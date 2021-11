Cartas al director de HERALDO: Usar las lenguas para enfrentar

Usar las lenguas para enfrentar

Me comentaba un amigo de viaje en automóvil a la belga Brujas, la dificultad para entrar en la ciudad y la práctica imposibilidad de salir de ella al estar todo escrito en flamenco, peripecia que había que agradecer a la denominada inmersión lingüística.

La palabra inmersión la solemos aplicar a los líquidos pero también significa "introducirse plenamente en un ámbito real o imaginario". En esto de los ámbitos, nacionalidades podríamos traducir, estamos los hispanos entretenidos con el lío de las lenguas, contradiciendo el gran invento humano que supuso cambiar unos ruidos por un sonido ordenado con el que entendernos. Vamos de progresistas al modo cangrejo: usamos la palabra para enfrentarnos. Junto a la ya tradicional situación lingüística de Cataluña, el País Vasco y Galicia, están surgiendo demandas como el uso del bable asturiano, que sin duda arrastrarán a las restantes comunidades. Si consideramos el castellano, el valenciano y el aranés de 2.800 parlantes e incorporamos las diez lenguas regionales, nos encontramos con un total de dieciséis entre oficiales y aspirantes a serlo. Aragón no está exento, pues nos adjudican dos: el aragonés y el benasqués. Esta riqueza cultural debería enorgullecernos como seres humanos y no enfrentarnos, pero determinados políticos no están por la labor, jugando con dos factores: el sentimiento y la razón. El primero, lógico por aquello de la patria chica, pero el segundo, pese a ser de la razón, es impresentable: si hablas mi lengua tendrás facilidad para trabajar aquí, de otro modo búscate la vida en otro sitio o como mucho tendrás los peores cometidos. Por este camino todos quedaremos inmersos en nuestros territorios, aislados como durante la covid. Lo malo es que para esta pandemia no hay vacuna… ni se le espera.

Francisco Alós Barduzal. Zaragoza

Parches en la sanidad pública

El harakiri, eso es lo que están consiguiendo los gobiernos de España y sus autonomías desde hace décadas con la gestión de la sanidad pública. Un sistema que aún en los años dorados de la ‘champions league’ conseguía proporcionar una atención adecuada a la cantidad de usuarios y a sus necesidades, se ha ido parcheando con la privada cuando se considera que se ha llegado al límite. Y ahora estamos otra vez allí, en Ejea, doce días para una cita médica de cabecera y seis meses para el otorrino, por ejemplo, lo dicen todo. Una nueva campaña donde los servicios públicos salen mal parados porque quien los atiende no pone lo que debe.

Pedro Aznárez Sánchez. Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

La paloma voló al cielo

En fecha reciente falleció Francisco Sanjuán Amoedo. Paco, para todos sus amigos y conocidos. Creo que nadie es imprescindible; pero sí existen personas necesarias, que lo son simplemente porque las quieres y las necesitas: sus virtudes aportan valores a nuestra vida y la enriquecen. Paco, propietario de La Paloma, pastelería del pujante sector de la Almozara, fue una de ellas. Navarro, de San Adrián, se trasladó desde allí con su familia a Zaragoza, cuando era un chaval, y fue aprendiz, como entonces se decía, nada menos que en la Tupinamba de Domingo Martín; y así, entre hornos y obradores, madrugón tras madrugón, andando el tiempo, se independizó, o se estableció, como en aquel tiempo se decía. Trabajador infatigable, con Isabel, su esposa, a cargo del mostrador, él creaba, experimentaba y distribuía a hoteles y a numerosos comercios. Llegó a mi vida hace como cuatro o cinco años, a esa edad en que uno avienta la mies y separa el grano de la paja, pero fue suficiente. Forjó esta unión, la común afición a la pesca deportiva; y en tan escaso tiempo disfruté de un pescador sereno y eficiente; y, en diferentes momentos, a un ser comprometido, solidario, constructivo y generoso. Siempre alegre, y deseoso de vivir. Pero fue la noche del 25 de agosto pasado, en Calanda, donde descubrí su enorme dimensión. Herido ya de muerte, habíamos pescado por la tarde en el embalse, y en la cena apenas comió. Pero, hete aquí que, Armando, un compañero, se indispuso, y prefirió permanecer en el hotel. Propuse entonces a Paco ir paseando hasta la Plaza de España, que él no conocía, y tomar algo. Nos costó llegar y más aún regresar. Sentados en la terraza de un bar, sorbía pausadamente un té con limón hasta que, de pronto, se puso en pie y me dijo: Vámonos, me preocupa Armando. ¡Qué gran lección! Paco, con tu muerte, tan infausto tiempo se ha llevado la amistad, el valor y la alegría; y sin ellas la vida es oscura. La Paloma voló al cielo. Descansa en paz. Padre nuestro.

Enrique J. Cavero Cubero. Zaragoza

Excursión por la sierra de Bonés

Me desencuentro en el valle de Arguís. La Aurora pasó el mocho y un trapo húmedo a todo: habrá que tener cuidado de no resbalar. Él no lo sabe, pero al sol se le ven sus orejotas por el horizonte. Monrepós se despereza y empezamos a caminar de puntillas. Acaban de poner las casas en el pueblo, se nota porque se puede ver algún andamio. Traspasamos la carretera vieja de Monrepós y nos izamos por un plateresco mástil hacia la ermita de Santa Magdalena. Mientras nos vamos despegando del valle, el viento del Norte nos trae refrescos. Al llegar al vértice de la sierra, miramos para atrás y nos quedamos salados. A partir de aquí nos zambullimos en un mar de hayas, bojes, pinos, carrascas y creo que de secuoyas, baobads, cedros y alerces, creo... Por cierto: no es vanidad pero, en nuestro honor, los árboles instalaron su mejor alfombra de hojas rojas, ¡qué detalle! También la Magdalena se puso su traje de domingo para nosotros, ¡estaba tan bonita! Después fuimos al parto del Flumen y se nos apareció la Virgen en un árbol: nos dijo que anduviésemos en silencio para no molestar a los animales, al río y al bosque. Más tarde regresamos por la circular y al llegar a la cresta, contuvimos la respiración: nos comíamos la bajada con cucharilla, y nos embebíamos el paisaje para postergar el final. Nos acantilamos en un roquedal y suspiramos, estábamos enamorados de la señora Bonés. Y con una cerveza al lado de la iglesia de Arguís rubricamos la excursión, prometiéndonos volver. ¡Ay!

Venancio Rodríguez Sanz. Zaragoza

Tren de hidrógeno

Hasta donde yo sé sobre las unidades de cercanías Civia (como las que se van a reconvertir en un demostrador de tren de hidrógeno), su tracción es totalmente eléctrica y necesitan una catenaria para poder circular. Por tanto, no se tiene que sustituir en ellas ningún motor de tracción diésel para que circulen con hidrógeno, pues carecen del mismo.

Miguel Ángel Marugán Cabrero. Alcorcón (Madrid)

