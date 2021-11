Cartas al director de HERALDO: Una tercera dosis para los sanitarios

Una tercera dosis para los sanitarios

Por la pandemia han fallecido 112 médicos han fallecido durante la pandemia, una cifra triste y estremecedora que refleja el sacrificio y la profesionalidad de los facultativos de nuestro país.

Aún suenan los aplausos espontáneos que dedicábamos todos los días a las 8 de la tarde a nuestros médicos. Los que murieron, los que no durmieron esos días, los que vieron morir a miles de pacientes, los que exhaustos les atendieron. La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial puso en marcha un dispositivo covid-19 que contempla medidas especiales para los profesionales con secuelas físicas o psíquicas. Pero a fecha de hoy, no se ha decidido vacunar con una tercera dosis a los sanitarios. Los que nos van a cuidar –médicos, enfermeros, auxiliares– van a estar ‘no suficientemente’ protegidos ante una nueva oleada que se atisba en los países vecinos. Las directrices de los órganos de control de enfermedades infecciosas europeas y americanas señalan la conveniencia de esta tercera dosis para los más expuestos, y los sanitarios lo son. Son la primera línea. Nuestros aplausos se quedarán en el aire, pero el sentimiento de la falta de protección también. Ha habido muchas lagunas cuando esta enfermedad nos sorprendió. Ahora sabemos más, tenemos vacuna, además de aprobaciones de organizaciones internacionales que propugnan la tercera dosis. Se está poniendo en España a los mayores, y la pregunta es: ¿por qué no a los sanitarios? Puede que el recuerdo de los aplausos mueva alguna voluntad política para que se dé la orden y que los pacientes podamos estar un poco más tranquilos porque estaremos bien y debidamente atendidos. Nuestros sanitarios se lo merecen, que ya han sufrido bastante.

Milagros Bernal Pérez. Zaragoza

Doctores sapientísimos

Son las seis de la tarde de un domingo cualquiera. Mi padre elige de una escasa discoteca una zarzuela titulada ‘El rey que rabió’. Se sienta en el sillón orejero, cierra los ojos y tararea la letra de la zarzuela. Su latín era parco, pero lo cantaba a voz en grito emocionado, pronunciando la letra: «Doctores sapientísimos que yo he estudiado bien son, en sus obras clínicas, de nuestro parecer. “Fermentus virum rabicum que incorpurus canis est, mortalis sont per accidens, mortalis sont per se». Cada vez se emocionaba más cantando y dirigiendo la orquesta invisible con movimiento de brazos y manos. Los hijos íbamos saliendo de las habitaciones en donde jugábamos o estudiábamos y cantábamos con él. El disco de vinilo giraba en un tocadiscos de los años sesenta. Con pocos años conocía a Alfredo Krauss y todas las zarzuelas que se oían en esa época. Teníamos vecinos americanos destinados en la base que vivían en el mismo edificio. Traían música de Andy Williams, Frank Sinatra, jazz. Mi padre cambiaba música española por cantantes americanos de entonces. Los hermanos mayores nos sabíamos las zarzuelas, sobre todo el párrafo en latín de ‘El rey que rabió’ y no se nos ha olvidado. Juntos aún la cantamos de mayores y un hermano es músico aficionado.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

Aumenta la desigualdad

Leo con estupor, qué digo, con indignación, que los empresarios se niegan a subir el sueldo a sus trabajadores. Y este año han aumentado sus beneficios un 17%. Mientras ellos se hacen más ricos, los pobres son más pobres. ¿No sienten un poco de vergüenza cuando se acuestan, no piensan ni un momento en las personas que con unos cartones duermen en las calles? Este año han aumentado las familias que piden alimentos y, para más dureza en sus vidas, suben la luz. Por favor, señores políticos de todas las tendencias, dejen sus diferencias y únanse para solucionar este problema a los españoles, que se lo merecen. Entre todos levantaremos el país. Creo que España es maravillosa. Gracias, señores políticos.

María Teresa Ruiz Ruiz. Zaragoza

¿Y el ahorro de energía?

Tengo la impresión que tal como se están planteando las cosas en el tema del cambio climático y de la transición energética estamos dejando de lado un aspecto que a mí me parece fundamental: el ahorro de energía. Necesitamos producir energía de fuentes limpias, sí; pero antes que nada tenemos que concienciarnos de que hay que gastar menos energía. Derrochamos mucha sin darnos cuenta, y eso es malo para nuestro bolsillo, para la economía del país y para el planeta. No es necesario, por ejemplo, tener la casa en invierno a 26 grados y en verano a 20 o menos; es más confortable y más económico mantenerla a 22 o 23 grados, y, si hace falta, ponerse un jerséi. Y lo mismo vale para las oficinas, restaurantes y locales comerciales. Que a veces en verano tiene una que llevarse un chal para no caer congelada en una tienda o en un cine. Y en invierno, sales agobiada y casi sudando. Un poco de sentido común. Esta etapa que vivimos de altos precios de la electricidad y del gas, aparte de que requiera ayudas para los hogares más vulnerables, podría ser aprovechada para hacer un poco de pedagogía. Que la gente comprenda que ahorrar energía es bueno. En lugar de tantas bromitas con las horas de poner la lavadora, habría que explicarle a la gente cómo se puede gastar menos luz y menos gas, dar ayudas para organizar las casas en ese sentido. Y va siendo hora de que se generalicen los contadores ‘inteligentes’, que podamos ver a cada momento en una ‘app’ de nuestro teléfono cuánta electricidad estamos gastando en cada punto de enganche de la casa, así seríamos más consciente y seguro que se nos ocurriría desconectar algún enchufe o apagar alguna luz. O cambiar una halógena por otra de led. Se pueden hacer muchas cosas para ahorrar y que hagan falta menos ‘molinos’. Los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de esto y los gobiernos tienen mucho por hacer.

Marisol Cerezo Aguado. Zaragoza

Mobiliario urbano

Difícil encontrar un edificio civil zaragozano mejor situado, con más presencia y más emblemático que el de las antiguas Facultades de Medicina y Ciencias de la plaza de Basilio Paraíso. Hubo en su momento discusiones por la instalación de la rampa de acceso que complementa a las escalinatas. A nadie, en cambio, parece incomodar la sinrazón estética y sensitiva que representa la presencia de un poste-expositor justo delante de las escalinatas. Demoledor y ofensivo. Y no hay que hacer más leña.

Javier Turrión Berges. Zaragoza

