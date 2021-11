No hay cura.

Frente al diagnóstico duro e inapelable que hoy tiene la medicina para algunas enfermedades, comienza a abrirse una luz de esperanza con nuevas terapias que son fruto de la revolución biotecnológica. Las conocemos como terapias avanzadas e incluyen las terapias génicas y celulares, la ingeniería de tejidos y la nanomedicina.

Esta semana se ha celebrado la II Escuela en Terapias Avanzadas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que organizamos cuatro investigadores de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Pilar Martín Duque, Pedro M. Baptista, Silvia Hernández Ainsa y un servidor). En ella han participado varios líderes mundiales. De un año para otro hemos podido constatar tremendos avances que anuncian una transformación radical en la forma de abordar el manejo y tratamiento de muchas enfermedades.

En los laboratorios hoy podemos hacer cosas que hace solo diez años no sabíamos ni que podríamos soñar. No me refiero a Houston, Boston, Berlín o Nueva York. Estas terapias no son técnicas sencillas, pero en Aragón tenemos potencial y talento para hacerlo. Contamos con investigadores de excelencia en estas áreas de conocimiento. La ciencia no se improvisa y deberíamos comenzar a transformar nuestros hospitales para que puedan absorber todas estas nuevas tecnologías y hacer que lleguen a los pacientes lo más rápido posible. La receta, la de siempre: estabilidad, presupuesto y compromiso político.