Esta carta va dirigida a quienes, como yo, pueden dedicar su tiempo improvisando maneras diferentes de llenar su vida. Hoy, mi mente ha amanecido tan clara como uno de esos días despejados con los que un otoño soleado y suave suele sorprendernos. Me siento delante del ordenador y empiezo a la vez a teclear y a soñar, esperando que la inspiración me lleve hacia caminos insospechados. Intento aprovechar las horas del día para sentirme viva. Le temo al sedentarismo porque estoy acostumbrada al movimiento. Desde que me jubilé, descubrí que el tiempo se puede optimizar de cualquier manera posible: escuchando música, escribiendo, leyendo… Esto y mucho más, aparte del ejercicio físico, son unos buenos aliados para combatir el tedio que puede suponer el no saber a qué destinar la jornada después de tantos años trabajando fuera de casa. Lo cierto es que, cuando pienso en esto, se apodera de mí un cierto regusto al saberme libre. Ya no tengo que adoptar esas pautas que marcaron mi día a día. Ahora toca saborear cada momento de una manera diferente, viviendo en plenitud esa etapa en la que uno se convierte en el gestor de su vida. También, sigo buscando esa energía tan necesaria para sentirme satisfecha con todo aquello que ahora ha pasado a ser mi centro de interés. Me siento reflejada en esa persona que, en palabras de Ernest Hemingway, ha empezado a vivir seriamente por dentro y más sencillamente por fuera.

Gema Abad Ballarín. Reus (Tarragona)

Plusvalía anulada

El Tribunal Constitucional anula la plusvalía, pero no con carácter retroactivo. Es decir, no se nos devolverá lo que hemos pagado en el pasado y que nos han cobrado ilegalmente a miles de españoles. Más de un alcalde no habrá dormido la primera noche tras la noticia, porque no cobrar la plusvalía rebaja considerablemente el dinero disponible de los ayuntamientos, que sin duda precisan para atender tantas necesidades. Zaragoza había previsto para este año una recaudación por plusvalías de 36 millones de euros, de 22 millones el año 2022. No sé si el Gobierno se inventará otro impuesto para compensar la pérdida o tendrá que inyectar de sus propias arcas dinero para los consistorios. Si el Constitucional tumbara todos los impuestos que el Estado y las comunidades autónomas nos cobran, ¿qué sucedería? Imagino a Hacienda organizando colectas en sus oficinas, esperando que el ciudadano donara en la medida de sus posibilidades una cantidad mensual para el sostenimiento del Estado y de las comunidades. Muchas organizaciones humanitarias se sostienen de esa manera, con aportaciones voluntarias de los particulares y la Iglesia católica en España recibe unos 300 millones de euros anuales de donaciones de los creyentes. A base de donaciones, en lugar de un Estado de derecho, tendríamos un Estado menesteroso.

Olivia Codes Alonso. Zaragoza

